10x inpakpapier voor kerst om cadeautjes mee in te pakken

Eén van de leukste dingen aan kerstcadeautjes? Ze inpakken, met mooi inpakpapier, natuurlijk! Je kerstcadeaus liggen zo keurig onder de kerstboom en zijn extra fijn om af te geven.

Pak eens uit…… met mooi inpakpapier voor kerst!

Kies je voor eenvoudig cadeaupapier, of ga je voor op-en-top kerst met papier versierd met kerstbomen, zuurstokken of sneeuwvlokjes? Waar je ook voor kiest, er zijn verschillende soorten papier beschikbaar. Enkele populaire opties:

Glanzend of mat inpakpapier, of een combinatie van beide

Duurzaam cadeaupapier van gerecycleerde materialen

Kraft inpakpapier

Handgemaakt cadeaupapier, dikwijls gemaakt uit papieroverschotten

Dubbelzijdig papier

…

PS Vergeet de finishing touch niet! Naast mooi papier, kan het ook leuk zijn om je pakje te versieren met cadeaulabels, kerststickers of een sierlijke strik.

Kerstcadeautjes inpakken

Een leuk kerstpakje vinden is één, het mooi inpakken is twee. Wil je jouw kerstcadeautjes origineel inpakken? Probeer dan deze ideeën die jouw geschenken extra hard laten opvallen onder de boom!

Mooi inpakpapier voor kerst

Glitterkerstbomen Glitterkerstbomen € 10,35 – Maisons Du Monde Set van 3 rollen. Shop het hier.

L’amour toujours L’amour toujours € 1,50 – IKEA Per 3 meter. Shop het hier.

Takjes en rode bessen Takjes en rode bessen € 3,25 – Dille & Kamille Shop het hier.

Verschillende motiefjes Verschillende motiefjes € 3 (vier stuks) – HEMA Shop het hier.

Cadeaupapier voor kerst Cadeaupapier voor kerst € 2,99 per stuk – AVA Shop het hier.

Winterlandschap Winterlandschap € 1,58 – Sostrene Grene Shop het hier.

Roze inpakpapier voor kerst Roze inpakpapier voor kerst € 2,50 – Studio Lala Shop het hier.

Vrolijke vlokjes Vrolijke vlokjes € 1,79 – It’s All About Christmas Shop het hier.

Fonkelende lichtjes Fonkelende lichtjes € 5 – Flying Tiger 10 m per rol. Shop het hier.

Kerstmannen Kerstmannen € 1,58 – Sostrene Grene Shop het hier.

Inpakpapier: een vleugje magie

Inpakpapier voor Kerstmis is meer dan alleen een praktische manier om cadeaus te verstoppen: het voegt een vleugje spanning en magie toe aan de kerstsfeer. Traditioneel denken we uiteraard aan sneeuwvlokken, kerstbomen en rendieren. Die brengen ons meteen in de feeststemming!

Duurzaam inpakpapier of zero waste cadeautjes inpakken, zoals gerecycled papier of stoffen alternatieven (furoshiki), winnen aan populariteit. Glanzend metallic papier en linten geven dan weer een luxe uitstraling, terwijl handgeschilderd papier een persoonlijk tintje toevoegt.

Je kunt trouwens ook creatief aan de slag met kraftpapier, stempels en eucalyptus voor een minimalistische look. Vergeet niet om de cadeaus met liefde in te pakken én in het geheim te labelen, want dat maakt de verrassing nog spannender!

Raad jij jouw cadeautje?

