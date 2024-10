Thais restaurant: 14x onze favoriete adresjes in eigen land

Je eet het over de hele wereld, van New York tot Tokio, en ook bij ons zijn er steeds meer Thaise restaurants. Redactrice én Asian foodie Leila verklapt je waar de lekkerste adresjes zijn.

Thais restaurant in Limburg

1. Cy’an Thai

In het centrum van Hasselt vind je dit gezellige Thaise restaurant. Van gebakken zeebaars tot een kokosstoofpotje met gele curry, als je op zoek bent naar Thaise smaken in de Stad van de Smaak, vind je hier je gading.

Minderbroedersstraat 9/13, Hasselt, cyanthai.be



2. Juni Thai Foody

Hier kun je alleen afhalen, maar omdat de smaken echt heel traditioneel Thais zijn, vermelden we dit adresje graag. Hun selectie laab salades (met gehakt vlees, vis of tofu) is heel uitgebreid; het is dan ook een echt Thais klassiek gerecht met heerlijk uitgesproken aroma’s.

Willekensmolenstraat 61, Hasselt, junithaifoody.be



Thais restaurant in Brussel & Vlaams-Brabant

In veel Brusselse restaurants kun je één middag per week noedelsoep van een typisch streetfood-karretje eten, zoals je ze in Bangkok ziet. Je kiest zelf wat je in je soep wilt en eventueel welke bouillon, en je krijgt een kom dampend lekkers voorgezet. Heel traditioneel, heel lekker!

1. Noï

In dit smaakvol ingerichte etablissement met veel hout eet je verfijnde Thaise gerechten, en op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag ook noedelsoep van het karretje. In de zomer kun je buiten eten op het terras omgeven door bamboe.

Gemeenteplein 6, Linkebeek, noi.be



2. Les Larmes du Tigre

Al 37 jaar lang een instituut in Brussel, vlak bij het justitiepaleis. Hier komt de Thaise gemeenschap – mensen van de ambassade of uit de luchtvaartsector – ook graag zelf lunchen. Op woensdag staat hier een noedelkarretje.

de Wynantsstraat 21, Brussel, leslarmesdutigre.be



3. Sao Thai

Niet ver van de Louizalaan en midden in een fijne buurt in Elsene, vind je dit klassevolle restaurant. Op vrijdagmiddag wordt het noedelsoepkarretje klaargezet.

Amerikaansestraat 122, Brussel, saothaicuisine.be



4. Kaew Thai

Hier verwacht je niet meteen een restaurant. Dit is dan ook voornamelijk een Aziatisch supermarktje en hotelletje, maar er staat één tafel in de winkel en daaraan kun je overheerlijke Thaise gerechten eten (of afhalen), bereid door de Thaise Anna. Reserveren/bestellen doe je best op voorhand. Een adresje enkel voor insiders,vertel het niet verder!

Stationsstraat 85, Zaventem, kaew.be

Thais restaurant in West-Vlaanderen

1. Boo Raan

Dit is het enige Thaise restaurant met een Michelinster in ons land. Een mooie, casual zaak met open keuken, waar chef Dokkoon Kapueak en haar team sublieme traditionele Thaise gerechten op tafel toveren. Ideaal om een dagje uitwaaien aan zee mee af te sluiten.

Edward Verheyestraat 17, Knokke-Heist, booraan.be



2. Narai Thai

Een interieur met klaterende watervallen, een visvijver en Thaise beelden. Wanneer je hier binnenstapt, waan je je onmiddellijk in een land hier ver vandaan. Op de menukaart prijken gevarieerde gerechten uit de vier hoofdregio’s van Thailand. Een fijne stop in combinatie met een dagje Brugge.

Smedenstraat 43, Brugge, naraithai.be



3. Kiss the chef

Sinds 2021 baten chef Daorung Kaenphutsa en gastheer Jean-Philippe Susilovic een Thaise zaak uit op de zeedijk van Oostende. Zij leerde de finesses van de Thaise keuken via haar grootmoeder kennen, hij werkte samen met Gordon Ramsay. De kaart is beperkt, maar extra kwaliteitsvol. Verwacht je aan heerlijke Europese ingrediënten die een Thaise twist krijgen.

Visserskaai 41, Oostende, kissthechef.be



Thais restaurant in Oost-Vlaanderen

1. Aroy aroy

Michaël en Jason Blanckaert serveren in het historische centrum van Gent een Thaise keuken met focus op streetfood en barbecue, al vind je op hun menu’s ook smaakvolle combinaties met Belgische seizoenproducten, zoals pittige mosselen met knoflook en Thais basilicum?

Lange Steenstraat 10, Gent, aroyaroy.be



2. Kin Khao

In een stijlvol kader in het centrum van Gent worden er drie keuzemenu’s geserveerd die je kunt delen. Chef Santisuk Pakwan bereidt hier heerlijke gerechten uit de échte Thaise keuken.

Donkersteeg 23, Gent, kinkhao.be



3. Happy Thai

Vlak bij het station Gent Sint-Pieters kun je heerlijk streetfood gerechten afhalen.

Koningin Elisabethlaan 114, Gent, happythai.be



4. Petit Thai

Klein, zoals de naam het zegt, maar zeer fijn! Hier eet je heerlijk kruidige en traditionele streetfoodgerechten.

Nederkouter 34, Gent, petitthai.be



5. Le Baan Thai

Dit restaurant in de Patersholwijk in Gent is een vaste waarde sinds 1989. Authentieke gerechten die niet overdreven pittig zijn, maken het hier tot een etablissement dat iedereen kan bekoren.

Corduwaniersstraat 57, Gent, lebaanthai.be



Benieuwd naar onze favoriete Thaise restaurants in Antwerpen? Ontdek hier onze negen favoriete adresjes in de Koekenstad.

