Zelf haken: knusse trui voor de herfst

Nu de zomer haar aftocht blaast, halen we onze haaknaalden weer uit de kast. Ga ook aan de slag en maak je eigen unieke stuk met onmiskenbare Libelle-touch. Wij tonen je stap voor stap hoe je deze knusse trui zelf kunt haken.

Trui haken voor de herfst

© Monique Van Endert

Deze trui wordt top down in raglanstijl gehaakt, wat wil zeggen dat je bovenaan de hals begint en zo in toeren naar beneden haakt. Geen losse delen die je aan elkaar moet naaien dus, enkel de draadjes instoppen. Handig!

De lengte van je mouwen en lijf kun je gemakkelijk aan jouw silhouet aanpassen, gewoon door een paar toeren meer of minder aan de trui te haken.

Klik hier om het haakpatroon te downloaden en printen.

Zo style je je zelfgehaakte trui

Hoe fijn het ook is om de trui te haken, nog fijner is het om er achteraf mee te pronken! Het is een ideaal tussenseizoenstuk voor in je herfstgarderobe. Draag hem op een eenvoudige jeans- of kostuumbroek of ga voor een chiquere look door je trui te combineren met een jurk of blouse eronder. Op koudere herfstdagen kan het fijn zijn om een rolkraagtruitje onder je trui te dragen.

Combinatiemogelijkheden genoeg dus! Wij kozen voor een casual look met een nonchalante chinobroek en een hippe kokerrok voor de tweede look.

Casual met een losse chino

© Monique Van Endert

Koket op een kokerrok

© Monique Van Endert

Productie en foto’s: Monique Van Endert met assistentie van Cédric Proot • Ontwerpen en uitwerking: Gaarne (gaarne.be) • Styling: Harald Ligtvoet • Make-up: Elke Binnemans • Model: Steffanie bij Euromodel

