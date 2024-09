Op zoek naar een pralinewinkel in Gent? Wij zetten met plezier een aantal zalige chocolateries op een rij! Want onze Belgische pralines zijn de ideale verwennerij, toch? Om cadeau te doen of gewoon voor jezelf.

Dit zijn onze favoriete pralinewinkels in Gent

1. Chocolaterie Van Hoorebeke

Bij vader Luc en zoon Cédric staat de kwaliteit van hun pralines op de eerste plaats. Voor liefhebbers van onklopbare klassieke smaken als praliné, mokka, karamel, pistache, mango…

Vanaf €39/500g, chocolatesvanhoorebeke.be

2. Joost Arijs

Bij deze chocolaterie koop je pareltjes van pralines: van echte klassiekers tot gekleurde exemplaren als ‘Kumquat’, ‘Agrum’ en ‘Yuzu’. Goedgekeurd door Gault&Millau.

Vanaf €27/500g, joostarijs.be

3. Neuhaus

De gekende Neuhaus-winkels vind je in Gent zowel op de Groentenmarkt als in de Koestraat. Onze absolute favoriet? De koning der Neuhaus-pralines: hun ‘Irrésistibles’ – beter bekend als ‘de driehoekjes’. Een klein stukje hemel op je tong.

Vanaf €44/500g, neuhauschocolates.com

4. Chocolatier Deduytschaever

Pure ingrediënten en verfijnde smaken staan hier centraal. Bij Chocolatier Deduytschaever halen ze hazelnoten uit Italië en cacaobonen uit madagaskar en Vietnam en gaan voor combinaties als matcha-kers, roos-lychee of kokospraliné.

Vanaf 49/500g, deduytschaever.be

5. HD Ghent

Deze pralinewinkel is het passieproject van Hilde Devolder, waar ze haar liefde voor chocolade en kunst harmonieus combineert. Met verfijnde pralines gemaakt van eerlijke ingrediënten als resultaat.

Vanaf € 23/22st., hildedevolderchocolatier.be

6. Leonidas

Ook Leonidas mag natuurlijk niet in het lijstje ontbreken, in Gent op de Kouter, vlakbij het Belfort en aan de Graslei. Je vindt er klassieke altijd-goed pralines voor een toegankelijke prijs. Hun iconische Manon doet ons hartje smelten.

Vanaf € 17/500 g, leonidas.com

7. Yuzu

Zo’n honderdvijftig jaar geleden hadden de voorouders van Nicolas Vanaise al een chocolaterie in de Lange Munt. Intussen brouwt hij met Yuzu eigenzinnige smaakcombinaties als pistache met karamel van rum of tonka met zwarte truffel.

Vanaf €57/500g, yuzubynicolasvanaiseandc.com

Hoe bewaar je pralines best?

Pralines bewaar je beter niet in de koelkast, want daar is het te koud en te vochtig. De ideale temperatuur is tussen 15 en 18°C, het liefst op een donkere, droge plek.

