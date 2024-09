7 tips voor een romantisch dagje Brugge

Voor een vakantiegevoel hoef je echt het land niet uit. Wie op zoek is naar wat romantiek, plant maar beter een tripje naar Brugge. Middeleeuwse huisjes, gezellige steegjes en vooral heel veel love in the air…

Start je dag met een gezellig ontbijt

Je hebt een lange dag voor de boeg, dus kun je maar beter vroeg starten met een heerlijk ontbijt. Enkele leuke adresjes? Het bagelsalon Sanseveria, waar je kunt kiezen tussen zoete en hartige bagels. Of Blackbird, een adresje met een uitgebreide gezonde kaart. Ook voor een snelle lunch ben je bij beide zaken aan het juiste adres.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Geniet tijdens je uitstapje van de straatjes van Brugge. De stadwerd niet voor niets verkozen tot een van de zeven meest romantische reisbestemmingen ter wereld. De Amerikaanse nieuwswebsite Business Insider zette de historische stad in het rijtje naast plekken als Bali, Buenos Aires en Fez. En terecht, door de middeleeuwse gebouwen en kasseiwegen lijk je rond te wandelen in een echt sprookje.

Droom weg aan het Minnewater

Het Minnewater is een rechthoekig meertje, omringd door bomen en het Minnewaterpark. Wat is daar zo romantisch aan, zou je denken? Je leert er het tragische liefdesverhaal van Minna en haar geliefde Stromberg kennen. Volgens de legende zul je eeuwige liefde kennen als je met je geliefde over de Minnewaterbrug loopt. Mijmer weg op één van de bankjes langs het meer en wie weet…

Tijd voor een fotomomentje aan ’t Brugs Begijnhof

Het Begijnhof is een van de meest geschilderde en gefotografeerde plekjes in Brugge. Rond een fleurig grasperk staan de klassieke witgekalkte huisjes, een mysterieus kapelletje en een kerk. De gebouwen dateren nog van de 17de eeuw, maar het oorspronkelijke begijnhof ontstond al in de 13de eeuw. Kijk wel goed op je klok! De begijnen leefden afgezonderd van de rest van de stad. Overdag mochten ze het begijnhof verlaten, maar ’s avonds sluit de poort onherroepelijk om 18.30 uur.

Ontdek de stad langs het water

Brugge wordt niet voor niets het ‘Venetië van het Noorden’ genoemd. Dat is te danken aan de waterlopen die door de stad slingeren, met de mooiste brugjes erover. In een boottochtje van ongeveer een half uur bewonder je de meest pittoreske plekjes van Brugge. Je kunt dagelijks op vijf verschillende plaatsen opstappen, van 10 tot 18 uur. En als het wat kouder wordt, kruip je gezellig dicht tegen elkaar aan.

Heerlijk dineren en bijpraten

Na een dag vol warme gezelligheid, mag het al iets chiquer zijn. Bistro Bruut combineert klassiek en modern op een geniale manier, in hun interieur en op je bord. Hun menukaart verandert mee met de seizoenen en is dus altijd verschillend.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Wil je een echt culinair hoogstandje? In restaurant Le Mystique dineer je in een balzaal, met kroonluchters, bladgoud, beschilderde platfonds,… Alles erop en eraan. Geen zin om naar huis te gaan? Blijf slapen in het bijhorende hotel!



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Een cocktail als afsluiter

Waar anders je dag afsluiten dan in een hippe bar? Op een zwoele zomeravond kan een lekkere cocktail toch ook écht smaken. Cocktailbar Groot Vlaenderen is een topadresje om een gezellige avond in te zetten of te eindigen.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Ook BAR’N heeft heerlijke drankjes en tijdens de zomer is er een zomerbar die altijd open is! Je kunt er zelfs een gin tasting meemaken. Schol!



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Beelden: Shutterstock, Getty Images en Instagram

Nog meer romantiek:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!