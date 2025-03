Zo rijd je veilig met een elektrische step

Elektrische steps zijn vandaag niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Maar zo’n step kan vaak gevaarlijk zijn en ongevallen veroorzaken. Hoe rijd je dan veilig met een elektrische step? We vroegen het aan Stef Willems van VIAS.

Alomtegenwoordig in het straatbeeld

Stef Willems: “De laatste 4 à 5 jaar is de elektrische step heel populair geworden. Velen zien het als de ideale oplossing om een afstand van een paar kilometer te overbruggen. Vooral in combinatie met het openbaar vervoer is de step een succes, bijvoorbeeld om van het station naar je werk te gaan. Daarnaast zie je enorm veel deelsteps in de stad die je via een app kunt gebruiken. Ook op toeristisch vlak zijn de steps helemaal in, om aan sightseeing te doen bijvoorbeeld.”

Wat maakt een elektrische step gevaarlijk?

“Het grootste gevaar ligt bij de gebruiker zelf. De meeste mensen die met zo’n deelstep rijden, zijn occasionele gebruikers, wat wil zeggen dat ze er maar af en toe eens mee rijden. Ze zijn zich dus totaal niet bewust van de gevaren, want ze weten niet hoe ze ermee moeten omgaan én dragen vaak ook geen bescherming. Als je je dan niet voor de volle 100 procent concentreert, gaat het snel mis.”

“Nog een bijkomend aandachtspunt als je er eentje aankoopt: elektrische steps worden niet gekeurd voor ze op de markt komen, wat wél zo is bij motorfietsen bijvoorbeeld. Dat wil zeggen dat ze niet aan bepaalde eisen moeten voldoen voor ze verkocht worden. Je bent dus niet helemaal zeker of de remmen en de banden wel volledig in orde zijn.”

Maar er zijn ook enkele andere aspecten die elektrische steps gevaarlijk maken, volgens Stef:

Een elektrische step heeft kleine wieltjes , wat zorgt voor minder stabiliteit.

, wat zorgt voor minder stabiliteit. De step is elektrisch , dus je rijdt als kwetsbare weggebruiker aan een vrij hoge snelheid van maximaal 25 kilometer per uur.

, dus je rijdt als kwetsbare weggebruiker aan een vrij hoge snelheid van maximaal 25 kilometer per uur. De infrastructuur van steden is niet voorzien op elektrische steps, zo zijn er bijvoorbeeld kasseien of schuine kantjes, wat niet gemakkelijk is om op te rijden.

is niet voorzien op elektrische steps, zo zijn er bijvoorbeeld kasseien of schuine kantjes, wat niet gemakkelijk is om op te rijden. Een elektrische step kan minder goed tegen schokken dan een gewone fiets.

Hoe rijd je er veilig mee?

Ondanks de gevaren zijn er enkele maatregelen die je kunt nemen om toch veilig met een elektrische step te rijden. Hieronder geeft Stef enkele tips:

Denk aan persoonlijke bescherming . Draag een helm, pols- en elleboogbeschermers.

. Draag een helm, pols- en elleboogbeschermers. Houd altijd je beide handen aan het stuur.

aan het stuur. Drink geen alcohol voor je op een elektrische step stapt, want dat vermindert je aandacht en evenwicht.

voor je op een elektrische step stapt, want dat vermindert je aandacht en evenwicht. Weet waarvoor je de step wilt gebruiken en houd dat parcours voor ogen.

je de step wilt gebruiken en houd dat parcours voor ogen. Stippel je route volledig uit en vermijd gevaarlijke obstakels.

gevaarlijke obstakels. Oefen op een verlaten parking voor je op de openbare weg rijdt, zodat je de vaardigheden onder de knie hebt.

