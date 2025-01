Zo kun je winterpret beleven als je niet op vakantie gaat

Ga je niet op skivakantie dit jaar, maar wil je toch graag een dagje winterpret meepikken? Met deze ideetjes hoef je niet naar de bergen voor een dagje vol dolle sneeuwpret.

Winterpret in eigen land: hier moet je zijn

De Ardennen

In ons land zijn er heel wat plekken waar je kunt skiën, snowboarden of langlaufen als het gesneeuwd heeft. Vooral in de maanden december, januari en februari heb je in de Ardennen kans op een beeldig sneeuwlandschap. En ook als je niet graag op de latten staat, kun je er prachtig wandelen of uitbundig sleeën. Kortom: opties genoeg voor een dag vol winterpret dichtbij huis.

Al moet je wel geluk hebben dat het koud genoeg is en er sneeuw ligt natuurlijk. Tip: hiervoor kun je de livebeelden van de sneeuw-webcams van het KMI bekijken.

Hou deze plekken goed in de gaten, want bij sneeuwval kun je er winterpret beleven:

Signal de Botrange – De Hoge Venen Baraque Michel – De Hoge Venen Ovifat – De Hoge Venen Baraque de Fraiture – Vielsalm Val de Wanne – Trois-Ponts Saint Hubert

Indoor skipiste

Terwijl je in de Ardennen soms wat geduld moet hebben, hebben indoor skipistes één groot voordeel: er ligt altijd voldoende sneeuw. Op deze overdekte sneeuwpistes kun je naar hartenlust skiën of snowboarden.

Als je nog nooit op de latten hebt gestaan, is dit een goede plek om je eerste skilessen te volgen alvorens je naar de bergen vertrekt. Maar ook als je niet op skivakantie gaat, is het fijn om voor één dagje indoor te gaan skiën, om toch wat winterpret te beleven.

Op deze indoor sneeuwpistes kun je skiën of snowboarden:

Op de websites vind je de tarieven en openingsuren, controleer die zeker eens vooraf. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Schaatsbaan

Ook schaatsen is een uitstekende manier om samen met het hele gezin toch wat winterpret te beleven als je niet op skivakantie gaat. Je lekker warm induffelen, uitleven op de schaatsbaan en daarna opwarmen met een chocolademelk – heerlijk!

Op deze plekken kun je gaan schaatsen:

Ook hier kijk je best op voorhand even op de website de tarieven en openingsuren na.

Deze artikels vind je misschien ook interessant:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!