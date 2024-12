Win een familieticket voor de Samson & Marie kerstshow (én geniet van een meet-and-greet)

Is je kind of kleinkind fan van Samson en Marie? Dan wil het vast wel naar de première van de nieuwe kerstshow op zaterdag 21 december. En dankzij Libelle gaat die (kerst)wens misschien wel in vervulling, want we mogen 4 familietickets uitdelen, goed voor 4 personen. En er is meer: ze krijgen de kans om het vrolijke duo te ontmoeten tijdens een signeer- en fotomoment!

Kom dat zien, kom dat zien: Samson & Marie, de kerstshow!

Van zaterdag 21 december tot en met zondag 29 december kun je naar de gloednieuwe kerstshow van Samson & Marie, die dit jaar volledig in het teken staat van circus.

Gaat het olijke duo in de huid kruipen van acrobaten en vuurspuwers, en de meest gekke, roekeloze en leuke toeren uithalen? Zal Samson jongleren met pannenkoeken en Marie zich aan vlijmscherpe acrobatische stunts wagen? Je komt het allemaal te weten tijdens deze spetterende kerstshow met indrukwekkend showballet, kinderkoor en een prachtig decor!

© Studio 100

Wil je de kerstshow ab-sol-uut bijwonen? Het kan, want er zijn nog tickets! De Samson & Marie Kerstshow speelt nog tot en met zondag 29 december in het Studio 100-theater in De Panne. Meer info & tickets: studio100.com.

Leuk weetje! Op zaterdag 21 december is het dubbel feest voor Samson & Marie. De kerstshow gaat in première én Marie is al vijf jaar lang het supertrotse baasje van Samson! Genoeg redenen om samen te feesten, toch?

Waag je kans!

Zin om te swingen en zingen met Samson & Marie, Meneer de Burgemeester, Brandweerman Bill en Bakkerin Florentine? Dan is deelnemen aan onze wedstrijd de boodschap. Véél succes!

Zing mee met hun nieuwste (kerst)hit

Speciaal voor de feestperiode hebben Samson & Marie het liedje ‘De muziek van Kerstmis’ in een nieuw jasje gestoken. Oefen nu, en zing tijdens de kerstshow luidkeels mee met Samson & Marie.



