Niets zo verfrissend als een winterwandeling om het nieuwe jaar af te trappen. Heb je zin om te gaan wandelen in Limburg? Wij geven je alvast vijftien prachtige wandelroutes mee!

Wandelen in Limburg: 15 wandelroutes

1. Langs de Tuinwijk van Beringen

4,5 km • startplaats: Beringen • honden toegelaten aan de leiband • geschikt voor buggy’s

We starten deze uitstap aan de vroegere mijnsite be-MINE, wandelen door het Park van de Directeur, langs het Kioskplein en langs de Mijnkathedraal en de Fatih Moskee om kennis te maken met het mijnverleden van Beringen.

Meer info en een handig kaartje met de wandelroute vind je hier.



2. Aan de kluis van Vrijhern

7 km • startplaats: Hoeselt • honden toegelaten aan de leiband

Je verkent bronbos, boomgaarden, akkers en weiland, hagen en holle wegen op deze korte uitstap met mooie panorama’s en… maretak in de bomen.

Meer info en een handig kaartje met de wandelroute vind je hier.



3. Langs Alden-Biesen en Genoelselderen

16,2 km • startplaats: Bilzen • honden toegelaten

Deze volgende wandelroute is een iets langere uitstap van het ene kasteel naar het andere. Je vertrekt aan het unieke domein van de monumentale landcommanderij Alden Biesen en zakt langs hoogstamboomgaarden, uitgestrekte akkers op plateaus en beekdalen af naar het wijnkasteel van Genoelselderen.

Meer info en een handig kaartje met de wandelroute vind je hier.



4. Van Piringen tot Beukenberg

9,2 km • startplaats: Tongeren • honden toegelaten

Pendel tussen twee pittoreske dorpen met op je weg ook statige kastelen en natuurrijke valleien. Je verkent tijdens deze wandelroute ook een stukje van een Romeinse aquaduct en stapt door het rustige natuurgebied Beukenberg.

Meer info en een handig kaartje met de wandelroute vind je hier.



5. Door het Hornebos in Heers

8,2 km • startplaats: Heers • honden toegelaten

Het vredige Hornebos, ooit deel van een kasteeldomein, is een aangeplant bosgebied tussen glooiende akkers en weiden, met holle wegen en tussendoor knappe vergezichten.

Meer info en een handig kaartje met de wandelroute vind je hier.



6. Bronnenwandeling in de Voerstreek

8,3 km • startplaats: Sint-Martens-Voeren • honden toegelaten

De Voerstreek, tegen de grens met Nederland, is legendarisch mooi wandelgebied. Op ons menu staan wijngaarden – en eventueel een bezoek aan een wijndomein –, prachtige vergezichten, een kasteel en twee schilderachtige Voerdorpjes. Kortom, ontdek het beste van de Voerstreek tijdens deze Bronnenwandeling.

Meer info en een handig kaartje met de wandelroute vind je hier.



7. Door Terhills in Maasmechelen

9,7 km • startplaats: Maasmechelen • honden toegelaten

Tijdens deze wandelroute in het Limburgse Terhills loop je een heel eind over vlak terrein langs het water. Maar vergis je niet: je maakt hier ook twee keer een pittige zijsprong met een stevige klim: over de Lange terril (108 m) en later over de Tweelingsterril (126 en 133 m). Je beloning: prachtige vergezichten.

Meer info en een handig kaartje met de wandelroute vind je hier.



8. Door het Galgenbos in Nieuwenhoven

7,1 km • startplaats: Sint-Truiden • honden toegelaten

Tijdens deze wandelroute door het Galgenbos stap je een flink stuk door een bos dat vroeger deel uitmaakte van het machtige Brudelholtwoud. Maar verlaat ook even het bos om glooiende akkers, hoeves, kastelen en een 17de-eeuwse kapelletje te zien.

Meer info en een handig kaartje met de wandelroute vind je hier.



9. Langs grotten en kastelen in Kanne

7,9 km • startplaats: Riemst • honden toegelaten

Kanne is een dorp met fantastische mergelgrotten, maar ook de omgeving is bijzonder. Tijdens deze wandeling verken je een stukje grensgebied, met een kasteel, mergelgroeven en uitzonderlijke natuur langs het Albertkanaal.

Meer info en een handig kaartje met de wandelroute vind je hier.



