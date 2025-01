Driekoningen: doe jij mee met deze tradities?

Op Driekoningen trekken kinderen volgens een eeuwenoude traditie van deur tot deur om te zingen in ruil voor een centje. Nadien wordt de taart aangesneden en wie de boon heeft, mag zich voor één dag koning noemen. Doe jij mee met deze tradities?

De drie koningen

Of eigenlijk zijn het drie wijzen, Balthasar, Caspar en Melchior, die een ster zagen opgaan die hen naar kindje Jezus in Bethlehem leidde. Het gaat dus om een christelijke traditie. Elk van de wijzen bracht een waardevol geschenk mee. Balthasar kwam uit Babylon en bracht wierook mee, Caspar -uit India- had mirre bij en Melchior reisde van Perzië met goud voor baby Jezus. Deze gebeurtenis herdenken we elk jaar op 6 januari.

De dertiende dag

Driekoningen wordt ook epifanie genoemd, de Openbaring van de Heer of Dertiendag. Die laatste benaming komt voort uit het feit dat de feestdag dertien dagen na eerste kerstdag valt. Op dat moment is de kerstperiode officieel voorbij en halen de meeste mensen hun kerstboom weg.

Tradities in Vlaanderen

Zowel in Vlaanderen als in Nederland trekken op Driekoningen kinderen, verkleed als de drie wijzen, met een ster van deur tot deur. Ze zingen het driekoningenlied in ruil voor een centje of een beetje snoep.

‘Drie koningen, drie koningen,

geef mij een nieuwe hoed,

mijn oude is versleten, mijn moeder mag het niet weten,

mijn vader heeft het geld op de rooster geteld.’

In sommige streken zijn het niet de kinderen, maar volwassenen die verkleed door de straten trekken, soms zelfs in heuse optochten of tijdens traditionele driekoningenfeesten.

Lekkere taart

Een andere traditie die we in Vlaanderen kennen is het smullen van een overheerlijke driekoningentaart. In de traditionele frangipanetaart met kroon zit een boon verstopt. De taart wordt in evenveel stukken gesneden als er mensen rond de tafel zitten. Wie de boon heeft, wordt voor één dag koning of koningin!

Weetje: in Frankrijk kent men de traditie ook, maar gaat men nog een stapje verder. Daar kiest een onschuldige kinderhand namelijk wie welk stuk van de taart krijgt. De jongste van de familie gaat onder de tafel zitten en beslist zonder te kijken voor wie het stuk is dat de gastheer- of vrouw opschept. In sommige gevallen stopt men drie bonen in de taart, één voor elke koning.

