Hoera, daar is de lente (bijna), en dat vieren we deze week in Libelle met een flinke dosis buitenplezier. Hoe? Met onze gratis tuinkalender én een exclusieve kortingsactie met hoge fun-factor. Want als het zonnetje schijnt, willen we maar één ding: naar buiten! Of dat nu tussen de planten in eigen tuin is, of in een spannende achtbaan in Parc Astérix!

Ontdek de beste snoeitips in onze gratis tuinkalender

Deze week krijg je onze nieuwe tuinkalender bij Libelle, en die komt als geroepen, want de vroege lente is het moment bij uitstek om je planten, struiken én bomen een flinke snoeibeurt te geven. Een minder plezierig tuinkarweitje voor velen, maar wel eentje waarvoor je enthousiaste en bloeiende struiken en planten voor in de plaats krijgt.

Want zoals het gezegde luidt: snoeien doet bloeien. Door regelmatig te snoeien kun je de vorm, groei, bloei en gezondheid van een plant stimuleren. Tenminste, als je het op de juiste manier aanpakt. Met de nieuwe tuinkalender weet je precies hoe dat moet: door de snoeitips van Groenexpert Laurence Machiels. Ze vertelt je per maand welke planten, bomen en struiken staan te trappelen om een snoeibeurt, en welke planten je maar beter nog even met rust laat.

Schaar klaar? Snoeien maar!

De gratis tuinkalender, in handig formaat, dus extra makkelijk om zó aan je muur te hangen!

Mét korting naar Parc Astérix

Naast de gratis tuinkalender geniet je ook van een exclusieve kortingsactie bij Parc Astérix. Ideaal om jezelf te belonen na die flinke snoeibeurt!

In de voetsporen van de Galliërs

Uitdagingen voor groot en klein, avontuur in overvloed, attracties voor alle smaken, groot spektakel én Gallische fantasie: dít zijn de ingrediënten van Parc Astérix. Wat dit pretpark zo bijzonder maakt, is de leuke, thematische afwerking. Zo stap je in de wereld van de Vikings, Galliërs, Romeinen, Grieken en de Egyptenaren, en onderweg pik je nog één van de spetterende show mee! Het park is beslist een familiepark: zowel aan de kleine als grote waaghalzen is gedacht.

© Parc Astérix

Breng een bezoek aan dit spannende pretpark, en je waant je even een dappere Galliër … en dankzij Libelle kan je nichtje, partner, vriendin, buurtvrouw of mama gratis mee. Hoe? Wel:

Blader even door de Libelle en je komt de kortingsactie met Parc Astérix tegen. Bij afgifte van de kortingsbon, krijg je immers 1 gratis ticket* bij aankoop van 1 ticket voor een volwassene. Deze actie loopt van 5 april tot en met 30 juni 2025, dus kom zeker langs voor die laatste datum en geniet van een dagje dolle pret met het hele gezin!

Enkel geldig bij aankoop van een volwassen ticket aan de volledige prijs aan de kassa’s van Parc Astérix en bij afgifte van deze bon. Alleen een afgegeven originele bon aan de kassa geeft recht op 1 gratis toegang voor een kind (3 t.e.m. 11 jaar) of volwassene. Fotokopieën, screenshots of andere reproducties van de bon worden niet geaccepteerd. Het gratis ticket is enkel geldig op de dag van de aankoop.

Voor meer info over het park: Parc Astérix.fr.

