Wandel wonderland: 3 winterse wandelroutes rond Maastricht

Betoverende heuvels en valleien, sprookjesachtige forten en de twinkellichtjes van de stad: nergens wintert het zo mooi als op de grens met Maastricht. Idyllisch met én zonder laagje sneeuw!

Magisch Maastricht

Elke winter zakken tienduizenden fans van over de hele wereld af naar Maastricht, de trots van Nederlands Limburg. Velen doen dat specifiek voor André Rieu, die in de aanloop naar Kerstmis traditiegetrouw een rist fabelachtige kerstconcerten organiseert in zijn stad.

Anderen komen dan weer voor het winterwonderland vlak buiten het centrum, waar de Jeker door het landschap meandert en waar de Sint-Pietersberg – de plek waar het prachtige kasteel van Rieu staat – wandelaars over de grens stuurt, eerst naar Kanne, even later naar Eben-Emael. Dit grensgebied is de perfecte plek voor een magnifieke winterwandeling, met of zonder sneeuw.

Wandeling 1: Langs grotten, forten, bergen en chalets in Maastricht

Met het bruisende centrum van Maastricht als toeristische bliksemafleider baadt de Sint-Pietersberg – het heerlijke stukje natuur ten zuiden van de stad – in peis en vree. Vooral in de wintermaanden, wanneer je kans hebt dat een laagje sneeuw de glooiende heuvels bedekt, is dit stukje Maastricht uiterst aanlokkelijk voor wandelaars en rustzoekers.

Een bijzonder sfeervolle wandeltocht begint bij Chalet Bergrust, een gezellig café-restaurant aan de voet van de berg, dat een prachtig uitzicht biedt over Maastricht en de Maas; een panorama dat in de winter extra betoverend is door de lichtjes van de stad in de verte. Naast de Chalet ligt Fort Sint Pieter, een grotendeels intact en uiterst indrukwekkend vestingwerk uit het jaar 1701.

Van hieruit trekken de meeste wandelaars de Sint-Pietersberg op, een uitgestrekt kalkplateau vol graslanden, akkers, hellingbossen en ijzige waterpartijen. Een niet te missen hoogtepunt – letterlijk en figuurlijk – is het glazen uitkijkpunt bij de ENCI-groeve, een voormalige kalksteengroeve die zes jaar geleden herontwikkeld werd tot natuurgebied. Stop hier zeker even bij de sfeervolle Chalet d’n Observant voor een warme koffie, een glaasje glühwein, poffertjes of een uitgebreidere maaltijd.

Trek dan opnieuw door de bossen richting westen, naar de Duivelsgrot, waar buurtbewoners uit Maastricht en Kanne op winterse dagen komen sleeën, met zicht op het iconische Château Neercanne, de wijngaarden in de buurt en de kronkelende Jeker.

Goed om te weten

Er is voldoende parkeergelegenheid aan Fort Sint Pieter en je start je wandeling aan Chalet Bergrust. Volg de Luikerweg naar het zuiden en geniet een kilometer verder van het uitzichtpunt Sint-Pietersberg. Aan het einde van de Luikerweg ligt de ENCI-groeve met glazen uitkijkpunt. Beneden zie je Chalet d’n Observant, waar tal van andere wandelpaden door de natuur starten. Terugkeren kan via de Duivelsgrot, de Poppelmondeweg en de Van Schaikweg, via de Oehoevallei.

Zoek je een iets langere wandeling, kies dan voor de 10,8 kilometer lange route (‘Maastricht – ma 3 – Sint Pietersberg en ENCI-groeve’) van Visit Zuid-Limburg. Meer info op visitzuidlimburg.nl.

Extra wandeltip: In het Cannerbos op de Cannerberg boven Château Neercanne kun je ook prachtig wandelen. Van hieruit leidt een mooi pad naar wijngaard De Apostelhoeve.

In het Cannerbos op de Cannerberg boven Château Neercanne kun je ook prachtig wandelen. Van hieruit leidt een mooi pad naar wijngaard De Apostelhoeve. Tip voor geschiedenisfans: een bezoek met gids aan het Fort Sint Pieter boek je via bezoekmaastricht.nl.

een bezoek met gids aan het Fort Sint Pieter boek je via bezoekmaastricht.nl. Tip voor muziekfans: het prachtige kasteel van André Rieu ligt aan de Ursulinenweg, aan de rand van de Sint-Pietersberg en op een boogscheut van de Maas.

Wandeling 2: Door het betoverende Haspengouwse landschap van Kanne

Rij je Kanne in de zomermaanden binnen via de Muizenberg, dan waan je je even in Frankrijk. In de wintermaanden, onder een laagje verse sneeuw, straalt dit schilderachtige dorpje, een verborgen juweel pal op de grens tussen België en Nederland, zelfs nog harder. Heel wat fervente wandelaars kiezen Kanne dan ook als startpunt voor hun – vaak (taal)grensoverschrijdende – winterwandeling.

