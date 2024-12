Staat meer bewegen hoog op je lijstje met goede voornemens? Misschien kan een van deze sport- en work-outtrends je wel bekoren!

1 Pilates

Trage hartslag, véél effect

Het idee dat je jezelf in het zweet moet werken om efficiënt te sporten, is intussen wat achterhaald. Steeds meer studies wijzen uit dat low impact workouts (waarbij je hartslag traag de hoogte ingaat en je gewrichten minder belast worden) net zo effectief kunnen zijn als intensere trainingen. En da’s fijn, want voor veel mensen klinkt dit een stuk haalbaarder om die goede voornemens te halen. Het is ook precies de reden dat pilates – hoewel dat al bijna honderd jaar bestaat – nu aan populariteit wint. Een pilatesles bestaat uit een reeks oefeningen die je uitvoert op een matje of (bij zogenaamde Reformer Pilates) op een speciaal toestel met springveren. Eerder dan een snelle, dynamische workout is pilates een trage trainingsvorm waarbij veel aandacht gaat naar de synchronisatie van je ademhaling met bewegingen van je lichaam. Pilates versterkt je lichaam, maakt het soepeler en is een ideale bewegingsvorm voor als je een hele dag achter de computer zit. Het is fantastisch om je houding te verbeteren en om rug- en nekklachten te verhelpen en te voorkomen.

Waar kun je het doen?

• Op locatie: pilateslessen kun je volgen bij grote fitnesscentra, maar worden ook aangeboden in kleinere yoga- of pilatesstudio’s.

• Bij je thuis: heb je al ervaring en sport je liever thuis? Probeer eens apps zoals Pilates Anytime of B The Method. Ook op YouTube vind je heel wat virtuele lessen op elk niveau.

2 De loopclub

Goede voornemens waarmaken én gezellig babbelen

Gemotiveerd om dit jaar het lopen écht vol te houden? Doe het dan eens in groep! Informele hardloopclubs of run crews doken eerst op in grote steden en vinden stilaan hun weg naar het grote publiek. Anders dan traditionele loopverenigingen ligt de nadruk niet op prestaties, maar wel op het sociale aspect. Denk: eerst een toertje lopen, nadien gezellig napraten. Vergelijkbaar met amateurwielerclubs, maar dan voor joggers. Klinkt aantrekkelijk in dat lijstje van goede voornemens, toch? Run crews werken zonder officiële lidmaatschappen en zijn vrij toegankelijk. Je leert op een laagdrempelige nieuwe mensen leren kennen én werkt tegelijkertijd aan je gezondheid.

Waar kun je het doen?

Run crews zitten vooral nog in grotere steden (voorbeelden zijn Brussels Run Crew, Antwerp Running Crew of Run ‘n’ Roast Run Club Hasselt). Wil je weten of er eentje in je buurt zit? Zoek dan eens via Google, via de sportapp Strava of op social media.

3 Holistisch sporten

Work-out voor lichaam én geest

Bij holistisch of mindful sporten combineer je spiertraining of cardio met mentale zelfzorg. Tijdens het sporten heb je dus aandacht voor je lichaam als een geheel. Dat kan door cardio- of krachttraining te combineren met ademhalingstechnieken en (invloeden van) tai chi, meditatie of yoga. Of door na het sporten wat ontspanning in te lassen, door te mediteren, je te laten masseren of even de sauna in te duiken. Holistisch sporten gaat niet zozeer over moeilijkheid, maar vergt vooral een andere mindset: in plaats van je blind te starten op fitnessdoelen, je gewicht of lichaam, moedigt het aan om plezier te halen uit sporten, en het als middel te zien om goed in je vel te zitten.

Waar kun je het doen?

• Op locatie: in heel wat fitnesscentra vind je groepslessen die een holistische aanpak integreren (zo is er Body Balance bij Basic Fit) of wordt de infrastructuur ingericht op holisme. Denk aan sauna’s, de mogelijkheid om een massage te boeken of coachingsessies die handvaten geven voor een beter mentale gezondheid.

