Wildlife: deze 8 jongvolwassenen reizen met Dieter Coppens naar Thailand

In het gloednieuwe programma Wildlife trekt Dieter Coppens samen met acht jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid op een buitenlands avontuur. In Thailand gaan ze als vrijwilligers aan de slag in een dierenreservaat, waar ze zorgen voor de dieren, voor elkaar en zich van hun meest kwestsbare kant tonen.

In Wildlife trekken acht jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid samen met Dieter Coppens naar Thailand. Ze gaan er als vrijwilliger aan de slag in een reservaat waar wilde dieren in nood opgevangen worden. Want werken met dieren kan een positieve impact hebben op je mentaal welzijn. De jongeren stappen samen even uit hun dagelijkse omgeving en leren zichzelf en elkaar op een andere manier kennen. Bij elkaar vinden ze steun, dat is waar Dieter en psychooloog Dominique die het project mee begeleidt op hopen.

De jongvolwassenen willen in Thailand het verschil maken voor de dieren, voor elkaar en voor iedereen die kampt met mentale problemen. Want cijfers tonen aan dat deze acht jongeren niet alleen zijn. Maar liefst één op vijf volwassen Vlamingen heeft een of meerdere psychische stoornissen, zoals een angststoornis of depressie. Bij meer dan de helft van hen ontwikkelde dit zich nog voor ze 18 jaar waren.

Ook één op vijf Vlaamse jongeren worstelt met zijn mentale gezondheid, bijna de helft van de Vlaamse jongeren heeft al eens aan zelfverwonding gedacht en één op de tien jongeren voelt zich zelden positief. Door hun verhaal te delen hopen de acht jongeren uit Wildlife anderen te inspireren om ook over hun eigen problemen te praten.

Deze jongeren gaan mee met Dieter Coppens in ‘Wildlife’

Bram

© VRT

De vrolijke, twintigjarige Limburger Bram werkt in een woonzorgcentrum met personen met dementie. Achter zijn glimlach schuilt een verhaal van strijd en doorzettingsvermogen. Hij worstelde de afgelopen jaren met eenzaamheid en depressieve gevoelens, door de weg die hij heeft afgelegd om gezien te worden zoals hij is. Wildlife is voor Bram een kans om zijn verhaal zonder schaamte te vertellen en volledig zichzelf te zijn.

Julia

© VRT

Julia is negentien en worstelt al jaren met afwisselende periodes van depressie en een eetstoornis. Ze vecht voortdurend tegen een negatieve stem die haar neerhaalt. Julia staat altijd klaar met een schouder of een luisterend oor. Ze is dol op haar hond en op haar vrienden, die haar door de moeilijkste momenten hebben geholpen. De uitdaging voor Julia is om in het hier en nu te zijn.

Tia

© VRT

De negentienjarige studente Media & Entertainment Business Tia is muzikaal, grappig en dol op appelmoes. Haar angsten maken haar wereld klein en zorgen ervoor dat ze zich vooral veilig voelt op vertrouwd terrein. Toch droomt ze ervan om haar horizon te verbreden en de wereld buiten haar comfortzone te verkennen. Mee reizen naar Thailand is een gigantische stap voor Tia, maar precies die uitdaging aangaan – nieuwe plekken ontdekken en onbekende situatie omarmen – is wat haar drijft.

Aveline

© VRT

De vierentwintigjarige Aveline is de oudste van de groep. Ze is creatief, zorgzaam en een eeuwige positivo. Na zes jaar worstelen met een zware verslaving heeft ze zichzelf en haar leven helemaal opnieuw opgebouwd. Met de steun van therapie, haar ouders en haar vriend is ze nu bijna een jaar nuchter, maar herstel blijft een dagelijks proces. Voor Aveline betekent deze reis meer dan alleen een avontuur; het is een kans om opnieuw verbinding te maken, vriendschappen op te bouwen en zich echt deel van een groep te voelen.

Hannes

© VRT

De twintigjarige, sportieve Leuvenaar Hannes neemt momenteel een sabbatjaar voor hij aan het volwassen leven begint. Hij doet veel vrijwilligerswerk en geeft voetbaltraining aan jonge kinderen. Maar achter zijn actieve leven schuilt een constante innerlijke strijd. Hannes worstelt met paniekaanvallen en angsten, waardoor hij vaak in een vicieuze cirkel van piekeren belandt. Hij hoopt tijdens deze reis inzichten te krijgen, even uit zijn hoofd te stappen en zijn angsten wat meer los te kunnen laten.

Odile

© VRT

Odile is een tweeëntwintigjarige energieke vrouw met een grenzeloze creativiteit. Ze danst, schrijft poëzie, tekent, mediteert en zingt. Ze leeft met een posttraumatische stressstoornis, wat haar soms onzeker maakt in sociale situaties. Haar grenzen bewaken en mensen vertrouwen zijn uitdagingen die diep verweven zijn met haar verleden. Tijdens de reis naar Thailand hoopt ze net die uitdagingen aan te kunnen.

Oliver

© VRT

De eenentwintigjarige Oliver is student en muzikant. Hij ziet er misschien wat ruw uit maar heeft een gouden hartje. Hij maakt z’n eigen muziek, klimt graag overal op en in en geeft leiding bij KLJ. Oliver heeft een moeilijke periode achter de rug waarbij werd vastgesteld dat hij kenmerken van borderline en ADHD heeft. Tijdens een recente opname in de psychiatrie leerde hij zichzelf beter kennen, nu wil hij die theorie omzetten in de praktijk.

Stan

© VRT

De twintigjarige Stan is geboren en getogen in Antwerpen. Hij studeert, werkt in een koffiebar en als je hem tegenkomt, heeft hij steevast een koptelefoon op zijn hoofd en een koffie in zijn hand. Stan worstelt met OCS (obsessief-compulsieve stoornis), wat zich uit in een constante drang om gedachten te herhalen tot ze voor hem “kloppen”. Tijdens de reis naar Thailand hoopt hij te ervaren hoe het voelt om zijn hoofd even op pauze te zetten en terug gewoon zichzelf te zijn.

Wildlife: vanaf maandag 10 maart om 20u40 op VRT 1 en VRT MAX.

Meer kijktips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!