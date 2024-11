3 redenen om ook in het najaar zonnecrème te smeren

Als de zon niet meer zo fel lijkt te schijnen, verdwijnen producten met een zonnefactor of SPF dikwijls naar de achtergrond. Toch mag zonnecrème absoluut niet ontbreken in het najaar. Dit is waarom!

Het belang van zonnebescherming

Zonnecrème smeer je vooral om te voorkomen dat je huid verbrandt. Maar producten met een SPF (Sun Protection Factor) doen meer dan dat. Ze beperken het risico op huidkanker en voorkomen vroegtijdige huidveroudering: denk maar aan pigmentvlekken, rimpels en verslapping. Schadelijke uv-stralen zijn immers de nummer 1 oorzaak van huidveroudering, ook in het najaar. Smeer je consequent het hele jaar door zonnecrème? Dan pluk je daar op korte en lange termijn de vruchten van.

3x daarom smeer je best zonnecrème in het najaar

1. Uv A-stralen zijn er altijd

Er zijn verschillende soorten ultraviolette stralingen van de zon: uv A, uv B en uv C.

Uv A-stralen (met de ‘A’ van ‘aging’) vormen het grootste deel van de ultraviolette straling. Ze zijn het hele jaar door aanwezig, ook bij bewolkt weer, en kunnen doorheen wolken en glas dringen. Ze geraken erg diep tot in je huid en kunnen rimpels, pigmentstoornissen, de ontwikkeling van huidkanker en zonneallergieën in de hand werken.

(met de ‘A’ van ‘aging’) vormen het grootste deel van de ultraviolette straling. Ze zijn het hele jaar door aanwezig, ook bij bewolkt weer, en kunnen doorheen wolken en glas dringen. Ze geraken erg diep tot in je huid en kunnen rimpels, pigmentstoornissen, de ontwikkeling van huidkanker en zonneallergieën in de hand werken. Uv B-stralen (met de ‘B’ van ‘burning’) vormen vijf procent van de uv-stralen die de aarde bereiken. Ze kunnen je bovenste huidlaag beschadigen en ervoor zorgen dat je huid verbrandt. Daarnaast kunnen ze ook allergische reacties en huidkanker uitlokken.

(met de ‘B’ van ‘burning’) vormen vijf procent van de uv-stralen die de aarde bereiken. Ze kunnen je bovenste huidlaag beschadigen en ervoor zorgen dat je huid verbrandt. Daarnaast kunnen ze ook allergische reacties en huidkanker uitlokken. Uv C-stralen worden tegengehouden door de ozonlaag en bereiken de aarde niet.

Conclusie: ook als de zon niet lijkt te schijnen, en het buiten koud en bewolkt is, kunnen uv A-stralen nog steeds je huid bereiken. Je velletje zal in het najaar niet snel verbranden, maar op lange termijn kunnen je huidcellen beschadigen en is er nog steeds een risico op huidkanker, rimpels en pigmentvlekken. Tenzij je zonnecrème smeert om de stralen te blokkeren.

2. SPF is de beste anti aging-crème

Wist je dat een zonnebeschermingsfactor het huidverouderingsproces met een kwart kan vertragen? Dat blijkt uit een studie uit 2013. Bij de proefpersonen die dagelijks een SPF gebruikten, verminderde de snelheid van het huidverouderingsproces met 24% in vergelijking met de groep die dat niet deed.

3. Zonneschade stapelt zich op

Elke minuut die je onbeschermd in de zon spendeert, brengt schade aan je huidcellen toe. En die zonneschade kan zich opstapelen, waardoor je huid sneller rimpels, fijne lijntjes en pigmentvlekken kan vertonen, én je een grotere kans op huidkanker loopt. Je huid dagelijks beschermen is dus de boodschap.

Zo gebruik je zonnecrème in het najaar

Terwijl je in de zomer best elke twee uur zonnecrème smeert, volstaat het in de herfst en winter om een dagcrème met een beschermingsfactor te gebruiken. Tenzij je hogerop gaat (bv. tijdens een skivakantie) of geniet van een zonnige najaarswandeling, want dan is het aangeraden om elke twee uur een zonneproduct bij te smeren. Hiervoor kun je opnieuw je dagcrème gebruiken, maar er zijn ook heel wat aangepaste gezichtszonnecrèmes op de markt. Die bieden vaak de hoogste bescherming, plakken niet, zijn prima voor onder make-up, zijn transparant of hebben al een bruin tintje, wat foundation overbodig maakt.

Smeerde je al een dagcrème met SPF, en wil je de bescherming verhogen? Belangrijk om te weten is dat SPF daarbij niet optelt, maar enkel de hoogste factor geldt. Een dagcrème met SPF 30 en een foundation met SPF 20 geeft je dus geen SPF 50 als bescherming, maar een SPF 30.

