Een kerstmarkt bezoeken, dat betekent snuisteren langs de kraampjes, winterse lekkernijen smullen, en… schaatsen natuurlijk! Wil je er zeker van zijn dat de kerstmarkt die je bezoekt ook een schaatsbaan heeft? Wij maakten een handig overzicht per provincie!

Kerstmarkt met schaatsbaan: een overzicht

Met je kroost, vriendengroep of de hele familie: schaatsen is een fijne groepsactiviteit wanneer je een kerstmarkt bezoekt. Heel wat steden in ons land krijgen tijdens de eindejaarsperiode dan ook een ijspiste, waar je je mooiste pirouettes en sierlijkste schaatskunsten kunt bovenhalen.

Op heel wat ijsbanen zijn er op vaste dagen thema-avonden, muziekoptredens of kinderanimaties zoals kinderdisco en schaatslessen. Opwarmen achteraf doe je in de winterbar vlakbij of op de kerstmarkt met wat warme drankjes en hapjes.

Voor een schaatsbeurt betaal je meestal tussen de € 7 en € 10, al varieert dit van plek tot plek. Sommige kerstmarkten kiezen sinds een paar jaar voor een rolschaatspiste in plaats van een ijsbaan. Milieuvriendelijker, minder koud, en minstens even veel plezier!

Schaatsbaan Antwerpen

Antwerpen: Groenplaats, van 6 december 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: winterinantwerpen.be. Turnhout: Grote Markt, van 13 tot en met 15 december 2024 en van 18 december 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: toerismeturnhout.turnhout.be. (Rolschaatspiste)

Schaatsbaan Limburg

Beringen: be-MINE, van 11 december 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: visitberingen.be. Maaseik: Markt, van 4 december 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: visitmaaseik.be. Genk: Grote Markt, van 6 december 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: winterwonderlandgenk.be. Hasselt: Kolonel Dusartplein, van 15 november 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: winterland.be. Sint-Truiden: Minderbroederskerk, van 7 december 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: shopandthecity.be. Tongeren: Grote Markt, van 13 december 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: tongeren.be. (Rolschaatspiste)

Schaatsbaan Oost-Vlaanderen

Aalst: Grote Markt, van 6 december 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: aalst.be. Deinze: Markt, van 13 december 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: deinze.be. Gent: Stadshal, van 5 tot 31 december 2024. Meer info: visit.gent.be. (Rolschaatspiste) Merelbeke: De Loods, van 14 december 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: winterloods.be Sint-Niklaas: Hendrik Heymanplein, van 6 december 2024 tot en met 12 januari 2025. Meer info: dijspiste.be.

Schaatsbaan Vlaams-Brabant & Brussel

Brussel: De Brouckèreplein, van 29 november 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: plaisirdhiver.be. Halle: Stationsplein, van 12 december 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: halleschaatst.be. Tienen: Grote Markt, van 6 december 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: tienen.be.

Schaatsbaan West-Vlaanderen

Brugge: Minnewater, van 22 november 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: visitbruges.be. Ieper: Grote Markt, van 29 november 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: toerismeieper.be. Poperinge: Grote Markt, van 13 december 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: poperinge.be. Roeselare: Grote Markt, van 6 december 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: visitroeselare.be. Veurne: Grote Markt, van 13 december 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: veurne.be. Waregem: Markt, van 5 december 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: waregem.be.

Schaatsen op de kerstmarkt aan de Kust

Koksijde: Theaterplein, van 14 december 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: visitkoksijde.be. Nieuwpoort: Marktplein, van 14 december 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: visit-nieuwpoort.be. Oostende: Leopoldpark, van 29 november 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: visitoostende.be. De Haan: Parkdomein La Potinière, van 18 december 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: visitdehaan.be. Blankenberge: Koning Leopold III Plein, van 29 november 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: visit-blankenberge.be. Knokke-Heist: Alfred Verweeplein, van 29 november 2024 tot en met 5 januari 2024. Meer info: myknokke-heist.be.

Schaatsen op de kerstmarkt in Wallonië

Bergen: Léopoldplein, van 7 december 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: monscoeurenneige.be. Denée: Abdij van Maredsous, van 15 november tot en met 25 december 2024. Meer info: tourisme-maredsous.be. Durbuy: van 22 november 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: visitwallonia.be. La Roche-en-Ardenne: Rue de la Piscine, van 30 november 2024 tot en met 12 januari 2025. Meer info: la-roche-tourisme.com. Luik: Place de la Cathédrale, van 29 november 2024 tot en met 4 januari 2025. Meer info: villagedenoel.be. Malmedy: van 29 november 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: visitwallonia.be. Namen: Place de l’Ange, van 29 november 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: namurenlumiere.be. Waver: Place Alphonse Bosch, van 13 december 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info: wavre.be. (Rolschaatspiste)