• Bij je thuis: holisme kun je op verschillende manieren integreren. Start en eindig je training bijvoorbeeld met een meditatie- of ademhalingsoefening. Of ga eens mindful wandelen, waarbij je je koptelefoon achterwege laat en voluit aandacht hebt voor wat je ziet, ruikt, hoort, voelt en proeft.

4 Krachttraining

Strakker, fitter en gezonder

Krachttraining focust op het opbouwen van spiermassa. Dat kan met fitnesstoestellen, gewichtjes of je eigen lichaamsgewicht. Waar spieropbouw lange tijd vooral een mannenzaak was, komt het nu ook bij vrouwen sterk onder de aandacht. De focus ligt dan niet zozeer op een gespierd lichaam, maar wél op gezond ouder worden. Sinds de coronapandemie zijn we namelijk veel bewuster van het belang van een vitale oude dag. De intensiteit van krachttraining kun je zelf bepalen. Oefeningen op je matje met je lichaamsgewicht of met kleine gewichten (0,5 of 1 kilo) zijn erg laagdrempelig en ideaal voor beginners. Om blessures te voorkomen, is het wel belangrijk dat je de juiste techniek kent – bijvoorbeeld om juist te squatten. Begeleiding door een professional of in de fitness, heeft dus als voordeel dat je de oefeningen juist aanleert.

Waar kun je het doen?

• Op locatie: zowat elk fitnesscentrum heeft een ruimte voor krachttraining of biedt groepslessen aan die hierop focussen. Daarnaast zijn ook pilates of (power) yoga ideaal om aan spieropbouw te doen.

• Bij je thuis: handige apps met programma’s voor spieropbouw zijn bijvoorbeeld Jefit, FitOn of Nike Training Club. Daarnaast zijn ook op YouTube heel wat video’s terug te vinden. Of ga naar libelle.be/spiertraining voor een haalbaar oefenschema.

5 Crossfit

Goede voornemens waarmaken in groep? Check!

Crossfit combineert elementen uit atletiek, gewichtheffen en gymnastiek. Je traint er dus zowel je uithouding, kracht als coördinatie mee. Een les gaat door in kleine groepen, duurt een uurtje en bestaat meestal uit een een korte technische uitleg, een opwarming, een Workout Of the Day (of WOD) en een cool down. Toch zijn geen twee lessen hetzelfde: telkens wordt gefocust op andere oefeningen. Daarnaast kom je bij Crossfit in een hechte community terecht, krijg je persoonlijke begeleiding en kun je je vooruitgang meten en bijhouden. Hoewel de lessen in groep doorgaan, kan de intensiteit van de oefeningen aangepast worden naargelang je niveau. Ben je een absolute beginner? Dan kan het lonen om een aantal beginnerslessen of fundamentals in te boeken. Je focust daarin op techniek, zodat je goed voorbereid aan de trainingen kunt starten.

Waar kun je het doen?

Crossfit is een beschermde naam. Trainers moeten dus gecertificeerd zijn. De lessen gaan door in een zogenaamde Crossfit Box. Op crossfit.com vind je een kaart waarop je een box in je buurt kunt zoeken.

6 Padel

Voor echte teamplayers

Padel is een racketspel dat het midden houdt tussen tennis en squash. Je speelt het met twee duo’s op een rechthoekig veld omringd door glazen wanden en hekken. De sport bestaat al sinds de jaren ’70, maar is sinds enkele jaren aan een enorme opmars bezig in heel Europa. Ook in België schieten padelbanen als paddenstoelen uit de grond. Padel is relatief gemakkelijk te leren, zelfs voor beginners. Het heeft makkelijke spelregels, vereist minder kracht dan tennis en wordt ook op een kleiner veld gespeeld. Wél moet je snel kunnen reageren en strategisch denken en is het in het begin even zoeken naar de juiste techniek.

Waar kun je het doen?

Padel speel je op een speciaal daarvoor ingerichte padelbaan. Op tennisenpadelvlaanderen.be (een vzw die padel in Vlaanderen promoot) vind je een overzicht van alle plekken waar je kunt padellen.

