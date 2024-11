Fonkelende kerstwedstrijd, week 1: win 20x een Yves Rocher Lift Pro-Collagène-pakket t.w.v. € 250!

Voelt je huid droog aan en verliest het haar jeugdige uitstraling? Geef haar de aandacht die ze verdient met Yves Rocher’s nieuwe verzorgingslijn Lift Pro-Collagène. De zes antirimpelproducten verminderen zichtbaar rimpels en lijntjes, verstevigen de huid en geven het een flinke boost! En het beste van al: we mogen 20 verzorgingspakketten weggeven.

De kracht van de natuur in een potje

Verliest je huid met het ouder worden haar stevigheid en elasticiteit? Laten de spieren die constant werken wanneer we lachen, knipperen of fronsen hun sporen na? Huidveroudering is helaas een proces dat ons vroeg of laat allemaal in de ban krijgt. Maar we kunnen Moeder Natuur gerust een handje helpen. Zo moet ook Frans cosmeticamerk Yves Rocher gedacht hebben bij het ontwikkelen van Lift Pro-Collagène, een nieuwe verzorgingslijn met antirimpelproducten die zelfs de diepte plooitjes de baas is!

Van woestijn naar badkamer: de reis van IJskruid

Voor haar verzorgingslijn Lift Pro-Collagène paste Yves Rocher haar meest recente innovaties toe. Aan de basis ligt een wel heel bijzonder plantje: IJskruid, ook wel de ‘levensplant’. Deze plant komt voor in de woestijngebieden van zuidelijk Afrika en kan zich aanpassen aan de meest extreme omstandigheden.



Maar liefst twaalf jaar deden de wetenschappers van Yves Rocher onderzoek naar de weldadige eigenschappen van IJskruid. Eén van zijn geheime krachten is dat het wonderplantje in staat is om al zijn frisheid, vitaliteit en jeugdigheid onder alle omstandigheden te bewaren. De heilige Drievuldigheid als het ware, dus niet verwonderlijk dat ze een krachtig extract van IJskruid gecombineerd hebben met plantaardig collageen en natuurlijk hyaluronzuur: twee actieve stoffen die bekendstaan voor hun doeltreffende werking tegen rimpels. Een pure verwennerij voor je huid!



Dít zit er in het verzorgingspakket:

Elke vrouw verdient de allerbeste gezichtsverzorging. Daarom geven we als eerste prijs een Yves Rocher-verzorgingspakket weg met de zes gloednieuwe topproducten die de huid van je gelaat, decolleté en hals een flinke boost geeft.

Doe mee!

Het nieuwe jaar ingaan als een nieuwe ‘jij’? Of wil je jouw moeder, zus of vriendin eens flink verwennen? Doe dan zeker mee met onze wedstrijd, en wie weet sleep jij wel één van de verzorgingspakketten in de wacht. En dat is nog niet alles: twee deelnemers met het beste antwoord op onze schiftingsvraag, winnen een ontspannende rugmassage!

Deelnemen voor deze wedstrijd kan nog tot en met 11 november 2024 middernacht!

