Eliane (30): “Mijn dochtertje van 1 jaar had laatst bijna 40°C koorts. Ik wil niet als overbezorgde ouder overkomen, maar vind het moeilijk in te schatten wanneer we een dokter moeten bellen of beter nog wat afwachten.”

Gedrag zegt meer dan koorts

Dokter Anouk Buelens-Terryn: “Het klinkt alsof je weet dat een ziek kindje vaak thuis kan uitzieken, maar dat je nood hebt aan duidelijke handvatten om te beslissen wanneer je een dokter moet zien. Zeker wanneer je voor het eerst ouder bent, kun je niet terugvallen op je eigen ervaring. Er bestaan schema’s van bijvoorbeeld Kind en Gezin die je kunnen bijstaan, maar laat ook vooral je eigen buikgevoel meespelen. Als ouder ken je je eigen kind het best en wanneer het zich anders dan anders gedraagt, zul jij wellicht de eerste zijn die dat opmerkt.

Een ouder die me vertelt dat z’n kindje zich veel suffer gedraagt dan gewoonlijk, maakt mij als arts alerter dan enkel die hoge temperatuur. De hoogte van de koorts vertelt doorgaans namelijk niet hoe ziek je kind is, zijn of haar gedrag verraadt vaak veel meer. Zo hebben sommige kinderen hoge koorts maar spelen ze goed en gedragen ze zich zoals gewoonlijk. Andere kinderen hebben dan weer nét koorts, maar zijn zichtbaar benauwd of apathisch.

Wanneer moet je nu naar de dokter?

Met een kindje dat jonger is dan 3 maanden moet je wél steeds naar de dokter als er een temperatuur van 38°C of meer gemeten wordt. Het is dus een combinatie van leeftijd en andere symptomen of klachten die bepalen of je thuis kunt afwachten of een consultatie moet inplannen.

Er zijn natuurlijk wel enkele zaken waar je als ouder extra alert voor moet zijn en waarbij je altijd contact met de dokter moet opnemen, zoals een sterk verminderde hoeveelheid plaspampers bij kleine kindjes of plots ontstane blauwrode vlekjes. Ontbreken deze zogenaamde ‘rode vlaggen’, dan is de kans groot dat je dokter ook weinig zal kunnen helpen. Vaak moet een virusje nu eenmaal uitgeziekt worden.”

