Plan je een uitje naar Brussel tijdens de kerstperiode? Dan zijn er enkele locaties die je zeker moet bezoeken. Van een licht- en klankspel op de Grote Markt tot sfeervolle kerstdecoratie op minder voor de hand liggende plaatsen.

Kerst in Brussel: de must-sees

Van 29 november tot 5 januari viert de hoofdstad Winterpret. Een hele kerstperiode lang kun je in Brussel snuisteren tussen de gebruikelijke kerstkraampjes, alsook enkele nieuwigheden meepikken. Weet je niet waar te beginnen? Wij gidsen je door de must-sees van kerst in Brussel!

1. Winter Pop

Samen met verschillende wijkverenigingen wordt Winterpop georganiseerd. Tijdens dit evenement kun je onder meer kijken naar concerten, fanfares, dansoptredens en zangkoren of deelnemen aan creatieve workshops en allerlei initiaties. Achteraf kun je jezelf opwarmen bij de vuurkorven met een hapje en drankje onder het licht van kleurrijke slingers.

Dit evenement gaat elk weekend in een andere wijk door. Van 6 tot 8 december strijkt de karavaan van Winter Pop neer in de Marollenwijk, van 13 tot 15 december op de Ambiorixsquare en van 18 tot 20 december op het Emile Bockstaelplein in Laken. Dit is de ideale gelegenheid om eens kennis te maken met de andere wijken van het Brussels Gewest waar je anders misschien niet meteen komt.



2. De Grote Markt

De kern van Winterpret vind je natuurlijk op de Grote Markt. Daar staat een prachtig versierde kerstboom op je te wachten tussen de historische gebouwen. En om het er nog éxtra magisch te maken, is er ook een bijhorende klank- en lichtshow.

De show gaat elke avond tussen 17 en 22 uur om het halfuur door, behalve op 24 en 31 december. Van 29 november 2024 tot en met zondag 5 januari 2025.



3. Kerstmarkt

Een absolute must-see is natuurlijk de kerstmarkt, die bovendien tot de mooiste kerstmarkten van Europa behoort. Op verschillende plekken in Brussel kun je kuieren tussen de winterse chalets en kerstkraampjes, kerstgeschenkjes scoren of opwarmen met een heerlijke warme chocolademelk.

De kerstmarkt strijkt neer op volgende locaties:

De Vismarkt en het Sint-Katelijneplein: hier kun je tussen het snuisteren langs de kerstkraampjes door een ritje maken op het reuzenrad of de draaimolens. Op De Beurs vullen knusse chalets het hele plein. Op het Muntplein vind je drie kunstmatige curlingbanen en smul je van typische hapjes en drankjes uit wintersportoorden. Ook zoetebekken halen hier hun hartje op. De schaatsbaan en curlingbaan vind je terug op het De Brouckèreplein. Je kunt er ook naar hartenlust eten en drinken op een van de overdekte terrassen, waar al het lekkers geserveerd wordt op herbruikbare bordjes en bestek.



4. Brussels By Lights

Heel de eindejaarsperiode lang zijn de grote en kleine winkelstraten van Brussel feestelijk verlicht. Ook dit jaar zullen de straten gedecoreerd zijn met fonkelende kerstlichtjes en de mooiste versieringen. Een dagje kerstshoppen met een betoverend randje dus!



5. Museum of Infinite Realities (MOIR)

Bezoek je de kerstmarkt van Brussel samen met je kroost, dan kun je tussen het snuisteren door even binnenspringen bij Museum of Infinite Realities (MOIR), op een steenworp van de Grote Markt. Waag je aan hun interactieve kerstzoektocht ‘Het Kerstavontuur’, en help de kerstelfjes in het Hoofdkwartier van de kerstman met hun belangrijke missie.



De laatste informatie over Winterpret vind je hier.

Nog meer kerstpret:

