Win elke week een mooie prijs met onze fonkelende kerstwedstrijd!

Begin november en je voelt de kerstkriebels al? Dat vinden we bij Libelle helemaal niet gek. We juichen het alleen maar toe! Daarom starten we volgende week al met cadeautjes uitdelen, en dat maar liefst vijf weken lang.

Doe mee en win wekelijks een fijne prijs!

Bij Libelle zijn we al volledig in feeststemming en daarom beginnen we nu al met het uitdelen van cadeautjes. Van dinsdag 5 november tot en met maandag 9 december kun je via onze fonkelende kerstwedstrijd fantastische prijzen winnen. Wat die cadeautjes zoal zijn, houden we nog even geheim – maar geloof ons: ’t zijn alléén maar mooie prijzen!

We stellen je geduld dus flink op de proef, want we onthullen pas op dinsdagochtend, en dat vijf weken lang, telkens om klokslag 8 uur welke prijs er in het kerstpakje zit!

Nu nog geheim, maar binnenkort onthuld: het eerste cadeautje van onze fonkelende kerstwedstrijd. Benieuwd? Surf op 5 november naar libelle.be/kerstwedstrijd

Doe zeker mee met onze wedstrijd en wie weet ligt er dit jaar wel een extra Libelle-cadeautje voor jou onder de kerstboom!

Zo doe je mee:

Surf naar libelle.be/kerstwedstrijd (of klik op de onderstaande knop). Meld je aan of registreer je met je Roularta-account. Ontdek elke dinsdag om 8 uur welke prijs je kunt winnen. Klik op het kerstpakje en waag je kans!

Las je deze nieuwe artikels al?

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!