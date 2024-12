Huidproblemen in de winter: 5 kwaaltjes én hun oplossingen

Koude temperaturen en een lagere luchtvochtigheid drogen onze huid in sneltempo uit. In de winter liggen huidproblemen dus al snel op de loer. Dermatologe Dagmar Ostijn weet als geen ander hoe je ze voorkomt en aanpakt.

1 Winterhanden en -tenen

Wat is het?

Dagmar Ostijn (skinical.be): “Onze bloedvaten passen zich aan aan de omgevingstemperatuur: ze zetten uit bij warmte en trekken samen bij koude. Bij winterhanden en -tenen is dat proces verstoord. Hierdoor ontstaan roodpaarse verkleuringen tot zelfs pijnlijke bultjes. Ook de luchtvochtigheid speelt een rol: het probleem duikt vooral op bij koud én vochtig weer. Opvallend is verder dat vooral jonge vrouwen er last van hebben. Op oudere leeftijd en bij mannen komt het nauwelijks voor.”

Zo herken je het

• Jeukende, opgezwollen vingertopjes of tenen.

• Soms pijn of een branderig gevoel.

• In ernstige gevallen ontstaan wondjes doordat de huid te weinig bloedtoevoer krijgt.

• Komt ook voor bij andere ‘uiteinden’ van je lichaam (zoals je oorlellen en neus).

De oplossing

Hou je handen en voeten warm en droog. Thermoregulerende sokken en handschoenen houden je warm en zijn toch luchtdoorlatend. Warm je handen en voeten verder niet versneld op, bijvoorbeeld in heet water of aan de open haard. Hoe verleidelijk ook, het zal je klachten alleen maar verergeren.

Zo voorkom je het

Ook hier geldt het advies om je handen en voeten warm en droog te houden. Kies verder voor warme, niet-knellende schoenen, zodat je bloedtoevoer optimaal blijft.

2 Winterjeuk

Wat is het?

Dagmar Ostijn: “Kou, wind en verwarmde binnenlucht zorgen ervoor dat onze huid een stuk droger wordt. Dat geeft bij veel mensen jeuk. Winterjeuk is dus één van de meest voorkomende huidproblemen in de winter. Met name je benen en armen zijn er gevoelig voor, doordat daar van nature minder talgklieren zitten.”

Zo herken je het

• Een droge huid die trekkerig aanvoelt en jeukt.

• Gecraqueleerde huid met schilfertjes.

De oplossing

Gebruik milde, ongeparfumeerde zepen en smeer na elke wasbeurt een crème met vochtinbrengende stoffen zoals glycerine, ureum en paraffinum. Een jeukstillende spray werkt kalmerend. Omdat prikkende kleding een trigger kan zijn, is het slim om onder wollen truien een extra laagje in een zachte, ademende stof te dragen. Wees je ook bewust van wat de ‘jeuk en krabcyclus’ heet: door te krabben, beschadig je de huidbarrière, waardoor bacteriën kunnen binnendringen. Dit kan leiden tot meer jeuk én ontstekingen, wat leidt tot meer krabben.

Zo voorkom je het

Zet een luchtbevochtiger in huis en vermijd lange, hete douches. Heb je veel schilfers op je benen? Dan kunnen vochtinbrengende crèmes hun werk niet goed doen. Door heel zachtjes te exfoliëren kun je de huid een handje helpen. Een fijne scrubkorrel en producten met bijvoorbeeld 30% ureum of milde zuren zijn hiervoor ideaal.

3 Wintereczeem

Wat is het?

Dagmar Ostijn: “Bij sommige mensen gaat een droge winterhuid over in eczeem. Met name kleine kinderen en mensen met astma, hooikoorts of atopisch eczeem zijn hier gevoelig aan. Ook wrijving van kledij speelt een rol: in de winter draag je vaker wol of strakke broeken, wat je huid extra prikkelt en kan irriteren.”

Zo herken je het

• Rode, schilferige en gezwollen plekken op de huid.

• Jeuk.

• Soms ook blaasjes, bultjes of korstjes.

De oplossing

Met eczeem stap je het best naar de huisarts of dermatoloog. Die kan een zalf met cortisone voorschrijven.

Zo voorkom je het

Neem dezelfde voorzorgsmaatregelen als voor winterjeuk. Weet ook dat kleurstoffen in nieuwe kleding een trigger kunnen zijn voor eczeem. Door nieuwe kleren eerst te wassen, worden kleurstoffen die niet goed gefixeerd zijn weggespoeld.

4 Kloofjes op je handen

Wat is het?

Dagmar Ostijn: “Alweer ligt een droge huid aan de basis van dit typische huidprobleem in de winter. Die kan op sommige plekken gaan scheuren, met pijnlijke sneetjes tot gevolg. Mensen die hun handen veelvuldig wassen, ontsmettingsmiddelen gebruiken of al een huidprobleem hebben (zoals psoriasis of eczeem), zijn er gevoeliger aan.”

Zo herken je het

• Ondiepe barstjes in de huid, meestal tussen je vingers of aan de vingertoppen, die soms kunnen bloeden.

• Soms een branderige pijn.

De oplossing

Was je handen met milde, ongeparfumeerde zeep en gebruik lauw water. Is een kloofje erg hinderlijk of blijf je aan je kleding haken, dan kun je het afdekken met een pleister. Verder bestaan er speciale crèmes en sticks die opvullend werken en kloofjes zo sneller genezen.

Zo voorkom je het

Ook hier is hydratatie cruciaal. Daarnaast kun je de barrièrefunctie van de huid versterken door producten te smeren die een beschermend laagje leggen op je huid. Denk hierbij aan ingrediënten zoals ceramiden en plantaardige oliën.

5 Kapotte lippen

Wat is het?

Dagmar Ostijn: “Ook kapotte lippen zijn één van de meest voorkomende huidproblemen in de winter. De huid van je lippen bevat minder talgklieren en is dus sowieso al gevoeliger voor uitdroging. Specifiek in de winter zien we – zeker bij kinderen – vaak ‘lip licker’s dermatitis’ opduiken: eczeem rondom de mond door constant te likken aan je lippen en de huid rondom. Speeksel heeft namelijk een uitdrogende werking, en hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel.”

Zo herken je het

• Droge, gebarsten lippen met schilfertjes.

• In extremere gevallen ontstaat ook eczeem rondom de mond: dit herken je aan een rode, schilferende rand rondom de mond.

De oplossing

Een lippenbalsem met zink erin zorgt voor een extra beschermlaagje tegen verder uitdrogen. Is er sprake van eczeem, dan is een crème met cortisone aangewezen.

Zo voorkom je het

Lik niet aan je lippen en smeer meerdere keren per dag een ongeparfumeerde, niet-gekleurde lippenbalsem. Goede stoffen om naar uit te kijken, zijn plantaardige oliën en boters, glycerine, dimetichone, ceramiden en hyaluronzuur. Scrub of trek losse velletjes trouwens liever niet weg: dit kan de schade verergeren.

Onze expert

Dr. Dagmar Ostijn heeft meer dan twintig jaar ervaring als dermatologe. In haar praktijk Skinical focust ze op preventie, een gezonde huid en een natuurlijke uitstraling.

