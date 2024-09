Gelegen in het hartje van de Belgische Ardennen zijn de Grotten van Han een ideale uitvalsbasis om de rijke natuur en historie in de omgeving te verkennen. Deze plekjes in de buurt wil je zeker niet missen!

6 niet te missen plekjes in de buurt van de Grotten van Han

1. De Grotten van Han, Hotton en Lorette

Met de gigantische koepelzaal van wel 145 meter hoog en de Lesse die door de grot stroomt, zijn de Grotten van Han een uniek en wereldberoemd natuurverschijnsel in Europa. De kans is dan ook groot dat je ze ooit al eens bezocht tijdens een ver vervlogen schoolreis. Een gids neemt je mee op trot in de grot en je wordt getrakteerd op een indrukwekkende klank- en lichtshow.



Vergeet ook zeker het Wildpark niet te bezoeken, een immens uitgestrekt natuurdomein waar je wilde dieren spot zoals damherten, everzwijnen, Przewalskipaarden, de Europese bizon of een lynx. Overnachten kan in de Glamping Cocoon Village of een van de Tree Tenten, middenin het groen.



Ook een bezoekje waard én vlakbij zijn de grotten van Hotton (dragen de titel ‘Uitzonderlijk Natuurlijk Erfgoed van Wallonië’ en krijgt twee sterren in de Michelingids) en de Grot van Lorette (ook hier geniet je van een klank- en lichtspektakel op 60 meter onder de grond).

2. Het Domein van Chevetogne

Een leuke daguitstap om samen met de (klein)kinderen te doen is het Domein van Chevetogne, een groen recreatiegebied tussen Rochefort en Ciney. Hier vind je niet alleen ontelbaar veel wandelpaden, 14 speeltuinen, een openluchtzwembad (enkel ’s zomers), minigolf, een kinderboerderij, Hobbithut en verschillende thematuinen, maar ook het NEM of Nature Extraordinary Museum, waar je bijleert over de link tussen mens en natuur.



3. De kastelen van Vêves en Lavaux-Sainte-Anne

In de omgeving van de Grotten van Han vind je ook tal van middeleeuwse kastelen. Het Kasteel van Vêves is een echt sprookjeskasteel. Binnen spot je meubelen uit de 18de eeuw, zeldzaam porselein, historische souvenirs en tal van schilderijen. Je kroost verkleedt zich als ridder of prinses of waagt zich aan een schattenjacht.



In het Kasteel van Lavaux-Saint-Anne bezoek je op eigen houtje de 32 ingerichte kamers, en word je ondergedompeld in het herenleven uit de 17de en 18de eeuw. Er zijn naast een ecologische tuin ook drie musea die in teken staan van het leven van de heren van Lavaux, het plattelandsleven in de Famenne in de 19de en begin 20ste eeuw en van de natuur.



4. Het Provinciaal domein van Mirwart

Een mooie plek voor een (herfst)wandeling is het Provinciaal domein van Mirwart, vlakbij Saint-Hubert. Je kuiert er langs vijvers, een bijenstal, door een prachtig bos met verschillende boomsoorten, twee rivieren en historisch erfgoed. Bezoek de viskwekerij (enkel op reservatie), maak een boswandeling of breng een picknick mee.



5. Celles, Ny en Wéris

In de ruimere omgeving van de Grotten van Han vind je enkele van de Mooiste Dorpen van Wallonië: Celles, Ny en Wéris.

Celles is zo’n typisch charmant, Ardens dorpje met een kasteel, Romaanse kerk, fontein, stenen huisjes… Fijnproevers halen hun hartje op in een van de kwaliteitsrestaurants als La Clochette, Le Fenil, Le Bistrot de l’Atelier salé of Le Saint-Hadelin.

Ook in Ny wandel je langs een Neogotische kerk, een 17de-eeuwse kasteelhoeve, een molen uit de 14de eeuw, fonteinen, waterbakken, bakstenen gevels…



Wéris staat dan weer bekend om de legendarische, uitstekend bewaarde megalieten, die dateren uit het 3de millennium voor Christus. In het Megalietenhuis krijg je een archeologische les over megalieten, dolmen en menhirs, afsluiten doen fijnproevers in restaurants Les Lanternes of Le Cor de Chasse.



6. Saint-Hubert

Een goede plek om je tripje naar de Grotten van Han af te sluiten – zeker als je een wildliefhebber of fijnproever bent – is Saint-Hubert. Hier proef je lokale lekkernijen zoals wildgerechten, gevangeniskaas, Borquin (licht gerookte zuivere varkensworst met knoflook, kruiden en specerijen) en Saint-Hubertbier.

La Grande Forêt de Saint-Hubert is ook dé plek om in de herfst te gaan luisteren naar het burlen van de herten, een waar natuurspektakel.



Nog meer genieten van Wallonië:

