Gratis uitje: de Reynaertwandeling in Sint-Niklaas

In domein De Ster in Sint-Niklaas kun je een verhalenparcours volgen, helemaal in teken van Reynaert de vos. Twee kilometer lang loop je langs verhaalpalen die het beroemde dierenepos van Reynaert de vos terug tot leven wekken.

Reynaertwandeling: op stap met Reynaert de vos in Sint-Niklaas

Sinds vorige herfst kun je in het provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas de Reynaertwandeling volgen. De wandelroute geeft je een hedendaagse inkijk in het verhaal van ‘Van den vos Reynaerde’, een meesterwerk van middeleeuwse literatuur. Reynaertkenners Rik Van Daele en Hilde Reyniers gaven het epos een hedendaagse toets, zonder afbraak van het authentieke – en vaak harde – verhaal.

Doorheen De Ster zijn verhaalpalen neergezet, die je terug katapulteren naar de dertiende eeuw. Toen maakte de schurk en schelm Reynaert de vos deze contreien onveilig. Benieuwd hoe het verhaal eindigt? Volg de paaltjes op het pad rondom de vijver, en ontdek het zelf!

© Provincie Oost-Vlaanderen

In totaal zijn er achttien paaltjes, die figuren als Bruun de beer, Nobel de leeuwenkoning en Reynaert de vos tot leven wekken. Twaalf paaltjes vertellen het verhaal van Reynaert de vos aan de hand van illustraties, (voorlees)verhalen en korte doe-opdrachten. De andere zes paaltjes laten korte fragmenten horen, ingesproken door actrice Annelies De Wolf. Het is aan jou om de vertelpalen in gang te zetten, bijvoorbeeld door een pedaal in te drukken of aan een wiel te draaien.

Hoewel de Reynaertwandeling gericht is op kinderen, is het fijn voor jong én oud om via deze route het verhaal te (her)ontdekken.

Praktisch

Start wandeling : ingang domein De Ster (Brokkelingenstraat)

: ingang domein De Ster (Brokkelingenstraat) Afstand : 2 kilometer

: 2 kilometer Toegankelijkheid : De wandelroute volgt het verharde pad rondom de vijver en is goed toegankelijk.

: De wandelroute volgt het verharde pad rondom de vijver en is goed toegankelijk. Meer info vind je op domeindester.be/reynaertwandeling.

Nog meer gezinswandelingen in ons Libelle Wandelpakket

Wist je trouwens dat je in ons Libelle Wandelpakket nog veel meer kindvriendelijke wandelingen kunt terugvinden? Net zoals bij de Reynaertwandeling in Sint-Niklaas zijn er onderweg doe-opdrachtjes, puzzels of speelelementen. Of ga eens ravotten in een speelbos!

Het enige wat je hoeft te doen om toegang te krijgen tot het Libelle Wandelpakket is je registreren met je e-mailadres. Daarna ontvang je vier keer per jaar de mooiste wandelingen recht in je mailbox én krijg je toegang tot al onze wandelroutes. En dat helemaal gratis! Je vindt ons Wandelpakket op libelle.be/wandelroutes.

Nog meer fijne uitstapjes:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!