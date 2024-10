Alternatieven voor pijnstillers: natuurlijke opties om pijn te verlichten

Bij pijn grijpen we al snel naar een pilletje paracetamol, ibuprofen of zelfs zware opioïden. Maar wat als je liever geen medicatie neemt om pijn te verlichten? We zetten de alternatieven voor pijnstillers voor jou op een rijtje.

Iedereen heeft weleens last van pijn, of het nu gaat om hoofdpijn, rugklachten of gewrichtspijn. Veel mensen vertrouwen op pijnstillers om pijnklachten te verminderen, en zelfs meer dan 70% van de patiënten met chronische pijn grijpt steevast naar een pilletje. Maar pijnstillende medicatie heeft ook bijwerkingen. Zo kunnen ze maag- en darmproblemen veroorzaken, of in ernstige gevallen ook verslaving of orgaanschade in de hand werken. Daarom kan het interessant zijn te zoeken naar een natuurlijke vorm van pijnstilling. Er zijn dan ook enkele verrassende alternatieven die je pijn op een gezonde en veilige manier kunnen verlichten.

6 alternatieven voor de pijnstiller

1. Endorfines

Het meest onderschatte alternatief, en het kost je geen eurocent? Endorfines! Deze neurotransmitter wordt vaak het “feel-good” hormoon genoemd, omdat het stress vermindert en pijn kan verlichten. Het gelukshormoon wordt door de hersenen aangemaakt, en werkt als natuurlijke pijnstiller door zich te binden aan de opioïde pijnreceptoren in de hersenen. Daardoor worden pijnsignalen in de hersenen geblokkeerd.

Je kunt endorfines opwekken via ontspannende activiteiten. Wil je de neurotransmitter aan het werk krijgen, zorg dan voor voldoende fysieke activiteit doorheen de week. Joggen, fietsen of zwemmen zijn ideaal als dagelijkse portie beweging. Ook lachen en sociaal contact hebben een direct effect op de endorfineproductie. Een avondje gieren en keuvelen met vrienden kan je klachten dus wel degelijk verzachten. Daarnaast kunnen ook muziek, seksueel contact en zonnestralen je endorfineproductie de hoogte in krijgen.

2. Kruiden en specerijen

Niet iedereen is overtuigd van de kracht van natuurlijke geneeskunde, maar het gebruik van bepaalde kruiden en specerijen kan effectief zijn om bepaalde pijnklachten te bestrijden. Sommige stoffen hebben dan ook krachtige ontstekingsremmende en pijnstillende eigenschappen die wetenschappelijk zijn onderbouwd.

Kurkuma : de specerij die curry zijn kenmerkende gele tint en unieke smaak geeft. Het bevat de stof curcumine, een antioxidant met sterke ontstekingsremmende eigenschappen . Sommige studies wijzen zelfs uit dat kurkuma net zo effectief kan zijn als sommige ontstekingsremmende medicijnen, zonder de bijwerkingen. Bovendien is het ook onderzocht op het vermogen om zwelling te verlichten, vooral bij artritis.

: de specerij die curry zijn kenmerkende gele tint en unieke smaak geeft. Het bevat de stof curcumine, een antioxidant met . Sommige studies wijzen zelfs uit dat kurkuma net zo effectief kan zijn als sommige ontstekingsremmende medicijnen, zonder de bijwerkingen. Bovendien is het ook onderzocht op het vermogen om zwelling te verlichten, vooral bij artritis. Kruidnagel : hele kruidnagels worden vaak gebruikt om vlees- en rijstgerechten te kruiden, maar ze worden ook ingezet bij pijnverlichting, vanwege hun gehalte aan eugenol , een natuurlijke pijnstiller die ook wordt gebruikt in sommige medicijnen.

: hele kruidnagels worden vaak gebruikt om vlees- en rijstgerechten te kruiden, maar ze worden ook ingezet bij pijnverlichting, vanwege hun gehalte aan , een natuurlijke pijnstiller die ook wordt gebruikt in sommige medicijnen. Gember : staat vooral bekend om het verlichten van maagklachten, maar studies tonen aan dat het ook effectief is tegen spierpijn na een inspanning. Een verse gemberthee na een zware work-out is dus meer dan een goed idee.

: staat vooral bekend om het verlichten van maagklachten, maar studies tonen aan dat het ook effectief is tegen na een inspanning. Een verse gemberthee na een zware work-out is dus meer dan een goed idee. Capsaïcine: deze stof, afkomstig uit chilipepers, wordt soms gebruikt in crèmes om pijn lokaal te verlichten. Capsaïcine werkt door tijdelijk de pijnreceptoren te blokkeren, wat verlichting kan bieden bij bijvoorbeeld gewrichtspijn of spierpijn. Bovendien kunnen ook verkoudheidsklachten opgevangen worden door wat extra chilipeper in je maaltijd.

3. Acupunctuur en massage

Acupunctuur, een traditionele Chinese therapie, blijkt volgens meerdere studies effectief bij het behandelen van verschillende soorten pijn, waaronder rug- en gewrichtspijn . De theorie achter acupunctuur is dat het de energiestromen in het lichaam in balans brengt, wat helpt bij pijnverlichting en ontsteking vermindert.

Ook een regelmatige massage kan helpen bij het verlichten van spierpijn en pijn door bijvoorbeeld een kankerbehandeling. Massage stimuleert de bloedsomloop, wat leidt tot een betere doorstroming van zuurstof en voedingsstoffen naar de spieren, en dit kan helpen om pijn te verlichten.

Bij zowel massage als acupunctuur komen bovendien de gelukshormonen serotonine en endorfine vrij, waardoor je hersenen pijnsignalen kunnen tegenhouden.

4. Warmte en ijs

Het rechtstreeks aanbrengen van warmte of koude op pijnlijke plekken is een veelgebruikt huismiddeltje tegen pijn. Hoewel deze methode misschien alom is gekend, weet niet iedereen wanneer je precies warmte of koude moet gebruiken.

Koudetherapie, zoals het aanbrengen van een ijszak, kan helpen om ontstekingen te verminderen en acute pijn (bijvoorbeeld na een blessure) te verlichten.

Warmtetherapie helpt dan weer als de ontsteking is afgenomen om de spieren te ontspannen en de stijfheid te verminderen, wat vooral nuttig is bij chronische spier- en gewrichtspijn, een verrekking of een verstuiking. Bij artritis wordt een eerder vochtige warmte aangeraden om klachten te verminderen.

5. Meditatie en ademhalingsoefeningen

Chronische pijn kan vaak erger worden door stress. Meditatietechnieken zoals mindfulness, en ademhalingsoefeningen, kunnen helpen om zowel de fysieke als emotionele aspecten van pijn aan te pakken.

Onderzoek toont aan dat meditatie effectief kan zijn bij de behandeling van chronische pijn door de manier waarop de hersenen pijnsignalen verwerken te veranderen. Van ademhalingsoefeningen weten we dan weer dat ze de lichamelijke weerbaarheid vergroten.

6. Dieet en levensstijl

Voeding kan een grote invloed hebben op pijnklachten. Een gezond, ontstekingsremmend dieet kan helpen om chronische ontstekingen te verminderen, wat vaak de oorzaak is van pijn. Omega-3-rijke voedingsmiddelen, zoals vette vis, noten en zaden, zijn in het bijzonder populair vanwege hun ontstekingsremmende eigenschappen. Het verminderen van bewerkte voedingsmiddelen en suiker kan ook helpen om ontstekingen en pijn te beperken.

