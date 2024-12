Dit zijn de leukste activiteiten met kerst in Gent

Gent is zonder twijfel een van de meest knusse steden tijdens kerst. En er valt weer zoveel te beleven in de stad dit eindejaar! In dit lijstje doe je alvast inspiratie op.

7x feestelijke must-do’s in Gent

Van 5 tot en met 31 december viert de Arteveldestad ‘Winter in Gent’. De hele maand lang kun je er winterse festiviteiten meepikken. Het hele historische centrum is feestelijk versierd en fonkelend verlicht. Maar ook buiten het centrum kun je een knusse kersttijd beleven.

1. Kuieren langs de kerstmarkt

Als er iets zeker niet mag ontbreken tijdens je winters uitstapje naar Gent, is het natuurlijk de kerstmarkt. Op het Sint-Baafsplein, de Botermarkt en de Korenmarkt kun je snuisteren tussen meer dan 150 kraampjes. Je kunt er lokale lekkernijen kopen, maar ook authentieke ambachten en originele geschenkjes. Uiteraard zijn een glaasje glühwein of warme chocolademelk nooit ver weg.

2. Rolschaatsen maar!

Net als vorige kerst kiest Gent niet voor een traditionele ijspiste, maar voor een ecologischer alternatief: een rolschaatspiste. Maar daarom niet minder plezier verzekerd! De rolschaatspiste vind je terug onder de iconische Stadshal, waardoor je ook bij regenweer onbezorgd kunt schaatsen.

Vlak naast de piste opent de après(rol)schaatsbar ‘Chez Babette’ haar deuren. Daar kun je na je schaatspartijtje gezellig opwarmen bij de open haard. ’s Avonds geniet je er van livemuziek.

Tickets kosten € 8,5. Openingsuren en andere praktische informatie vind je hier.

3. Het Gravensteen in een sfeervol decor

Tijdens ‘Winterwonderkasteel‘ word je in het Gravensteen meegenomen naar kerst in de tijd van de kruistochten. De sfeervolle versiering en verlichting nemen je helemaal mee in het verhaal, alsook de vertelsels van komiek Wouter Deprez. Je waant je hierdoor misschien zelf wel even als hoog bezoek dat bij de graaf werd uitgenodigd!

Vergeet ook zeker niet te genieten van het prachtige uitzicht op de magisch verlichte binnenstad. In de middeleeuwse winterbar praat je na met een hapje en drankje.

Van 6 december tot en met 5 januari. Je reserveert wel best even op voorhand via deze website.



4. Wandelen langs de lichtjes

Doorheen het hele stadscentrum kun je deze periode sfeervolle eindejaarsverlichting en feestelijke decoratie aanschouwen. Ben je van plan om Gent rond kerst te bezoeken? Vergeet dan zeker niet even te vertragen en tijd te maken om gewoon wat rond te flaneren en van de kerstsfeer te genieten.

Mogen zeker niet ontbreken op je wandeling: de Gras- en Korenlei. De lichtjes reflecteren er immers mooi in het water van de Leie. Bij een tussenstop aan de Krook en het Belfort spot je misschien wel een van de fonkelende lichtdraken, die deze winter waken over de stad.

5. Feestelijk shopplezier

Wanneer de winkeletalages helemaal versierd zijn, is het extra leuk om te shoppen! Tijdens de eindejaarsperiode worden er in Gent daarom enkele koopzondagen georganiseerd. Deze gaan nog door op 8, 15, 22 en 29 december.

Enkele leuke shoppingbuurten in Gent zijn onder meer Gent Central (de meest bekende in het historische centrum), Dok Noord (met trendy winkels in een oud fabrieksgebouw) en SoGo (als het al eens wat luxueuzer mag).

6. Winterse pret voor de kleintjes

Ook je (klein)kinderen hoeven zich zeker niet te vervelen tijdens kerst in Gent. Terwijl zij zich uitleven op de rolschaatsbaan, geniet jij van een heerlijk drankje in de winterbar vlakbij. Maak een ritje op het reuzenrad en laat je verwonderen door een magisch uitzicht over de stad. Of in de bewegende Sapin Magique zweef je in een van de grote kerstballen.

En wie weet loop je de kerstman wel tegen het lijf! Die loopt namelijk samen met zijn rendieren, ijsberen en andere magische wezens rond in de stad. Een uitstekend moment voor een schattig familiekiekje!

7. Een hapje en drankje

Om af te sluiten mag ook iets lekkers niet ontbreken bij je bezoek aan Gent. In onderstaande artikels ontdek je onze favoriete eetadresjes in Gent:

Ook in de winterbars kun je gezellig opwarmen. In het Gravensteen vind je een romantische middeleeuwse winterbar, vlakbij de rolschaatsbaan onder de Stadshal kun je dan weer iets drinken bij Chez Babette. Maar ook op de kerstmarkt vind je uiteraard glühwein, chocolademelk en lekkernijen à volonté.

Ben je tussen 20 december en 5 januari in Gent? Neem dan ook eens een kijkje in de Zebrastraat. Die wordt immers omgebouwd tot ‘Zebrawoods‘, een overdekt bos met live muziek en winters streetfood.

