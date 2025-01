Kreta: dit wil je zien en doen op het Griekse eiland

Het Griekse eiland Kreta staat al jaren in de TUI-top van populairste vakantiebestemmingen; toch voelen grote delen van het eiland nog als een goed bewaard geheim. Zeker het wilde westen van Kreta is nog heerlijk ongerept.

Kreta voor de zonneklopper

In het westen van Kreta, waar de geur van wilde tijm en het geruis van de Middellandse zee elkaar ontmoeten, herinneren eeuwenoude kloosters en Venetiaanse havens aan een rijke geschiedenis. Toch zijn het vooral de natuurlijke schatten van Griekenlands grootste eiland, met de stranden voorop, die toeristen aantrekken.

Seitan Limania

En zo tuffen we in onze huurwagen over kronkelende wegen en golvende heuvels vol olijfbomen, op zoek naar de mooiste exemplaren. Onze eerste halte ligt op een steenworp van de luchthaven van Chania, op het schiereiland van Akrotiri.

Dit is Seitan Limania, een van de uniekste stranden van Kreta, verstopt in een smalle baai. De naam betekent letterlijk ‘Duivels Havens’, een verwijzing naar de grillige vorm van de kustlijn, en het is een duivels pad – steil, rotsachtig en bewoond door geiten – dat erheen leidt.

Seitan Limani © Sebastiaan Bedaux

Maar eenmaal aangekomen op het strand worden we getrakteerd op een waanzinnig decor van azuurblauw water, omgeven door torenhoge kliffen.Seitan Limania ligt aan de populaire noordkust van Kreta, waar je de twee luchthavens (Chania voor wie het westen wil verkennen, Heraklion verder naar het oosten) vindt, maar de meest iconische stranden van het eiland liggen zonder twijfel aan de westkust.

Balos

En dus rijden we gezapig richting Balos, Kreta’s turkooizen juweel, bereikbaar via een hobbelige weg of met de ferry vanuit het stadje Kissamos. Nadat we de auto hebben geparkeerd, wandelen we vol verwachting naar zee, waar het panoramisch uitzicht ons doet zwijmelen: het blauwe water, het witte zand, en het eiland Gramvoussa in de verte. Balos is meer dan een strand; het is een natuurfenomeen, een symfonie van kleuren en texturen die je bijblijft lang nadat je vertrokken bent.

Falassarna © Sebastiaan Bedaux

Falassarna

De volgende ochtend staan nog twee stranden aan de westkust op de planning, te beginnen met Falassarna, een uitgestrekt zandstrand van ongerepte schoonheid. Het water is helder en kalm, perfect voor gezinnen die hier naar hartenlust zwemmen en snorkelen, terwijl de glooiende heuvels rondom het strand een prachtig decor vormen.

Falasarna © Sebastiaan Bedaux

Elafonissi

Maar onze favoriet blijkt zo’n anderhalf uur zuidelijker te liggen. Na een wondermooie rit door het Kretenzische landschap – al blijft het opletten op de Griekse wegen: de overweldigende schoonheid leidt nogal af – komen we aan bij Elafonissi, waar het zandstrand roze kleurt door verbrijzelde schelpen.

Dit strand wordt beschouwd als een van de mooiste ter wereld, en is dan ook een geliefd toevluchtsoord voor zowel locals als toeristen. Het appelblauwzeegroene water is warm en ondiep, en lijkt wel een stukje Caraïben in Griekenland. Perfect voor een ontspannen duik.

Elafonissi © Sebastiaan Bedaux

Goed om te weten Wie Balos met de auto wil bereiken, heeft een ticket nodig. Dat ticket koop je aan het tolhuisje voor 3 euro, waarna je een nogal krakkemikkige landweg van 7,4 kilometer volgt naar de parking. Rij hier zeer voorzichtig. Vanaf de parking moet je nog een halfuurtje wandelen naar het strand, maar dat is absoluut de moeite waard. Je kunt ook met de boot naar Balos; in Kissamos zijn er genoeg aanbieders van boottrips naar het strand. Reken op € 25-35 voor een dagtrip. De andere stranden, Falassarna en Elafonissi, zijn makkelijker te bereiken en hebben een parking vlakbij. Er zijn ook genoeg faciliteiten en simpele restaurantjes in de buurt.

Kreta voor de cultuurliefhebber

Een reis naar het westen van Kreta begint voor de meeste toeristen in Chania, een stad die de ziel van Kreta ademt. De Venetiaanse haven is het kloppende hart van de stad, waar kleurrijke huizen en oude scheepswerven zich spiegelen in het water. Hier dwalen we door nauwe straatjes, langs boetiekjes, traditionele taverna’s en historische gebouwen, om uiteindelijk aan de vuurtoren, een van de oudste in het Middellandse Zeegebied, uit te komen.

Chania © Sebastiaan Bedaux

Chania is een pareltje, maar dat geldt evenzeer voor Agia Triada (vlak bij de luchthaven). Dit 17de-eeuwse klooster, ook wel bekend als het Heilige Drie-eenheids-klooster, is een meesterwerk van Venetiaanse architectuur. De statige toegangspoort leidt naar een binnenplaats waar bloemen en citrusbomen groeien. De monniken hier produceren hun eigen olijfolie, wijn en honing, van uitmuntende kwaliteit.

Agia Triada © Sebastiaan Bedaux

Nog zo’n niet te missen klooster is dat van Preveli, gelegen op een heuvel met fabelachtig uitzicht op de Libische Zee, en een van de meest historische en spirituele plekken op Kreta.

Preveli klooster © Sebastiaan Bedaux

Kreta voor de wandelaar

Het westen van Kreta is een plek van contrasten: van de glinsterende stranden aan de kust tot de ruige kloven in het binnenland. En zo banjeren we in onze huurauto door de meest pittoreske stukjes van Griekenland, onderweg naar de Kourtaliotiko-kloof, een dramatisch natuurwonder, gesneden door de tijd en de elementen.

Kourtaliotiko Gorge © Sebastiaan Bedaux

Langs de kloof stroomt een kristalheldere rivier, die eindigt bij het beroemde Preveli-strand, een oase van rust omgeven door palmbossen.

Preveli-strand © Sebastiaan Bedaux

Een andere niet te missen kloof (en wandelroute) is die van Samaria, diep in de Witte Bergen. Met een lengte van 16 kilometer en een betoverend decor van steile kliffen, kronkelende paden en een sprankelende rivier, is deze kloof een must voor natuurliefhebbers en avonturiers. Het hoogtepunt is zonder twijfel de ‘IJzeren Poort’, een smalle doorgang waar de wanden slechts drie meter van elkaar verwijderd zijn en tot 300 meter hoog oprijzen.

Iets minder bekend, maar daarom niet minder interessant, is de Patsos-kloof. Een wandeling hier voelt als een reis door een sprookjesbos. Het pad slingert door dichte vegetatie, met hoge platanen en wilde kruiden die de lucht vullen met een aardse geur. Overal hoor je het kabbelende water van de riviertjes die zich een weg banen door de rotsen.

Patsos Gorge © Sebastiaan Bedaux

Praktisch

Vlucht

TUI fly vliegt van eind april tot eind oktober tot vijf keer per week tussen Brussel en Chania, en nog vaker tussen Brussel en Heraklion. Chania is de beste keuze om het westen van Kreta te verkennen. Meer info op tuifly.be

Vervoer

Kreta is niet het eiland waar je overal met het openbaar vervoer kunt geraken. Voor wie het eiland grondig wil verkennen, is een huurwagen dus geen overbodige luxe. Wij huurden de onze via Sunny Cars (sunnycars.be), dat een all-in-formule aanbiedt aan scherpe prijzen.

Logeren

TUI heeft een enorm aanbod aan accommodaties op Kreta, van grote vier- en vijfsterrenresorts tot kleinere charmehotelletjes.

Wij verbleven een paar dagen in Spilia Village, een prachtig kleinschalig hotel met een luxueuze uitstraling (en zwembad in een tuin vol sinaasappelbomen) en de charme van een vervlogen tijdperk. Het ligt midden in het authentieke Kretenzische dorp Spilia, in het noordwesten van Kreta, op 10 minuten rijden van de kust.

Spilia © Sebastiaan Bedaux

Daarna verhuisden we naar het vijfsterrenresort Aquila Rithymna Beach, op een boogscheut van het historische plaatsje Rethymnon. Dit exclusieve hotel biedt vele sport- en ontspanningsfaciliteiten en mooie zwembaden aan. Boeken doe je via tui.be.

Aquila Rithymna Beach © Sebastiaan Bedaux

Reisgids

Simpelweg Kreta Simpelweg Kreta € 16,99 – Lannoo ‘Simpelweg Kreta’ is erg praktisch. Even bladeren en je weet meteen wat je wilt zien of doen. Shop het hier.

Wat kost dat?

Openbaar vervoer: Bussen zijn de enige vorm van openbaar vervoer. Een ticket van Chania naar Rethymnon kost € 6,80, een ticket van Chania naar Elafonissi € 11.

Bussen zijn de enige vorm van openbaar vervoer. Een ticket van Chania naar Rethymnon kost € 6,80, een ticket van Chania naar Elafonissi € 11. Koffie: € 1,5-2

€ 1,5-2 Glas wijn: € 3-5

€ 3-5 Transfer luchthaven: De bus van de luchthaven naar Chania kost € 2,30 en doet er 30 tot 45 minuten over. Een taxi doet het op een kwartiertje voor € 25-30.

De bus van de luchthaven naar Chania kost € 2,30 en doet er 30 tot 45 minuten over. Een taxi doet het op een kwartiertje voor € 25-30. Toeristenbelasting: Afhankelijk van het aantal sterren; prijzen per kamer per nacht. Eén- en tweesterrenhotels: € 1.50; driesterrenhotels: € 3,00; viersterrenhotels: € 7; vijf-sterrenhotels: € 10.

Tekst en foto’s: Sebastiaan Bedaux

