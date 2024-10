5 snelle tips om keelpijn te verzachten

De winter staat voor de deur en keelontstekingen doen weer de ronde. Maar hoe vind je verlichting? Met enkele simpele, snelle tips kom je al een heel eind verder.

1. Verzachtende thee

Het is niet nieuw, maar wél effectief. Een kopje gemberthee met honing doet wonderen voor je keel. Neem een stukje gember en snij het in schijfjes. Zet een pannetje water op het vuur, breng het aan de kook en voeg de schijfjes gember toe. Je zult zien dat het water geel kleurt. Giet de inhoud van je pannetje in een beker en voeg wat honing toe voor de smaak. Neem kleine slokjes en laat de thee even rusten achteraan in je mond voor je doorslikt.

2. Warm houden is de boodschap

Zoals in veel gevallen is rust het antwoord. Probeer genoeg te ontspannen en hou je keel warm. Draag ook binnen een sjaal of een trui met hoge kraag zodat je keel de tijd krijgt om tot rust te komen zonder te veel inspanningen.

3. Gorgelen om te helen

Het is geen geheim dat je de pijn in je keel kunt verzachten door te gorgelen. Dit kun je op verschillende manieren doen en je hoort de meest gekke verhalen over goedjes waarmee je de keelpijn kunt verzachten. Toch kun je het heel simpel houden. Vul een glas met lauw water en voeg een theelepel zout toe. Gorgel met het mengsel en herhaal dit meerdere keren per dag. Het zout zou je keel reinigen.

4. Muntjes en pastilles

Er bestaan heel wat keelpastilles die je verlichting kunnen brengen. Maar een simpel muntje kan dikwijls hetzelfde effect geven. Het belangrijkste is dat je vooral voldoende zuigt op de pastilles. Zo produceer je genoeg speeksel en blijft je keel vochtig.

5. Frisse toets

Net zoals bepaalde warme drankjes helpen, kan het ook helpen om je keel met frisheid te behandelen. Kies in geen geval voor frisdranken, maar voor een glas gekoeld water. En ja hoor, ook een waterijsje kan je verlichting brengen.

