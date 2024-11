20x aperitieven op een verwarmd terras

Met een fleecedeken of bij een vuurtje, klinkend met een kruidige mocktail of glühwein: er is geen betere manier om van het najaar te profiteren dan vanop een fijn verwarmd terras. De leukste winterbars en winterterrasjes ontdek je hier!

Verwarmd terras: 14 adresjes voor apéro

1. Noorderlicht, Hofstade

Na je verkwikkende wandeling rondom het meer van Sport Vlaanderen Hofstade warm je op in winterbar Noorderlicht: een knusse, verwarmde serre op het strand (zonsondergang meepikken, check!) waar je kiest tussen winterse lekkernijen zoals glühwein, camembert of winterwürst.

Trianondreef 19, Hofstade. zuiderbad.be



2. Chopin Chopin, Gent

Aan een van de gezelligste pleintjes in Gent vind je Chopin Chopin, en het voelt er net alsof je op een terras in Parijs zit. Ook aanwezig zijn dekentjes en wijn, en geef toe: meer moet dat soms niet zijn.

Beverhoutplein 5, Gent. chopinchopin.be



3. The Backyard, Ronse

In de met lichtsnoeren versierde stadstuin van eetcafé The Backyard strijkt ook deze winter een chalet neer. Omringd door haardvuurtjes smul je er – na je aperitief – van een traditionele Zwitserse raclette of steengrill, alsof je in de bergen zit. Reserveren is verplicht.

Zuidstraat 5, Ronse. thebackyardronse.be



4. Nude, Kortrijk

Voor piekfijne cocktails en rijkelijke mezze-gerechten moet je bij Nude zijn, een hippe bistro waar je vanop hun gevelterras heerlijk kunt tafelen, keuvelen en mensen kijken. Warmtelampen, kaarsjes en dekentjes zijn inbegrepen!

Koning Albertstraat 15, Kortrijk. nude-kortrijk.be



5. Bar Boutique, Brugge

Lampionnen, een knetterend haardvuur, een bordje tapas en een lokaal biertje, glas wijn of cocktail met het feeërieke Minnewaterpark als decor: de buitenbar van restaurant In The Mood heeft alle ingrediënten voor een romantische winterdate.

Minnewater 15, Brugge. moodfoodcafe.be/nl/p/bar-boutique



6. Port Aventura, Mol

Op het overdekte terras van havencafé Port Aventura – mét verwarmers en dekentjes – zie je de winterzon ondergaan achter de wiegende bootjes van de Zilvermeerhaven, terwijl je geniet van heerlijk lokaal lekkers.

Zilvermeerlaan 9, Mol. zilvermeerhaven.be/havencafe



7. Het Bos, Merchtem

Bij taverne Het Bos beschermen tentzeilen je tegen de winterse elementen, zorgen knisperende vuurtjes en warmtelampen voor een aangename temperatuur en houten tafels voor een knus chaletgevoel. Een perfect plekje om te klinken met bubbels of een mocktail.

Dooren 61, Merchtem. hetbos.com



8. Coffice, Mechelen

Wist je dat je bij koffiebar Coffice niet alleen terechtkunt voor een brunch, maar ook voor het aperitief? Installeer je met je tapasplankje, glaasje bubbels of glühwein onder een dekentje op het verwarmd terras op de koer, weg van de stadsdrukte.

IJzerenleen 33, Mechelen. cofficemechelen.be



9. Winters Nieuwpoort

Vanaf 14 december wissel je uitwaaien op het strand af met opwarmen tijdens Winters Nieuwpoort. Op het Marktplein vind je een winterdorp, inclusief kerstbomen vol lichtjes en verwarmde chalets met hapjes en drankjes. Wie het liever iets uitbundiger heeft, kan terecht in de après-skihut van Chez Babette.

Marktplein en Lombardsijdestraat, Nieuwpoort. visit-nieuwpoort.be



10. Orshof, Oudsbergen

Kies bij hoeve Orshof een plekje uit in de zonnige orangerie of de open (en verwarmde) tent in de tuin, en trakteer jezelf op een idyllisch uitzicht over de vijver en tuin. Proef ook zeker hun Orshof Gin, gemaakt met ingrediënten uit eigen boomgaard.

Heymansweg 2, Oudsbergen. orshof.be



11. Wolfstee, Herentals

Op het verwarmd en winddichte terras van brasserie Wolfstee word je omringd door lichtslingers, kaarsjes, schapenvelletjes en een open haard. Kerstkriebels verzekerd!

Wolfstee 14, Herentals. wolfstee.be



12. Ter Dolen, Houthalen-Helchteren

Bierfans moeten zeker eens passeren bij kasteelbrouwerij Ter Dolen. In de net-alsof-je-buiten-zit-orangerie op het sprookjesachtige kasteeldomein sip je bij het vuur van een Ter Dolen Winter.

Eikendreef 21, Houthalen-Helchteren. terdolen.be



13. ‘t Veer, Oudenaarde

Een groene cocon, ingeduffeld door een oude Scheldearm: dat is het overdekt en verwarmd terras van familiebistro ’t Veer. Leuk detail: een deel van de ingrediënten komt uit eigen kruidentuin (mét bijtjes).

Reserveren is aangeraden.

Berchemweg 191, Oudenaarde. tveer.be

© Shot by Ch'otte

14. Oud Oteren, Neeroeteren

Groene guirlandes, haardvuur, kaarsjes, warmtelampen… Op het overdekte terras van brasserie Oud Oteren waan je je in een heus kerstparadijs.

Scholtisplein 28, Neeroeteren. oudoteren.be

