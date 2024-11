Bij een narcist denken we maar al te vaak aan die ene extravert die zichzelf net iets te graag ziet. Maar binnen het narcisme kunnen we verschillende soorten narcisten onderscheiden. Psychologe Peggy Broos licht toe.

Welke soorten narcisten kunnen we onderscheiden?

Hoewel er in de literatuur over heel veel soorten narcisten gesproken wordt, zou er nergens een wetenschappelijke grond zijn om verschillende soorten te onderscheiden. ‘In mijn praktijk maak ik eigenlijk twee grote onderverdelingen‘, licht Peggy Broos, klinisch psychologe en relatietherapeute, toe. ‘Enerzijds heb je de extraverte, openlijke narcist. Die is het meest gekend. Maar daarnaast heb je ook de introverte, verborgen narcist.’

Storende charme

“De extraverte narcist kennen we vaak als de blaaskaak, iemand met een heel groot ego en een arrogante houding. Het is iemand die in het eerste contact vaak goed overkomt. Mensen vinden hem of haar vaak charmant. Maar die charme buigt al snel om in arrogantie en storend gedrag. Een introverte narcist is een beetje zoals een wolf in schaapsvacht. Hij of zij is niet zo aanwezig en zal op slinkse manieren gaan manipuleren. Bijvoorbeeld door passief-agressief gedrag, kritiek te geven of leugens te verzinnen.”

En toch zijn het vooral de slachtoffers van narcisten die een psycholoog voor zich krijgt. “Een narcist zelf zal zelden in therapie komen omdat die geen problemen bij zichzelf ziet”, vertelt Peggy. “Pas wanneer hij of zij dreigt gekwetst te worden, zal ik een narcist in mijn praktijk zien. Vaak is dat dus in relatietherapie, wanneer één van de twee narcistische trekken heeft en de ander de relatie niet meer ziet zitten. En zelfs dan is het in de ogen van de narcist nooit zijn of haar fout, maar altijd de partner die moet veranderen.”

Soort gekwetstheid

“Een narcist voelt zich altijd het slachtoffer en is daarom ook vaak niet te helpen in therapie. Er is geen enkel besef dat er iets niet juist zit bij hem of haar. Pas wanneer de narcist zou kunnen inzien dat hij of zij zelf met een soort gekwetstheid zit en naar die gekwetstheid durft kijken, kunnen we verdere stappen nemen. Maar zover komt het helaas vaak niet.”

“Vroeger stelde men dat mannen vaker dan vrouwen kampten met narcisme. Maar ondertussen is ook het aantal vrouwelijke narcisten aan het stijgen. Dat merk ik ook in mijn praktijk. Vrouwen waren vroeger veel minder geëmancipeerd, maar ondertussen zijn ze ook heel mondig en aanwezig geworden. Als ze dan die erfelijkheidsfactor hebben, wordt narcisme natuurlijk makkelijker gestimuleerd.”