10. Op avontuur in Beringen

4,5 km • startplaats: Beringen • honden toegelaten

Deze korte route leidt je door de ‘cité’ van Beringen-Mijn, een wijk die volledig werd gebouwd rond de steenkoolwinning. Maar je komt ook flink wat groen tegen onderweg. Nog vlakbij: het Mijnmuseum, een zwembad, klimcentrum, avonturenberg en mountainbikeparcours. Een perfect daguitstapje met de kinderen dus!

Meer info en een handig kaartje met de wandelroute vind je hier.



11. Serene dorpsgezichten in Maasdorp Geistingen

5,3 km • startplaats: Kinrooi • honden toegelaten • rolstoel- & buggyvriendelijk

De volgende wandelroute gaat niet door een stad, maar wel door een dorp: het mooie grensdorp Geistingen, deelgemeente van Kinrooi. Met mooie dorpsgezichten, maar ook landelijke natuur en een heuse jachthaven.

Meer info en een handig kaartje met de wandelroute vind je hier.



12. Adembenemende natuur aan de Wijers

9,1 km • startplaats: Zonhoven • honden toegelaten

Wandelen in Limburg, dat is genieten van adembenemende natuur. Zo worden de Limburgse Wijers ook ‘Het land van de 1001 vijvers’ genoemd. Ze zijn een paradijs voor zeldzame natuur – hier kun je de roerdomp horen roepen – en een prachtig wandeldecor. Laarzen zijn zeker aangeraden op deze wandelroute aan de Wijers, honden moeten wel de hele tocht aan de leiband blijven. Heb je een verrekijker? Breng hem dan mee! En beklim achteraf ook zeker de uitkijktoren, waar je een mooi panoramisch uitzicht hebt over de vele vijvers.

Meer info en een handig kaartje met de wandelroute vind je hier.



13. Langs het Pijnven en Door de Bomen

6,8 km • startplaats: Hechtel-Eksel • honden toegelaten • rolstoel- & buggyvriendelijk

De volgende in het rijtje is een niet zo lange wandeling, door dennenbossen en een mooie dreef met Amerikaanse eiken. Ook zijn er verschillende speelmogelijkheden voor de kinderen. Op je weg kom je de iconische fietsbrug ‘Fietsen door de Bomen’ tegen, en een beroemde boomhut, de Treehouse. Hier kun je zelfs disc-golf uitproberen. Het perfecte uitje voor de kerstvakantie dus!

Meer info en een handig kaartje met de wandelroute vind je hier.



14. Door natuurreservaat Zammelen

6,4 km • startplaats: Kortessem • honden toegelaten

Tijdens deze wandeling geniet je volop van mooie uitzichten over glooiende velden, boomgaarden en bosjes die de vallei van de Sint-Annabeek vormen. Een bron van hakhout en fruit was deze groene schatkamer van natuurreservaat Zammelen ooit, met zelfs een spoorweg die dagelijks fruit vervoerde. Vandaar het heel diverse landschap, met grillige bomen, maar ook mooie vierkantshoeves en (net even van de route af) zelfs een bekende ommuurde wijngaard, die de druiven voor de bekende Clos d’Opleeuw levert. Ook aan kastelen geen gebrek in deze in alle opzichten rijke streek!

Meer info en een handig kaartje met de wandelroute vind je hier.



15. Door de Mombeekvallei in Alken

7,5 km • startplaats: Alken • honden toegelaten

De vallei van de Mombeek is een oase van rust vlakbij het centrum van Alken, waar deze wandeling vertrekt. Eerst volg je de Kleine Herk en dan de Mombeek over smalle wegjes en zelfs stukjes fietspad. De Mombeekvallei ligt tussen vruchtbare landbouwgronden tussen Alken en Lambrechts-Herk. Het is een typische beekvallei van Vochtig-Haspengouw. Je passeert langs hooiland, stukjes bos en veel struikgewas. En een liefst 50 jaar oude hoogstamboomgaard. Talloze picknickplekken bieden de kans om onderweg even uit te blazen.

Meer info en een handig kaartje met de wandelroute vind je hier.



Nog meer wandelinspiratie in ons Libelle Wandelpakket

Ben je op zoek naar nog meer wandelinspiratie voor het nieuwe jaar? De mooiste wandelingen, binnen én buiten Limburg, vind je terug in ons Libelle Wandelpakket. Wanneer je je inschrijft, ontvang je vier keer per jaar een hele resem aan gloednieuwe wandelingen in je mailbox. Makkelijk én motiverend!

Klik hier om het Wandelpakket te ontdekken!

