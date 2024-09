Urineverlies is jammer genoeg nog steeds een groot taboe. En dat terwijl je er heel wat aan kunt doen! Uroloog Stefan De Wachter (UZA) geeft tips.

Heb je weleens last van vervelende ongelukjes? Uroloog Stefan De Wachter (UZA) vertelt wat je zoal kunt doen tegen incontinentie: “Urineverlies hoef je niet zomaar te aanvaarden. Door een aantal basisregels te volgen, kan het probleem al in 70% van de gevallen opgelost worden of op z’n minst verbeteren.”

Tips tegen urineverlies

1. Train je bekkenbodem

De grootste oorzaak van inspanningsincontinentie is de ondersteuning die wegvalt van je bekkenbodemspieren. Die trainen, vooral als je dat met de hulp van (erkende) bekkenbodemkine doet, kan samen met de andere voorzorgsmaatregelen al snel voor veel beterschap zorgen.

2. Drink én plas gespreid over de dag

Drink dus niet alleen ‘s ochtends of net ‘s avonds pas na het werk. En leeg je blaas om de drie à vier uur.

3. Plas op een correcte manier

Ga ontspannen op het toilet zitten en blijf er zeker niet boven ‘zweven’.

4. Blijf ademen als je tilt

Als je je adem blokkeert wanneer je iets optilt, gaat alle druk naar je bekkenbodem. Als je blijft ademhalen, kan de druk langs boven ontsnappen.

5. Let op met koffie en koolzuurhoudende dranken

Want die prikkelen de blaas. Dat betekent niet dat je ze uit je leven moet schrappen, maar wees alert voor de invloed ervan op je blaas.

6. Stop met roken

Een betere bloedcirculatie helpt de blaasfunctie herstellen.

7. Grijp niet te snel naar inlegkruisjes of maandverband

Al kunnen ze een hulpmiddel zijn in afwachting van of tijdens een behandeling. Uroloog Stefan De Wachter: “Maar het stuit me als uroloog tegen de borst als mensen het idee gegeven wordt dat een verbandje de oplossing is voor je problemen. Ik vind: urine verliezen is níét normaal, en je kunt er iets aan doen!”

Als trainen niet voldoende helpt: plan B

Mochten je levensstijl en bekkenbodemoefeningen niet het gewenste resultaat opleveren, dan kom je uit bij een gespecialiseerde uroloog of gynaecoloog. Deze zal een behandeling op maat van de patiënt uitwerken, want niet elke behandeling slaat bij iedereen aan. Kwestie van uit te zoeken wat werkt en wat niet, dus.

Medicatie bij aandrangsincontinentie die ervoor zorgt dat je overactieve blaas wordt gekalmeerd en je meer tijd krijgt om op het toilet te geraken. Omdat je enkel aan symptoomcontrole doet en de oorzaak niet wegneemt, moet je ze wel levenslang nemen. Als ze aanslaat en je niet te veel last hebt van bijwerkingen, tenminste.

die ervoor zorgt dat je overactieve blaas wordt gekalmeerd en je meer tijd krijgt om op het toilet te geraken. Omdat je enkel aan symptoomcontrole doet en de oorzaak niet wegneemt, moet je ze wel levenslang nemen. Als ze aanslaat en je niet te veel last hebt van bijwerkingen, tenminste. Botoxinjecties in de blaas , waardoor die tijdelijk minder gespannen is. Nadeel hier is dat je blaas niet alleen minder gespannen is als ze zich vult, maar ook als je ze leegplast, waardoor een aantal mensen problemen krijgt met plassen of infecties oploopt.

, waardoor die tijdelijk minder gespannen is. Nadeel hier is dat je blaas niet alleen minder gespannen is als ze zich vult, maar ook als je ze leegplast, waardoor een aantal mensen problemen krijgt met plassen of infecties oploopt. Neuromodulatie , een soort van pacemaker voor de blaas. Deze werkt zowel tijdens het vullen als het ledigen van je blaas, en je kunt er ook de darm mee behandelen. Ongeveer 75% van de patiënten merkt beterschap. Uroloog Stefan De Wachter: “Vorig jaar hebben we, samen met Oxford, deze pacemaker ontwikkeld die de twee vormen van incontinentie tegelijk aanpakt . Zo kunnen we op korte termijn nog meer mensen met hardnekkige incontinentie helpen.”

, een soort van pacemaker voor de blaas. Deze werkt zowel tijdens het vullen als het ledigen van je blaas, en je kunt er ook de darm mee behandelen. Ongeveer 75% van de patiënten merkt beterschap. Uroloog Stefan De Wachter: “Vorig jaar hebben we, samen met Oxford, deze . Zo kunnen we op korte termijn nog meer mensen met hardnekkige incontinentie helpen.” Het laatste redmiddel: een operatie, want in sommige gevallen volstaan de aanpassingen aan de levensstijl en het versterken van de bekkenbodem jammer genoeg niet om het urineverlies volledig te doen stoppen. Dan kan een operatie soelaas bieden. Uroloog Stefan De Wachter: “De uroloog kan een soort hangmatje plaatsen onder de plasbuis. Ik spreek hier over de kleine matjes en niet over de grotere, die gebruikt worden bij verzakkingen, en die door een aantal verkeerde plaatsingen een slechte naam gekregen hebben. Bij een gespecialiseerde uroloog of urogynaecoloog kun je de kleine matjes veilig laten plaatsen. Allemaal in overleg natuurlijk, en op maat van de patiënt. Nadeel van zo’n matje is dat de ondersteuning die je nodig hebt bij de vulfase er ook is bij het plassen, waardoor sommige vrouwen een ander gevoel hebben, niet helemaal kunnen leegplassen, risico lopen op infecties…”

Lees ook:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!