Düsseldorf: 10 adresjes getipt door redactrice Manon

Redactrice Manon houdt van lekker eten, koken én reizen. Ze deelt met plezier elke maand haar beste adresjes voor de smakelijkste trips. Deze keer: Düsseldorf.

1. Uerige

Geen trip naar Düsseldorf zonder een bezoek aan een stadsbrouwerij. Uerige is een van de bekendste. Zet je aan een tafeltje en de obers komen vanzelf langs met het befaamde Altbier. Je krijgt streepjes op je bierkaartje en rekent nadien zo af. Je kunt er ook lokale specialiteiten bestellen zoals leverworst, een frankfurter of een broodje met varkensgehakt, ui en mosterd. Binnen kun je de brouwerij bezoeken.

uerige.de

2. Me and all hotel

Het betaalbare Me and all hotel ligt in de Japanse buurt Little Tokyo en is ingericht in een strakke moderne stijl. Van hieruit loop je perfect te voet naar alle bezienswaardigheden van de stad. Op de bovenste etage geniet je ’s ochtends van een royaal ontbijtbuffet met uitzicht op de stad. ’s Avonds wordt de plek omgetoverd tot een vestiging van Takumi. Er worden ook geregeld feestjes met dj georganiseerd.

duesseldorf.meandallhotels.com

3. The Fritz Hotel

© Booking.com

The Fritz Hotel is een prachtig boetiekhotelletje vlak bij de Königsallee en is de perfecte uitvalsbasis voor wie op zoek is naar een vleugje luxe tijdens een city­trip Düsseldorf.

the-fritz-hotel.de

4. Takumi

Je kent Takumi misschien van de ramenbars bij ons, maar het avontuur van deze populaire keten startte in 2007 in Düsseldorf. De twee vrienden Mr. Saeki en Mr. Okada koesterden een droom: authentieke ramennoedels bekendmaken in Europa. Intussen heeft Düsseldorf zes vestigingen en staat Takumi wereldwijd bekend om zijn authentieke saporronoedels, verse Japanse ingrediënten en authentieke bouillons.

takumiramennoodles.com

5. Manufactum

Manufactum is een heerlijk plekje om te shoppen, gezond te lunchen, een brood te kopen of te genieten van een kopje koffie of thee met een stukje gebak. Je vindt er allerlei delicatessen, maar ook keukenmateriaal, cadeautjes en méér. De rode draad? Duurzaamheid in een hip jasje.

manufactum.de

6. Gewürz-haus Altstadt

Het schattige winkeltje Gewürz-haus Altstadt in het oude centrum ademt authenticiteit. Je vindt er lekkere specerijen en de befaamde lokale mosterd.

gewuerzhaus-altstadt.de

7. Pure Pastry

© Pure Pastry

Op de Carlsplatz Markt vind je Pure Pastry, het kraam van Tim Tegtmeier, voormalig patissier van een sterrenrestaurant. En dat zie je! De koffiekoeken zijn prachtig gebladerd, de gebakjes haast te mooi om op te eten. Mede-eigenaar Ursula Wiedenlübbert is een gepassioneerde koffiesommelier en maakt de beleving compleet met de allerbeste koffie met toetsen van gekaramelliseerde chocolade uit Brazilië.

pure-pastry.de

8. Bob & Mary

In Düsseldorf houden ze van vlees én streetfood. De combinatie van die twee zorgt voor veel burgerrestaurants. Bob & Mary is er zo eentje. Hier kom je niet voor tierlantijntjes, wel voor premium vlees waarvan je zelf het gewicht en de bakwijze kiest. Geserveerd met sides en een biertje of Duitse bio-limonade van Fritz.

bobmary.de

9. Wilma Wunder

Wilma Wunder serveert de typische Duits-Oostenrijkse keuken in een modern interieur. Denk aan schnitzels, braadworst, flammkuchen en kaiserschmarren. Ook leuk voor een ontbijt, stukje taart of een cocktail.

wilma-wunder.de

10. Nagaya of Yoshi by Nagaya

© Nagaya

Wie in Little Tokyo verfijnd wil eten, kan terecht bij Nagaya of Yoshi by Nagaya. Hier proef je de Japanse keuken mét Michelinster van topchef Yoshizumi Nagaya. De gerechten zijn stuk voor stuk pareltjes. Laat je verrassen door het uitstekende Omakase menu, bereid met de beste ingrediënten en tot in de perfectie uitgevoerd. De sakedegustatie maakt het áf.

yoshibynagaya.wixsite.com/nagayaduesseldorf

Uit: Libelle Lekker 14/2024

