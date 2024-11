Longontsteking: hoe herken je het en wat kan je eraan doen?

Een longontsteking is geen lachertje. Maar hoe herken je het precies? En wat kan je eraan doen? Wij zochten het uit.

Wat is een longontsteking?

Een longontsteking of pneunomie komt vaak voor. Wie inademt, voert via de luchtpijp en de bronchiën, kleine vertakkingen van de longen, lucht naar de longblaasjes. Het zijn die luchtpijpvertakkingen en de longblaasjes die ontstoken zijn bij een longontsteking. Hierdoor heb je vaak moeite met ademhalen.

Wat zijn de oorzaken?

De oorzaak is meestal een bacterie. Soms ligt een virus aan de oorzaak, of een combinatie van beide.

Welke symptomen herken je bij een longontsteking?

Personen met een longontsteking kunnen vaak moeilijk ademen en krijgen het benauwd met een snelle, oppervlakkige en soms piepende ademhaling tot gevolg. Ook (pijnlijk) hoesten, koorts en pijn op de borst behoren tot de meest voorkomende symptomen.

Wat kan je doen?

Bij een bacteriële longontsteking wordt door een arts antibiotica en vaak ook pijnstilling voorgeschreven. Wie weinig zuurstof in het bloed heeft, kan zuurstof toegediend krijgen. Voldoende rust doet uiteraard wonderen.

Hoewel de ontsteking zelf vaak al na een paar dagen verdwijnt, kan het soms lang duren vooraleer je volledig hersteld bent van een longontsteking. Lichte beweging (wanneer de koorts gezakt is!), zoals wandelen, of ademhalingsoefeningen kunnen je longinhoud vergroten en het ademhalen vergemakkelijken.

Is een longontsteking gevaarlijk?

De meeste mensen genezen probleemloos van een longontsteking na een behandeling met een antibioticum en rust. In sommige gevallen moeten patiënten in het ziekenhuis worden opgenomen of is het zelfs fataal. Vooral ouderen, heel jonge kinderen en mensen met een chronisch geondheidsprobleem of een verzwakt immuunsysteem moeten extra alert zijn.

Herken je deze klachten of heb je nog vragen? Neem dan contact op met de huisarts.

Bron: gezondheidenwetenschap.be, longfonds.nl, isala.nl

