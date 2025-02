Erectieproblemen treffen heel wat mannen, en dat zorgt voor de nodige onzekerheid. Maar ook voor de partner roept het heel wat vragen op. Hoe ga je er nu best mee om en wat als je partner weigert het gesprek aan te gaan? Wij vroegen het aan relatie-expert Kris De Groof.

9 vragen over erectieproblemen

Maar liefst 50% van de mannen boven de vijftig kampt in meerdere of mindere mate met erectieproblemen, zo lezen we de op de website van UZ Leuven. Toch heerst er nog steeds een taboe. Dat het voor mannen een moeilijke zaak is, klinkt logisch. Maar ook voor de partner is het niet evident. Astrid (51) vertelde in Libelle over Stefs erectieproblemen. “Soms ben ik bang dat het niet meer zal lukken, maar erover praten lukt niet, Stef vindt het onderwerp te pijnlijk”, zei ze daarover. Al is dat babbelen net essentieel zegt Kris De Groof, die al jaren koppels in relatietherapie begeleidt. “Erectieproblemen zijn een van de veelvoorkomende problemen in de praktijk. Wij stellen er haar negen vragen over.

1. Wat valt er precies onder erectiestoornissen?

Kris De Groof: “Bij een erectiestoornis heeft een man moeite met het krijgen of behouden van een erectie. Als het één keer niet lukt, is het niet meteen reden tot paniek, maar als vrijen een aantal keer niet lukt omdat een man geen volledige erectie kan krijgen of niet lang genoeg kan vasthouden, raad ik aan om het gesprek aan te gaan. Er is nog veel schaamte, terwijl het bij een groot aandeel van de mannelijke bevolking voorkomt. Ik merk het in mijn praktijk.”

2. Waarom blijft het zo’n taboe?

Kris De Groof: “Dat heeft voor een groot stuk te maken met het maatschappelijke beeld van mannen en vrouwen. Er heerst nog steeds dat stereotype beeld van de man die altijd zin heeft en in een vingerknip klaarstaat voor seks, terwijl een vrouw sneller pijn heeft of meer tijd nodig heeft om in de juiste sfeer te komen.

Bovendien vinden mannen het veel moeilijker om zo’n zaken met hun vrienden te bespreken. Vrouwen stellen zich onder vriendinnen gemakkelijker kwetsbaar op en durven problemen tussen de lakens aan te kaarten. Bij mannen is dat minder het geval, ze praten eerder prestatiegericht over seks. Ze hebben het over wie ze kunnen krijgen of hoe snel ze klaarkomen; het klinkt allemaal wat opschepperiger.

Dat maakt dat mannen zich minder mannelijk voelen of dat ze het gevoel hebben dat hun identiteit wordt aangetast als ze erectieproblemen ondervinden.”

3. Wat zijn de oorzaken van erectieproblemen?

Kris De Groof: “Er zijn drie grote oorzaken voor erectieproblemen. Soms is er een medisch probleem of speelt ouderdom een rol. Daarnaast heeft levensstijl een grote invloed op erectiestoornissen. Onder andere roken, veel alcohol drinken, stress en overgewicht vergroten de kans op problemen. Tenslotte kan er ook een psychische oorzaak zijn: faalangst of een gebrek aan zelfvertrouwen bijvoorbeeld.”

Erectieproblemen hebben zelden te maken met de kwaliteit van de relatie of het uiterlijk van de bedpartner

4. Welke stappen zetten mijn man en ik best?

Kris De Groof: “Er is een onderscheid tussen erectieproblemen die er altijd al waren of problemen die plots opduiken. In de eerste plaats moet je man naar de huisdokter. Ligt het aan levensstijl of ouderdom, dan kunnen eenvoudige tips soms al helpen. Zo zijn er bekkenbodemoefeningen of een gezond dieet. In andere gevallen worden mannen doorverwezen naar een specialist, zo kunnen lichamelijke problemen worden uitgesloten of verholpen.

Een goed gesprek doet wonderen. Een ontslag bij een herorganisatie kan voldoende zijn om zijn zelfbeeld een knak te geven. Ook als je man verliefd is geworden op een andere vrouw of een affaire heeft, kunnen er erectieproblemen optreden door het schuldgevoel dat hem parten speelt. Er zijn met andere woorden veel oorzaken.”

5. Het kan ook een weerslag hebben op het zelfvertrouwen van de partner?

Kris De Groof: “Dat klopt. Maar in veel gevallen is dat niet nodig. Vrouwen vragen zich af of hun uiterlijk of de kwaliteit van de relatie de oorzaak zijn. Over het algemeen geven mannen aan dat het niets heeft te maken met de spanning in de relatie of het feit dat er enkele kilo’s zijn blijven plakken. Die affaire of verliefdheid waarover ik het had, is slechts één van de vele mogelijke oorzaken.”

6. Mijn man heeft erectieproblemen. Hoe ga ik daar nu best mee om?

Kris De Groof: “Het is goed om te praten met je man en te vragen wat hij nodig heeft. Voor sommige mannen is het een grote steun als zijn partner mee naar de dokter gaat om het probleem aan te kaarten, andere mannen vinden het net heel schaamtevol. Daarom bespreek je best hoe hij het ziet.

