Wat zijn de symptomen van een verzwakt immuunsysteem?

Een goed functionerend immuunsysteem is cruciaal voor het beschermen van je lichaam tegen virussen, bacteriën en andere ziekteverwekkers. Soms kan je immuunsysteem echter verzwakt raken, waardoor je vatbaarder wordt voor infecties en andere gezondheidsproblemen. Maar hoe herken je de signalen van een verzwakt immuunsysteem? Wij zetten 10 mogelijke signalen of symptomen op een rijtje.

1. Frequent ziek zijn

Een van de duidelijkste tekenen van een verzwakt immuunsysteem is het regelmatig ziek worden. Als je vaak last hebt van verkoudheden, griep, of andere infecties, kan dit een teken zijn dat je immuunsysteem moeite heeft om ziekteverwekkers te bestrijden. Een gezonde volwassene zou ongeveer twee tot drie verkoudheden per jaar krijgen. Word je meer ziek, dan dat kan wijzen op een probleem met je afweer.

2. Haaruitval

Haaruitval is een symptoom van heel wat aandoeningen of vitaminetekorten, zo ook van immuniteitsproblemen. Je immuunsysteem kan je haar vanaf de wortel aantasten, waardoor je je haar verliest. In ernstige gevallen kan er sprake zijn van de auto-immuunaandoening alopecia, waarbij je haar pluksgewijs uitvalt.

3. Langdurige vermoeidheid

Iedereen voelt zich weleens moe, maar als je ondanks voldoende slaap constant uitgeput bent, kan dit duiden op een zwak immuunsysteem. Een lichaam dat voortdurend moet vechten tegen infecties gebruikt veel energie, wat leidt tot aanhoudende vermoeidheid. Deze vermoeidheid kan ook gepaard gaan met lusteloosheid en een gebrek aan motivatie.

4. Maag- en darmproblemen

Je darmen spelen een cruciale rol in de gezondheid van je immuunsysteem. Een verzwakt immuunsysteem kan zich uiten in frequente maagproblemen zoals diarree, krampen, en misselijkheid. Niet verwonderlijk als je weet dat 70% van het immuunsysteem zich in het spijsverteringsstelsel bevindt. Terugkerende problemen met je darmen kunnen dus een teken zijn dat je immuunsysteem niet optimaal functioneert.

5. Terugkerende infecties

Als je vaak last krijgt van terugkerende oorontstekingen, longontstekingen, sinusinfecties of andere infecties laat je best je bloed checken om immuniteitsproblemen op te sporen. Mensen met een zwak immuunsysteem hebben vaker antibiotica of andere medicatie nodig om infecties te bestrijden, omdat hun lichaam zelf niet in staat is om effectief met ziekteverwekkers om te gaan. Vaak antibiotica innemen is echter op zijn beurt niet zo goed voor je immuniteit én de volksgezondheid. Antibiotica valt immers ook je eigen ‘goede’ bacteriën aan.

6. Langdurige genezing van wondjes

Een gezond immuunsysteem treedt vliegensvlug in actie om een wondje te genezen. Wanneer je immuunsysteem verzwakt is, genezen wondjes, snijwonden of schaafwonden dus trager dan normaal. Je lichaam heeft in dat geval meer moeite om nieuw weefsel aan te maken, wat een duidelijk signaal kan zijn van een onderliggend probleem met je immuunrespons.

7. Koude handen en voeten

Als je problemen hebt met je immuunsysteem, kan de bloeddoorstroom verminderen, zeker bij koud weer. Daardoor wordt het moeilijker voor je vingers, tenen, oren en neus om warm te blijven. Je huid in deze gebieden kan dan wit of zelfs blauw worden. Merk je dit fenomeen op bij koud weer? Dan breng je best een bezoekje aan de dokter om een auto-immuunziekte uit te sluiten.

8. Ontstekingen en gewrichtspijn

Een verzwakt immuunsysteem kan zich ook manifesteren door chronische ontstekingen, gewrichtspijn en zwelling. Eén of meerdere gewrichten kunnen dan stijf, pijnlijk of gezwollen zijn. Dit gebeurt wanneer je lichaam moeite heeft om de ontstekingsreacties onder controle te houden. Mensen met auto-immuunziekten zoals reuma hebben wel vaker last van dit soort symptomen.

Uiteraard kan gewrichtspijn ook een tijdelijk gevolg zijn van bijvoorbeeld overbelasting tijdens het sporten. Als je klachten echter geen duidelijke oorzaak kennen, kan een verzwakt immuunsysteem wel een mogelijke verklaring zijn.

9. Huiduitslag of andere huidproblemen

Je huid is de eerste verdedigingslinie van je lichaam tegen bacteriën. Hoe het eruitziet en aanvoelt, kan weerspiegelen hoe goed je immuunsysteem zijn werk doet. Als je huid vaker jeukt, droog aanvoelt of rood is dat een symptoom van een ontsteking en een verzwakt immuunsysteem. Als je immuunsysteem verzwakt is kan je huid ook gevoeliger worden voor de zon.

10. Droge ogen

Als je een auto-immuunaandoening hebt, kan het zijn dat je lichaam zichzelf aanvalt in plaats van te verdedigen. Dat is ook wat er gebeurt als je last krijgt van droge ogen door een immuniteitsprobleem als het syndroom van Sjögren. Zo kunnen je ogen zanderig of korrelig aanvoelen, maar ook rood en pijnlijk worden.

Bronnen: webmd.com, medicinenet.com, medicalnewstoday.com, healthline.com

Meer interessante tips:

