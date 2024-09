Zelf haken: Scandinavisch kussen met trapjesmotief

De herfst is in het land, dus laat het brei- en haakseizoen maar beginnen! Een goed moment ook om je interieur wat op te vrolijken met mooie herfsttinten. Dit cosy kussen kun je makkelijk zelf haken, en geeft je interieur een hippe Scandinavische toets.

Kussen haken met trapjesmotief

Een superleuk trapjeseffect krijg je door vasten geschrankt te haken en maar twee kleuren te gebruiken. Je bent gewaarschuwd: zodra je de smaak te pakken hebt, kun je het niet laten bij slechts één kussen haken. Maar een setje van deze kussens fleurt je zetel of bed meteen op!

Klik hier om het haakpatroon te downloaden en te printen.

© Wout Hendrickx

Koop je kant-en-klare haakpakket in de Libelle Shop

Ben je van plan het kussen te haken, dan kun je in de Libelle Shop een kant-en-klaar haakpakket kopen. Hierbij kies je zelf je kleur: groen, geel of rood. Voor € 27,80 ontvang je vier bollen garen, twee in de gekozen tint en twee in de basiskleur. Alles wat je nodig hebt dus om de kussenhoes te haken. Voor € 14 extra krijg je bovenop je garen ook een vulkussen in de juiste afmetingen (50 cm x 35 cm) erbij. Handig!

Je vindt het basishaakpakket hier, en het haakpakket met vulkussen hier.

Schattige slofjes haken

Heb je na het haken van je kussen nog wat restjes garen – of gewoon haakgoesting – over? Deze slofjes omsluiten je voeten zo goed, waardoor ze ook extra warm zijn. Ideaal voor koukleumen dus. En geef toe: wie wil er nog gekochte pantoffels, als je leuke zelfgemaakte slofjes kunt aantrekken? Kies kleurrijk garen in de winkel of maak er je restjes wol mee op.

Klik hier om het haakpatroon te downloaden en printen.

© Wout Hendrickx

Nog meer haken in Scandinavische stijl

Ben je fan van de Scandinavische stijl en wil je nog een paar sfeermakers in je interieur integreren? In onderstaand artikel vind je nog vier haakpatronen: een opbergmand, een jasje voor je thermos, een toilettas en een plaid. Ideaal om de zomer een beetje mee uit te wuiven en een hygge – lees: gezellige – herfst te verwelkomen.

Productie: Harald Ligtvoet • Ontwerpen en uitwerking: Véronique Maurissen van Gaarne (gaarne.be) • Foto’s: Wout Hendrickx • Met dank aan Arte International, Mezzanino en Van Uytsel

