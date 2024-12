Voetreflexologie: wat is het en heeft het nut?

Ontspannen: het is voor veel mensen makkelijker gezegd dan gedaan. Wat als die wandelingen, yoga- en meditatiesessies en extra nachtrust geen echte wonderen verrichten? Dan kan voetreflexologie misschien wel helpen om meer rust in je hoofd te brengen. Bovendien blijkt deze ontspannende behandeling een weldoener te zijn voor nog tal van andere kwaaltjes.

Wat is voetreflexologie?

Voetreflexologie of reflexzonetherapie is een pseudowetenschappelijke alternatieve geneeswijze die ervan uitgaat dat voeten, maar ook handen en oren, in verbinding staan met alle organen en lichaamsdelen. Aan de voetzool zou men kunnen afleiden met welk corresponderend orgaan of deel van het lichaam iets aan de hand is.

Energieblokkades wegwerken

Reflexologie vindt haar oorsprong in het oude China, waar de theorie van qi vandaan komt. Qi staat voor vitale energie, en die stroomt volgens de Chinezen door elk lichaam. Ervaart iemand stress? Dan resulteert dat in blokkades van die energiestroom, wat uiteindelijk tot ziekte kan leiden. Voetreflexologie kan die blokkade wegnemen door het corresponderende punt in voet, hand of oor te masseren.

Kracht van aanraking

Tot nog toe is er echter geen overtuigend wetenschappelijk bewijs dat reflexologie effectief is voor medische aandoeningen. Al ontdekten Britse wetenschappers aan het einde van de negentiende eeuw wel een verband tussen de huid en verschillende organen, waaronder de nieren. Ze zagen ook dat het zenuwstelsel van het lichaam wordt beïnvloed door diverse invloeden van buitenaf, zoals aanraking.

Waarvoor kan voetreflexologie helpen?

Voetreflexologie kan ingezet worden bij een aantal (chronische) klachten, denk maar aan burn-out, stress, slaapstoornissen, fibromyalgie, hormonale disbalans, maag- en darmproblemen, reuma, hoge bloeddruk, pijnvermindering, …

Tot op vandaag werd er weinig wetenschappelijk onderzoek verricht naar de effecten van voetreflexologie, maar in 2011 voerden wetenschappers, in opdracht van het National Cancer Institute, wel een onderzoek naar de verzachtende effecten ervan onder 240 vrouwen met borstkanker. Alle ondervraagden ondergingen op dat moment medische behandelingen voor kanker, zoals chemotherapie. De onderzoekers concludeerden dat reflexologie bepaalde symptomen of bijwerkingen kon verminderen, waaronder kortademigheid. De deelnemers meldden ook dat ze minder angstig waren en dat hun levenskwaliteit was toegenomen.

Wat kun je verwachten van de behandeling?

Een professionele voetreflexoloog stelt eerst een behandelplan op, op basis van een intakegesprek. Tijdens de behandeling onderzoekt de reflexoloog waar de verstoring of blokkade zit. Dat kan gaan om organen, maar bijvoorbeeld ook over wervels en bepaalde lichaamsdelen. Ook de psychische en emotionele aspecten worden betrokken. Meestal bestaat een voetreflexologiebehandeling uit meerdere sessies, bijvoorbeeld één sessie per vier weken.

Zijn er risico’s?

Voetreflexologie wordt over het algemeen beschouwd als een veilige behandeling. Neem voor de zekerheid wel contact op met je huisarts wanneer je vóór een sessie de volgende klachten hebt:

• bloedstollingen of ontstekingen in de beenaderen

• epilepsie

• schildklierproblemen

• schimmelinfecties (bv. voetschimmels)

• wonden op handen en voeten

• een laag aantal bloedplaatjes of andere bloedproblemen waardoor je sneller blauwe plekken of bloedingen krijgt

Ook als je zwanger bent, vraag je het best even advies aan je arts. Meld het vooraf zeker ook aan je reflexoloog.

Na een behandeling kun je wel behoorlijk moe zijn, omdat je lichaam hard aan het werk is om afvalstoffen te verwijderen. Daarnaast krijg je misschien ook dorst. Het is belangrijk dat je voldoende water drinkt in de uren en dagen na een behandeling, om de afvoer van die afvalstoffen te bevorderen.

Bron: Wikipedia, geneesjewijzer.nl, Libelle 42/2022

