3 ontspanningsoefeningen om beter te slapen

Heb je moeite om de slaap te vatten, omdat er een hele resem gedachten door je hoofd flitsen? Probeer ze wat van je af te zetten met deze ontspanningsoefeningen, die je zullen helpen om beter te slapen.

Slaapproblemen

Ontzettend veel mensen hebben last van slaapproblemen: moeilijk in slaap geraken, niet goed doorslapen, niet diep genoeg slapen, ’s nachts meermaals wakker worden of net héél vroeg in de ochtend klaarwakker zijn. Dat is jammer, want een goede nachtrust komt je lichamelijke én mentale gezondheid ten goede.

Hier vind je alvast 10 tips om beter te slapen, maar misschien kunnen de volgende ontspanningsoefeningen je wel richting dromenland helpen.

Ontspanningsoefeningen voor het slapengaan

Vooraleer je aan de oefeningen begint, zorg je er best voor dat de lichten gedimd zijn in je slaapkamer en dat je losse, gemakkelijke kleding draagt. Ga comfortabel in bed liggen, blijf eerst enkele minuten met open ogen liggen en sluit ze dan langzaam als je met de oefeningen start. Probeer je hoofd gedurende de sessie leeg te maken en aan niets anders behalve de oefeningen te denken.

1. Ademhalingsoefening

Start met een ademhalingsoefening die je hoofd en lichaam tot rust brengt.

Sluit je ogen en leg je handen op je buik: zo kun je goed voelen hoe je buikademhaling op en neer gaat.

op en neer gaat. Adem vier tellen heel langzaam in door je neus . Hou je adem een seconde vast en blaas langzaam, in vier tellen, uit via je mond . Beeld je in dat je een veertje wegblaast.

. Hou je adem een seconde vast en blaas langzaam, in vier tellen, uit via je . Beeld je in dat je een veertje wegblaast. Pauzeer telkens een seconde vooraleer je deze oefening een aantal keren herhaalt, tot je voelt dat je lichaam en gedachten tot rust komen.

2. De ‘5-4-3-2-1-oefening’

Blijf verder op je ademhaling focussen. Deze oefening vraagt veel concentratie, waardoor je automatisch moe zult worden, zónder ruimte te hebben om te piekeren.

Bedenk met je ogen dicht vijf dingen die je in je slaapkamer ziet.

ziet. Denk daarna aan vijf dingen die je hoort en voelt (zoals een zacht gezoem, je oor op je kussen of je dekbed op je tenen).

(zoals een zacht gezoem, je oor op je kussen of je dekbed op je tenen). Tel af: benoem nu vier dingen die je ziet, hoort en voelt. En zo ga je verder tot je slechts één ding kunt benoemen.

3. Spierontspanning

Tijdens deze oefening focus je op je spieren, door telkens één spiergroep langzaam op te spannen en vervolgens weer te ontspannen. Doe dat langzaam en concentreer je op het gevoel van ontspanning dat in de spiergroep ontstaat.

Begin met je linkerbeen . Strek dit naar voren en span de spieren goed aan. Hou 5 seconden vast, laat los en let op het verschil tussen spanning en ontspanning. Herhaal twee keer.

. Strek dit naar voren en span de spieren goed aan. Hou 5 seconden vast, laat los en let op het verschil tussen spanning en ontspanning. Herhaal twee keer. Doe hetzelfde met je rechterbeen . Merk de verschillen tussen je spieren van je linker- en rechterbeen op.

. Merk de verschillen tussen je spieren van je linker- en rechterbeen op. Concentreer je nu op je linkerarm . Maak een vuist en strek je arm zachtjes naast je uit. Span je spieren aan, hou 5 seconden vast en laat los. Herhaal twee keer.

. Maak een vuist en strek je arm zachtjes naast je uit. Span je spieren aan, hou 5 seconden vast en laat los. Herhaal twee keer. Doe net hetzelfde met je rechterarm. Let op de verschillen tussen je twee armen en kom zachtjes tot rust, tot je in slaap valt.

Bron: Gezondheid.be

Nog een beetje verder relaxen?

