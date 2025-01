Niets gezelliger dan in de zetel kruipen na een lange, vermoeiende dag. En we hebben geluk, want er komen weer heel wat nieuwe films en series op de streamingplatformen deze maand. Wij geven je alvast enkele streamingtips mee voor februari!

Streamingtips: 7 gloednieuwe films en series die je wilt zien

1. Moresnet

Ben keert na 22 jaar terug naar zijn geboortedorp Moresnet voor de begrafenis van zijn vader. Als hij en zijn jeugdvrienden de tijdscapsule opgraven die ze als kind in de grond gestoken hebben met het idee die na 25 jaar te openen, vindt Ben er het dagboek van zijn broer Daan in terug. Op de laatste pagina staan de namen van zijn vrienden, mét een sterfdatum. Een van hen al de volgende dag… Komen de voorspellingen uit? Kunnen ze gestopt worden? En wat is er aan de hand met Daan, die 22 jaar eerder een klasgenootje doodde? Razend spannende serie!

Moresnet, nu op Streamz.



2. Ferry 2

Ferry Bouman is terug. De gloednieuwe film Ferry 2 is het vervolg op de gebeurtenissen in het derde seizoen van Undercover. Drugsbaron Ferry heeft alles verloren en leidt nu een teruggetrokken leven, ver weg van Brabant. Alles lijkt goed te gaan, tot Ferry’s achternichtje Jezebel hem om hulp komt vragen en Ferry belast met een zwaar geweten. Een geheim mag nooit aan het licht komen: dat Ferry betrokken was bij de moord op Jezebels vader, Jurgen. Eén waarheid die zwaar weegt op Ferry’s schouders.

Ferry 2, nu op Netflix.



3. Safe Harbor

In de nieuwe achtdelige reeks Safe Harbor worden de jonge, ambitieuze cybercriminelen Tobias en Marco door de Ierse drugsmaffia gerekruteerd om de beveiliging van de Rotterdamse haven te hacken en zo drugs binnen te smokkelen. Wat begint als een eenvoudige, eenmalige opdracht draait uit op een zenuwslopend kat-en-muisspel met verregaande gevolgen. Met talent van eigen bodem (Charlotte Timmers, Felix Meyer en Inge Paulussen) en internationale sterren als Alfie Allen en Jack Gleeson (Game of Thrones), Charlie Murphy (Peaky Blinders) en Martijn Lakemeier (Màxima).

Safe Harbor, vanaf 23 januari op Streamz.



4. High Potential

De nieuwe reeks High Potential draait rond Morgan, een alleenstaande moeder die een buitengewoon talent voor het oplossen van misdrijven blijkt te bezitten. Ze raakt vervlochten in een bijzondere samenwerking met een doorgewinterde rechercheur.

High Potential, vanaf 23 januari op Disney+.



5. Apple Cider Vinegar

Apple Cider Vinegar vertelt een waargebeurd verhaal gebaseerd op leugens. De serie speelt zich af in de begintijd van Instagram en volgt wellnessinfluencer Belle Gibson, die beweert dat ze haar terminale hersenkanker heeft kunnen genezen door gezond en natuurlijk te leven. Klinkt te mooi om waar te zijn? Dat is het ook. Toch inspireert Belle online steeds meer mensen en bouwt ze een wereldwijde community uit. Tot blijkt dat Belle nooit gediagnosticeerd – of genezen – is van de kwaadaardige hersentumor die ze deelt op sociale media.

Apple Cider Vinegar, vanaf 6 februari op Netflix.



6. Dood Spoor

Peter Van den Begin kruipt in de huid van Ed Bex, een man met een bijzondere gave: van zodra hij iets in zijn mond stopt, ziet hij wat ermee gebeurde. Deze gave gebruikt hij in zijn al even bijzondere job: met ‘De Laatste Groet’ helpt hij nabestaanden om de laatste uren van hun dierbare overledene gedetailleerd in kaart te brengen. Wanneer inspecteur Adams een lijk vindt in een luchtdichte zak, vraagt hij om Eds hulp. Ed twijfelt: wil hij zijn gave gebruiken om een moordzaak op te lossen? Wanneer hij toch toezegt, raakt hij verstrikt in een mix van absurde situaties, persoonlijke chaos en bakken gewetenswroeging.

Dood Spoor, vanaf 11 februari op Streamz.



7. The White Lotus

In februari komt het langverwachte derde seizoen van The White Lotus uit. Na Hawaï (seizoen 1) en Sicilië (seizoen 2) dient deze keer Thailand als tropisch achtergronddecor. Een nieuwe verzameling rijke, veeleisende hotelgasten checkt in in het luxueuze White Lotus-resort, met alle gekende gevolgen van dien. Decadentie en intrige verzekerd.

The White Lotus seizoen 3, vanaf 17 februari op HBO MAX.