Daarnaast raad ik cliënten aan om een goed gesprek te voeren. Je kunt daarbij werken met vier vragen als leidraad:

Is je partner bereid om zich open te stellen voor een seksuele prikkel? Het is niet ongewoon dat een partner zich zo geblokkeerd voelt dat hij niet meer wil vrijen of zelfs niet meer wil praten over seks. Laat je partner weten dat je hem steunt en dat je samen naar oplossingen wilt zoeken.

Het is niet ongewoon dat een partner zich zo geblokkeerd voelt dat hij niet meer wil vrijen of zelfs niet meer wil praten over seks. Laat je partner weten dat je hem steunt en dat je samen naar oplossingen wilt zoeken. Waarvan krijgt je partner een erotische prikkel of wat windt hem op? Zijn er bepaalde scènes uit een film die hem opwinden? Is er een boek dat prikkelend werkt? Waarvan wordt hij seksueel wakker als het ware?

Zijn er bepaalde scènes uit een film die hem opwinden? Is er een boek dat prikkelend werkt? Waarvan wordt hij seksueel wakker als het ware? Kan hij van zo’n erotische prikkel naar verlangen en opwinding overgaan? En hoe kan hij dat vasthouden?

En hoe kan hij dat vasthouden? Is er een beloning? Komt er intimiteit of leuke seks van? Vindt je partner de seks nog fijn of verlangt hij naar iets anders?

Je denkt je partner te kennen, maar vaak is dat niet zo. Als mens zijn we altijd in evolutie, met seks is dat niet anders. En gewoontes kunnen gerust eens herbekeken worden. Zo kan een gevende partner altijd eerst zijn beziggeweest met het orgasme van zijn partner, maar is dat nu misschien niet meer voldoende om zijn erectie vast te kunnen houden. Het is goed om zo’n onderwerpen bespreekbaar te maken. Vrouwen hebben vaak baat bij een lange vrijpartij, terwijl een man zijn erectie niet meer lang genoeg kan vasthouden.

Zelfs als zo’n gesprek niet meteen tot seks leidt, werkt het enorm verbindend. Je kunt samen op zoek naar oplossingen.”

Een erectiestoornis lijkt vaak op een angststoornis: mannen willen niet falen en vermijden seks en het gesprek

7. Wat als mijn man weigert te praten over zijn erectiestoornissen?

Kris De Groof: “Toegegeven: dat maakt het lastiger. Maar het wil niet zeggen dat je niets kunt doen. In veel gevallen lijkt een erectiestoornis op een angststoornis: een man is bang dat het niet zal lukken, wil zich niet gefaald voelen, en vermijdt het onderwerp daarom volledig. Dat maakt het probleem echter groter.

Angsttherapie werkt met blootstelling. Iemand die bang is van honden zal stapje per stapje dichter bij een hond gebracht worden tot ie zich veilig genoeg voelt om dichtbij te komen. Om diezelfde therapie toe te passen spreek je af om een bepaalde periode geen seks te hebben, op die manier is de druk er wat af. Beetje bij beetje ga je aanrakingen opbouwen. Eigenlijk tast je letterlijk af welke aanraking een partner wél ziet zitten. Bij koppels die elkaar al jaren niet meer aanraken, raad ik aan om elkaars hand af en toe eens vast te nemen. Het vergt geduld en oefening: een therapeut of seksuoloog kunnen jullie begeleiden.

Een leuke oefening vind ik het 3-minuten-spel, in de (Engelstalige) video hieronder wordt uitgelegd hoe het werkt.



8. Kan ik als partner iets doen om te helpen?

Kris De Groof: “Net als je man kun je je bekkenbodemspieren trainen. Spieren verslappen namelijk naarmate je ouder wordt, en door sterkere spieren heeft je man meer wrijving die kan helpen om zijn erectie langer vast te houden.

Die extra wrijving kun je ook creëren door te experimenteren met standjes, in sommige posities kan je man zijn erectie langer vasthouden.

Tenslotte is het belangrijk dat je als vrouw aangeeft hoe belangrijk seks voor je is en dat je je erotische behoeftes uitdrukt. Ik zie in mijn praktijk vrouwen die het niet durven aan te kaarten, maar later verliefd worden op een ander omdat ze het probleem te lang onder de mat hebben geveegd.”

Als partner kun je ook iets doen: train je bekkenbodemspieren en experimenteer met standjes

9. Wanneer is het tijd voor medicatie?

Kris De Groof: “Als al die gesprekken, een aanpassing van de levensstijl en bekkenbodemoefeningen niet blijken te werken zijn er heel wat mogelijkheden: van pillen tot pompjes. Ik raad aan om met een arts de mogelijkheden te bespreken.

Er is natuurlijk ook meer dan penetratie alleen. Als het echt niet lukt, kun je samen zoeken naar andere vormen van intimiteit. Dat neemt niet weg dat het voor veel mensen – zowel mannen als vrouwen – een rouwproces is.”