Een populaire route is die naar het Plateau van Caestert, een natuurreservaat op het Vlaamse deel van de Sint-Pietersberg en een waar toevluchtsoord voor wandelaars die aan de ene kant uitkijken op de prachtige Maasvallei en aan de andere kant op die van de Jeker. De uitzichten vanaf de randen van het plateau, waar de imposante kalkstenen kliffen steil aflopen, zijn ronduit adembenemend.

Nog zo’n hoogtepunt in dit unieke stukje Vlaanderen is een bezoek aan de Grotten van Kanne, een uitgestrekt gangenstelsel van liefst 16 kilometer lang uitgehakt in de mergel waarin tot op de dag van vandaag gewoond, gewerkt en geleefd wordt. In deze grotten bereidt de lokale bakker het beslag voor zijn beroemde rijstevlaai, slaan boeren hun landbouwproducten op en bevindt zich nog steeds een authentieke champignonkwekerij.

Wie daarna nog wat extra jus in de benen heeft, kan beginnen aan de beklimming van de Tiendeberg op de westelijke Jekerhellingen, waar graslanden hun unieke karakter kregen door eeuwenlange begrazing door schapenkuddes. Daardoor komen er nu planten en dieren voor die nergens anders in Vlaanderen zijn te vinden.

Goed om te weten

De meeste wandelroutes in Kanne hebben als startpunt de parking onder de brug over het Albertkanaal, ook deze. Parkeer je auto er en bezoek aan deze kant van het water eerst de Grotten van Kanne. Trek van hieruit de natuur in op de Tiendeberg. Steek dan de brug over en wandel langs de Jeker over Trekweg Caestert naar het Plateau van Caestert. Van daaruit lopen prachtige wandelpaden naar het zuiden, Wallonië dus, en naar het noorden, Nederland. Deze wandeling combineert de blauwe en paarse wandelrouts van wandeling Kanne Grenzeloos. De wandelkaarten kun je kopen via wandeleninlimburg.be.

Tip: Boek je bezoek aan de Grotten van Kanne best op voorhand via de website grottenvankannevzw.be.

Boek je bezoek aan de Grotten van Kanne best op voorhand via de website grottenvankannevzw.be. Smultip: Brasserie Hild’Ice (Boys 7, Kanne) is een populair adresje in Kanne. Of voor als het misschien een beetje chiquer en duurder mag: In Kanne & Kruike (Statie-straat 39, Kanne).

Wandeling 3: Duik in de geschiedenis en de natuur van Eben-Emael

De perfecte winterwandeling vlak over de taalgrens start aan het machtige Fort van Eben-Emael, een kolossaal ondergronds verdedigingswerk dat in de jaren 30 werd gebouwd om België te beschermen tegen Duitse invallen.

Het fort, dat diep in een heuvel is uitgehouwen, was ooit het grootste fort ter wereld en speelt een cruciale rol in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Gidsen nemen je mee naar de donkere gangen, de indrukwekkende kanonnen en de controlekamers, terwijl ze fascinerende verhalen vertellen over de gebeurtenissen in mei 1940, toen het fort door een verrassende Duitse aanval werd ingenomen.

Buiten, waar de sneeuw en de mist voor vleugje mystiek zorgen, bieden de glooiende heuvels een prachtig uitzicht op het nabijgelegen Maasdal en de indrukwekkende kalksteenrotsen die deze streek kenmerken.

Een heerlijk wandelpad leidt via Heyoule, ooit het eerste natuurreservaat op het Belgische deel van de Sint-Pietersberg, naar het plaatsje Bitsingen (Fr: Bassenge) en de Toren van Eben-Ezer, gebouwd door de excentrieke kunstenaar Robert Garcet, versierd met gigantische stenen beeltenissen van Bijbelse wezens en met vier enorme hoektorens die eindigen in sculpturen van mythologische figuren.

Binnenin bevindt zich een interessant museum dat de verbinding tussen geschiedenis, mythologie en natuur verkent. Vergeet bij een bezoek aan dit Silexmuseum de bovenste verdieping niet te bezoeken, waar je adembenemende panorama’s krijgt voorgeschoteld.

Goed om te weten

Parkeer je wagen aan het Fort van Eben-Emael en wandel na een bezoek aan het imposante bouwwerk langs de Jeker, over de Rue du Beau Caillou en Rue du Fort, naar het zuiden. Duik op het einde de Rue du Garage en meteen de Rue du Vicinal in. Steek na een tweetal kilometer de Rue de Campine over en wandel over de Haie de Wonck naar de Toren van Eben-Ezer. Terugwandelen kan via de Rue du Vieux Moulin en de Rue de la Benchet.

Smultip: Op een boogscheut van de Toren van Eben-Ezer ligt Le Moulin du Broukay (Chemin de Broukay 8, Bassenge), een uitstekende en betaalbare brasserie met simpele, maar lekkere gerechten.

Meer weten over wandelen op en rond de Sint-Pietersberg in Maastricht, Kanne en Eben-Emael? Op sintpietersberg.org vind je tal van interessante wandelroutes en toeristische informatie.

Tekst en foto’s: Sebastiaan Bedaux

