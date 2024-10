Huidverzorgingsproducten, make-up, behandelingen bij de schoonheidsspecialiste… Bepaalde beautygewoontes kunnen nogal wat geld kosten, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Kijk maar naar deze beauty budgettips!

1. Doe zelf je nagels

Voor een manicure met gellak betaal je bij het nagelsalon al snel 50 euro of meer, en dat elke 3 à 4 weken. Daarom zijn DIY (Do It Yourself)-kits zo populair: je betaalt eenmalig voor de kit (gemiddeld 100 euro), en daaruit kun je dikwijls meer dan 10 manicures halen. Een gellak-manicure blijft zo’n 14 dagen zitten, dus zo’n kit gaat heel lang mee. In dit artikel testen we een aantal setjes voor je uit.

2. Fris zelf je haarkleur op

Is je kleuring wat minder levendig geworden? Er bestaan tegenwoordig heel wat kleurmaskers en conditioners om je haartint mee op te frissen tussen twee kappersbeurten door. Zo’n producten zijn gebruiksvriendelijk, verzorgen je haar en spoelen er na enkele wasbeurten geleidelijk uit.

3. Shop producten voor het hele gezin

Makkelijk toch, dat jong en oud met één potje of flesje verder kan? Extra handig in gebruik, goed voor meer rust in de badkamer én je portemonnee wint er ook mee. Denk aan badproducten, zachte shampoos en bodylotions – producten die je in dit artikel vindt.

4. Beperk je tot de basis in skincare

Huidverzorging hoeft zeker niet uit 10 verschillende stappen te bestaan. Hoewel toners, serums en maskers heel wat kunnen doen voor je huid, zit je dikwijls al goed met de basis in je huidverzorgingsroutine. De drie essentiële stappen zijn reinigen, hydrateren en zonnecrème smeren. Eventuele huidproblemen kun je dan wel aanpakken met extra producten.

5. Gebruik je dag- als nachtcrème

Een dagcrème kun je ook perfect als nachtcrème gebruiken. Vergeet wel geen zonnecrème te smeren overdag.

6. Koop grotere verpakkingen

Grote verpakkingen zijn dikwijls voordeliger en beter voor het milieu, aangezien je minder verpakking hoeft weg te gooien. Producten die je dikwijls gebruikt, shop je dus beter in de grootste verpakking.

7. Bespaar op cosmetica

Duur is niet altijd beter. Er zijn heel wat huidverzorgings- en make-upproducten van budgetmerken die net zo goed zijn als duurdere merken. Denk maar aan budgetmascara’s die even goed zijn als duurdere exemplaren, of aan een dagcrème waar je niet meer dan 10 euro voor betaalt. Bij duurdere producten betaal je vooral meer voor de marketing errond, zoals luxeverpakkingen en reclamespots met bekende gezichten.

8. Hou je make-uptasje eenvoudig

Koop je nieuwe make-up, beperk je dan tot producten met kleuren waarvan je weet dat je ze veel gaat gebruiken, en dat ze goed te combineren vallen. Nudetinten in lipsticks zijn een goed idee, net zoals oogschaduwpaletten in neutrale kleuren.

9. Wees creatief

Make-up is er om creatief mee aan de slag te gaan. Gebruik je lippenstift bijvoorbeeld eens als blush, je bronzer als oogschaduw en je wenkbrauwpotlood als eyeliner.

10. Wellness bij je thuis

Verzorgingen bij schoonheids- en wellnesscentra zijn dikwijls duur. Maak daarom eens een kuuroord van je eigen badkamer: brand een heerlijke geurkaars, neem een warm schuimbad, verzorg je huid met een gezichtsmasker… Meer wellnesstips vind je hier.

11. Koop wasbare watjes

Als je dagelijks twee watjes gebruikt om je make-up te verwijderen, dan gooi je er per jaar zo’n 750 in de vuilnisbak. Dat zijn bijna 10 pakken! Schakel dus over op wasbare wattenschijfjes die beter zijn voor onze planeet én je budget. Na een tijdje haal je de investering er al uit.

12. Gebruik niet te veel

Te veel smeren is niet nodig en ook niet zo ideaal voor je huid. Het product kan op je huid blijven liggen, je huid kan vettig aanvoelen of er kunnen mee-eters of irritaties ontstaan. Door zuiniger te zijn, gaan je verzorgingsproducten langer mee, en da’s goed voor je portemonnee.

13. Denk aan hervulbare systemen

Steeds meer merken zetten in op hervulbare beautyproducten, zoals dagcrèmes waar je een nieuw potje in klikt en douchegels die je met een navulling heraanvult. Duurzaam en mooi meegenomen voor je portemonnee, want voor een navulling betaal je minder dan voor een volledig nieuw product.

Meer beautytips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!