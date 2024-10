Eropuit met je hond: 15 verwenadresjes voor je viervoeter

Wellicht is je hond op Werelddierendag content met een extra aai of wat meer brokjes, maar soms mag het eens wat meer zijn. Daarom: 15 tips om een extra fijne tijd met je hond te beleven!

15 verwenadresjes voor je hond

1. Logeren

Op clubbelgium.com blinkt een Dog friendly collectie, goed voor 85 adressen waar je hond welkom is. Nutchel is er eentje van, net als Les Cabanes d’Ostende waar je over een elektrische bakfiets beschikt waar je hond gewillig in hopt. In De Swaenhoeve in Zoersel maakt je viervoeter dan weer snel vriendjes en kan hij volop verbroederen met de paarden die elke avond in galop naar hun stallen terugkeren.

Nog meer adressen? Het Nederlandse dogsincluded.nl bestrijkt zowat heel Europa, en bij opstapmetjehond.nl beperkt het zich tot de buurlanden.

2. Samen op verkenning

Nood aan nieuwe horizonten? Natuur en Bos serveert een handig overzicht van alle hondenzones. Zo kun je je wandeling rond zo’n losloopweide plannen.

3. Poolparty

Al gehoord van een Dog Pool Pawty? Het kan bij Hidalgo in Maldegem. En alle vriendjes mogen mee! Vier hondjes kunnen er vrij zwemmen in het hondenzwembad. Of een uur lang spetteren, zwemmen, spelen en de baasjes goed natmaken. € 60 voor 1 uur, geschikt voor vier honden. Baasjes die willen meezwemmen, zijn welkom!

4. Shoppen

Bij Amicau, in Sint-Genesius-Rode en in Sint-Martens-Latem, shop je zowel leibanden, beloningsbuidels, voeding, kussens, truien en jassen als interactief kauwmateriaal. En achteraf kan je hond een duik nemen in het zwembad!

Hallesesteenweg 200, Sint-Genesius-Rode en Kortrijksesteenweg 18, Sint-Martens-Latem.

5. Hondenzwemming

Wie een zwemgrage hond heeft, moet de tweede zondag van oktober zeker eens naar Sint-Baafs-Vijve afzakken voor de jaarlijkse hondenzwemming. Hoe het ooit begon, weet niemand meer, maar feit is dat dit de 173ste editie is. De honden lopen een korte afstand om dan over de oude Leie-arm zwemmen. Een Vlaamse kermis die elk jaar opnieuw duizenden toeschouwers trekt en erkend werd als immaterieel cultureel erfgoed. Inschrijven doe je op het moment zelf ter plekke en kost € 5.

6. Puppylijst

Een warme sherpasjaal, een design eetkom, een Halloween outfit, een latex champagnefles of een strik met bijpassende chique poepzakhouder? Je kunt het zo gek niet bedenken of je vindt het in hondenboetiek Chew, niet toevallig gelegen in Knokke. Hier kun je zelfs een puppy(geboorte)lijst samenstellen. Kortom, een plek waar je werkelijk alles vindt, in alle prijsklassen. Van een crazy dog mom-sticker van € 2,95 tot een luxury velvet riem en halsband van bijna € 250.

Lippenslaan 157, Knokke-Heist.

7. Eindeloos wandelen en spelen in de Kalmthoutse Heide

Op maar liefst 24 wandelroutes is je hond welkom. Goed voor een eindeloze voorraad avonturen. En heeft je viervoeter toch nog energie over, dan kun je terecht op een van de vijf hondenlosloopzones in en rond het Grenspark. Allemaal handig gemarkeerd dus verdwalen doe je niet.

Lees ook: 105 plekjes waar je heerlijk kunt wandelen met de hond

8. Hondenwasserette

Een hondenwasbeurt is vaak een heroïsche strijd waarbij het baasje, kletsnat, het onderspit moet delven. Gelukkig is er vlak bij Brugge de hondenwasserette. 7 op 7 open en dat van 9 tot 21 uur. Het systeem van deze (self)dogwash is super eenvoudig. Bovendien is het water handwarm, wordt er goeie shampoo en conditioner voorzien en liggen er handdoeken klaar. Of droog je liever met de föhn? In 12 minuten is het klusje geklaard en dat voor € 7,50. Woon je in de buurt, dan kun je voor je hond een beroep doen op de huisdierentaxi.

9. Wandelweekend met hond

De Leiestreek pakt uit met meerdaagse wandeltrips, op maat van baasjes en viervoeters. Je logeert in een hondvriendelijk logies van waaruit kant-en-klare routes vertrekken langs mooie paden, fotogenieke plekken of bijzondere Leiespots.

10. Hondenijsjes likken

Het Belgische Smoofl ontwikkelde speciale ijsjes voor honden, die je in heel wat filialen van Maxi Zoo en Tom & Co kunt kopen. Als je je hond eigenhandig wilt verwennen, kun je zelfs een starterkit ‘ijsjes maken’ ( € 30,99) bestellen. Elke kit bevat de twee best verkopende smaken: aardbei en peanut butter. Met eetbare stokjes en vormpjes.

Mag het nog wat meer zijn? Laurence Van Tongerloo presenteert in haar boek ‘Snoep Dog’ 49 recepten voor snacks om poten bij af te likken.

Nog meer uitstapjes met je hond

In haar boek ‘Een weekendje weg met je hond’ pakt ervaringsdeskundige Frieda Geeurickx uit met een resem hondvriendelijke uitstapjes in België. Deze vinden wij de leukste!

11. B&B De Boskouter

In B&B De Boskouter staat een hondenbadje, een hondenfietskar, een waterblazer en een hondenzwembadje klaar. En er is ook een dogwash en een snuffelweide. Zelf beschik je over een buitenzwembad, sauna en hottub!

Vanaf € 75, Simoenstraat 9, Smeerebbe-Vloerzegem.

12. Speelweiden

In Melle wachten de speelweiden van Dirty Dogz die je privé kunt reserveren. Er zijn vier omheinde weides, met vijver en picknickbank en er staat ook een selfdogwash op het domein.

Vanaf € 10 per uur, Geerbosstraat 1, Melle.

13. Suppen

Een supschool voor honden en baasjes, hondensup dus. Nathalie is hondengedragsbegeleidster, geeft uitleg en supt daarna mee op een apart board. Een uurtje intens genieten, solo of in groep.

Vanaf € 35, op het kanaal Dessel-Schoten of Bocholt-Herentals. kempensup.be

14. Snuffeltuin

Gedragscoach Sabrina maakte in Genk een afgesloten snuffeltuin waar je hond zijn reukorgaan kan trainen. Via een snuffelparcours gaat je viervoeter op zoek naar natuurlijke snacks en met her en der ook een vleugje etherische oliën.

€ 6,50 voor een half uur, Swennenblook 10, Genk. snuffeltuinscent.be

15. Naar de kermis

In Tremelo trekken honden elk jaar naar de kermis. Fotoshoots, een hindernissenparcours, een puppyspeeltuin, een catwalk, demo’s canicross en doggydance én kermisattracties. Blaffen in de botsauto’s dus.

Werchtersebaan 2, Tremelo. instagram.com/foxiesdogshop

Een weekendje weg met je hond, een toeristische gids voor hondvriendelijke uitstapjes in België Een weekendje weg met je hond, een toeristische gids voor hondvriendelijke uitstapjes in België € 25,99 – Uitgeverij Lannoo door Frieda Geeurickx. Shop het hier.

Tekst: Sophie Allegaert • Foto: Getty Images

