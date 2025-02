Dit weekend is het weer zover: over het hele land zetten prachtige praalwagens en feeërieke festiviteiten de krokusvakantie in. Wij zochten enkele van de leukste plekjes uit waar je carnaval kunt vieren dit weekend. Haal je gekste verkleedoutfit al maar uit de kast!

Carnaval vieren doe je op deze plekken

1. Aalst

Een absolute klassieker die niet kan ontbreken in dit lijstje is natuurlijk Aalst. Elk jaar zakken tienduizenden enthousiastelingen af naar de stad om er drie dagen lang carnaval te vieren – met als hoogtepunt de beroemde stoet met satirische praalwagens.

Al is het elke dag van het jaar een klein beetje carnaval in Aalst. Een leuk uitstapje om samen met de (klein)kinderen te doen, is de Magische Carnavalswandeling. Met behulp van een prinsenscepter activeer je op verschillende plekken in de stad geluids-, video- of animatiefragmenten die je meenemen in het boeiende carnavalsverhaal. Zo zie je de stad eens op een hele andere manier.

Aalst Carnaval: van 2 tot en met 4 maart. Meer info vind je hier.

Zwaai de scepter, de Magische Carnavalswandeling: het hele jaar door. De brochure is verkrijgbaar bij het infokantoor van Visit Aalst en kost € 5 (zonder handgemaakte scepter) of € 15 (met handgemaakte scepter).



2. Binche

Over de taalgrens is het carnaval in Binche dan weer wereldberoemd. De festiviteiten en folklore kennen al een traditie sinds 1395, en pronken ondertussen ook op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Een heel weekend lang marcheren honderden Gilles door de straten van de middeleeuwse stad, op een soundtrack van trommels en feestgedruis. Carnaval de Binche verdient dan ook een plekje op de bucketlist van iedere carnavalliefhebber.

Carnaval de Binche: van 2 tot en met 4 maart. Meer info vind je hier.

3. Blankenberge

Ook wie deze krokusvakantie aan ’t zeetje vertoeft, hoeft niet ver te gaan om de carnavalssfeer mee te pikken. In Blankenberge bijvoorbeeld is het een hele week lang feest met onder andere een kindercarnavalsstoet, een carnavalskermis, de rondgang van de Vuûle Jeanetten en de beroemde carnavalsduik. En als hoogtepunt kun je op zondag 2 maart de grote carnavalsstoet gaan bewonderen, met prachtige praalwagens.

Carnaval in Blankenberge: van 1 tot en met 9 maart. Meer info vind je hier.



4. Pairi Daiza

Met het begin van de krokusvakantie opent Pairi Daiza haar deuren voor een nieuw seizoen. En tijdens de carnavalsperiode waan je je in het dierenpark net in Venetië. Gemaskerde dansers en imposante steltlopers zorgen voor een feestelijke carnavalssfeer, je kroost kan zich laten schminken in hun favoriete carnavalsfiguur en in de Oasis pik je een marionettenvoorstelling mee.

Carnaval in Pairi Daiza: van 22 februari tot 8 maart. Meer info vind je hier.

© Pairi Daiza

