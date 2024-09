Glycolzuur voor een gladde en stralende huid: hoe gebruik je het?

Het verwijderen van dode huidcellen hoeft niet altijd met een klassieke korrelscrub, maar kan ook met een vloeibare exfoliant. In zo’n exfoliant zitten huidvriendelijke zuren die je huid doen stralen, waaronder glycolzuur: een stofje waar dermatologen en skincare-fanaten bij zweren. Dit moet je erover weten.

Exfoliëren met glycolzuur

Dode huidcellen verwijderen met huidvriendelijke zuren wordt ook wel exfoliëren genoemd. Dat kan met salicylzuur, maar ook met glycolzuur of een combinatie van de twee. Ze zorgen ervoor dat dode huidcellen makkelijker van je huid loslaten: doorheen de jaren wordt dit proces een stuk moeilijker voor je huid, waardoor ze kunnen opstapelen en je huid dof en grauw kan worden. Exfoliëren zorgt voor een frisse en gladde uitstraling en vermindert de kans op onzuiverheden.

Wat zijn de voordelen voor je huid?

Glycolzuur valt onder de groep fruitzuren, ook wel alpha hydroxy acids (AHA) genoemd. De stof is bijzonder geschikt voor meer droge huidtypes en doet, behalve exfoliëren, heel wat voor je huid.

Je huid kan, bij regelmatig gebruik, beter vocht vasthouden . Dat zorgt voor een betere hydratatie en minder opvallende rimpels en fijne lijntjes.

. Dat zorgt voor een betere hydratatie en minder opvallende rimpels en fijne lijntjes. Oppervlakkige pigmentvlekken worden minder zichtbaar.

worden minder zichtbaar. Glycolzuur kan, volgens onderzoek, ook beschermend werken tegen zonneschade.

Waar moet je op letten?

Glycolzuur kan dus zeker z’n nut bewijzen, maar heeft wel enkele voorwaarden.

Het werkt alleen als de concentratie in het product groot genoeg (minstens 5%) is. Kijk even of de Engelse naam ‘glycolic acid’ hoog op de ingrediëntenlijst staat. Vaak staat het percentage ook aangegeven op de verpakking.

in het product groot genoeg (minstens 5%) is. Kijk even of de Engelse naam ‘glycolic acid’ hoog op de ingrediëntenlijst staat. Vaak staat het percentage ook aangegeven op de verpakking. Ook de pH-waarde (zuurtegraad) van het product is van belang. Die moet tussen 3 en 5 liggen. Bij een hogere of lagere zuurgraad bestaat de kans dat de huid irriteert of dat het product onvoldoende werkzaam is.

Hoe gebruik je het?

Belangrijk bij een exfoliant is om je huid rustig te laten wennen. Bouw het gebruik op en breng het product twee à drie keer per week aan op een gereinigde huid. Als je merkt dat je huid rood wordt, begint te schilferen of onrustig reageert, zet dan een stapje terug.

Gebruik de exfoliant bij voorkeur ’s avonds, aangezien hij je huid gevoeliger kan maken voor de zon. Breng ’s ochtends dan ook een zonnecrème of dagcrème met SPF aan: dat is altijd belangrijk, maar cruciaal als je een exfoliant gebruikt. Anders zou hij het tegenovergestelde effect kunnen hebben.

In je winkelmandje

Exfoliant met glycolzuur Exfoliant met glycolzuur € 37,95 – Dr. Jetske Ultee Een exfoliant met 8% glycolzuur die parfumvrij en vegan is, je huid een frisse en egale uitstraling geeft én oppervlakkige rimpels en pigmentvlekjes vervaagt? Deze doet het allemaal. Shop het hier.

Glycolic Acid 7% Toning Solution Glycolic Acid 7% Toning Solution € 13,90 – The Ordinary bij ICI Paris XL Een toner is ideaal om te gebruiken na het reinigen. Deze bevat niet alleen glycolzuur, maar ook ginsengwortel, aloë vera en een derivaat van de Tasmaanse peperbes om de huid te helpen verzachten en kalmeren. Shop het hier.

Sébium Night Peel Smoothing Concentrate Sébium Night Peel Smoothing Concentrate € 21,95 – Bioderma bij 24pharma In deze peeling voor de gemengde tot vette huid zit 15% glycolzuur en ze bevat een gepatenteerde werking, Fluidactiv, om de talgproductie op peil te houden en verstopping van de poriën te voorkomen. Shop het hier.

Skin Perfecting 25% AHA + 2% BHA Exfoliant Peeling Skin Perfecting 25% AHA + 2% BHA Exfoliant Peeling € 49 – Paula’s Choice Deze afspoelbare peeling is mild, maar zeer effectief om je huid te exfoliëren. Hij bevat meerdere zuren, waarvan 25% glycolzuur, en is geschikt voor wekelijks gebruik. Shop het hier.

Bron: Dr. Jetske Ultee

