Kerst beleven aan de Kust: hier moet je zijn

De Kust is misschien in eerste instantie niet de regio die je gaat bezoeken tijdens kerst. Toch is er tijdens – en rond – de feestperiode heel wat te doen aan ’t zeetje! Voor jong én oud is er in onderstaand lijstje ongetwijfeld een leuke activiteit te vinden.

8x kerst aan de Kust

1. Magisch Middelkerke

In het Normandpark van Middelkerke is er van 13 december tot 5 januari ‘Magisch Middelkerke’. Wandel langs de verlichte paden, bewonder dagelijks fonteinshows en maak een ritje op een nostalgische draaimolen.

Verder is er op regelmatige tijdstippen allerlei animatie, zo kun je rond Kerstmis de kerstman ontmoeten in het park. En natuurlijk zijn er ook verschillende hapjes en drankjes te verkrijgen in de Almhut. Alle informatie vind je hier terug.

© Visit Oostende

2. Schaatsen in Oostende

Ook in Oostende kun je nog tot en met 5 januari de kerstsfeer opsnuiven tijdens ‘Winter in het Park’. De vijver in het Leopoldpark krijgt opnieuw een drijvende ijsschaatspiste. Die is overdekt, dus ook bij slecht weer kun je naar hartenlust pirouettes draaien. Achteraf kun je opwarmen in een van de knusse chalets met een warme chocolademelk of glühwein.

Al valt er nog veel meer te beleven in Oostende. Neem een schattig familiekiekje in het Huis van de Kerstman of trek het centrum in met de gratis Winterzoektocht van Gaston de Garnaal. Op het strand in Mariakerke kun je tijdens de kerstvakantie op ontdekkingstocht in de mysterieuze kerstboomdoolhof. Kun jij als snelste ontsnappen?

3. Fonkelend lichtparcours in Koksijde

Een lichtfestival bezoeken is ongetwijfeld een van de leukste uitstapjes voor het najaar. In Koksijde kun je tussen 27 december en 4 januari gaan kijken naar het magische klank- en lichtspektakel ‘Water & Duinen’. De Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk is het decor voor een heus totaalspektakel vol muziek, licht en projecties.

Tickets kosten 5 euro en zijn te koop in het toerismekantoor in Koksijde-Bad. Meer info: visitkoksijde.be.

© Marie Godderis / gemeente Koksijde

4. Wintergloed in Brugge

Net iets verder van de kust, in het centrum van Brugge, vindt deze kerst opnieuw Wintergloed plaats. Nog tot en met 5 januari kun je er langs het gloednieuwe lichtparcours lopen, de kerstsfeer opsnuiven op twee kerstmarkten en natuurlijk is er ook een winterbar om je – al dan niet met glühwein – op te warmen.

Schaatsen kan er ook dit jaar op een éxtra unieke locatie: een drijvende piste op het Minnewater die versierd is met twinkelende lichtjes. Alle informatie is hier te vinden.

© Visit Bruges | © Jan Darthet

5. Winterpret in Blankenberge

Op het Koning Leopold III-plein in Blankenberge kun je nog tot en met 5 januari genieten van ‘Winterpret’. Haal je schaatsbenen al maar boven, want de overdekte ijspiste is wel 650 vierkante meter groot. Achteraf kun je genieten van een heerlijk winterdrankje in de verwarmde winterbar. Op de charmante kerstmarkt kun je snuisteren tussen lokale lekkernijen en authentieke kerstcadeautjes.

Alle informatie is hier terug te vinden.

6. Wintermagie in Plopsaland De Panne

Zijn je kinderen fan van Studio 100? Dan is een bezoekje aan Plopsaland De Panne tijdens de barre winterdagen een goed idee. Tijdens ‘Studio 100 Winter Festival‘ is het park als het ware omgebouwd tot een betoverend winterlandschap vol fonkelende lichtjes. Ook is er een winterbar en kun je het huis van de kerstman bezoeken.

Pik de lichtshow ‘Luminaria – A Magical Journey’ mee of ga samen met de Studio 100-figuren meezingen met vrolijke kerstliedjes. Alle informatie vind je hier.

7. Winter in De Haan

Van 18 december tot 5 januari kun je in De Haan terecht voor ‘Winter in De Haan‘ op domein La Potinière. Je kunt je uitleven op de schaatspiste of opwarmen in de winterchalet. Een hele kerstperiode lang zijn er tal van activiteiten voor jong en oud, zoals een christmas fun run, kinderdisco schaatsen, glühweinmiddag, bingo avond, disco night, …

De laatste informatie vind je op de facebookpagina van Winter in De Haan.

8. Winterbeleving in Knokke-Heist

Tijdens de eindejaarsperiode is Knokke-Heist helemaal versierd met kerstlichtjes. Volg de lampjes en spot onderweg lichtgevende rendieren. Schaats erop los op de ijspiste, ga opwarmen in de winterbar, wandel door het Vikingdorp of neem schattige kiekjes bij de kerststal.

Je net gekochte geschenkjes kun je gaan inpakken in het Pakjeshuis, waar je kroost zich ook kan amuseren in het Fjordland kinderdorp en op de foto kan met de kerstman. Ook niet te missen: op 28 december trekken de acrobaten en dansers van straatparade ‘Gueule d’Ours’ door de straten van Knokke-Heist.

Alle info vind je op myknokke-heist.be.

