5 originele ideeën om je kersttafel te decoreren

Heel wat mensen zijn al druk bezig met wat ze gaan eten op kerstavond, maar omdat mensen ook met hun ogen eten, is de decoratie op de kersttafel minstens even belangrijk. Met deze 5 ideeën ga je stap voor stap te werk en scoor je so-wie-so!

Hieronder vind je een stappenplan om je kersttafel zorgvuldig op te zetten. Beginnen doen we rond de tafel, om dan steeds meer in detail te gaan werken. Laat je inspireren!

1. Tafelklem

Een tafelklem is dé kersttrend van het moment. Met een paar simpele accessoires maak je van zo’n ijzeren klem een impressionant kerststuk. Laat je fantasie de vrije loop met kerstgroen, kerstballen en andere -decoratie. Zo ging Libelle-stylist Harald aan de slag met wat feestelijke groen. Enkele mooie voorbeelden vind je hieronder.

2. Middenstuk

Nu je de tafelklem hebt geïnstalleerd, kun je je focussen op de tafel. Het belangrijkste hierbij is dat je kiest voor een mooi middenstuk. Houd je het graag simpel met diverse kaarsen op tafel? Of liever iets luxueuzers en ga je voor een gouden loper of een heuse guirlande? De opties zijn eindeloos. Laat je inspireren door deze voorbeelden.

Wil je zelf een mooi bloemstuk maken voor op de feesttafel? Bekijk dan zeker ook eens onze video waarin bloemenexperte Gudrun een langwerpig bloemstuk maakt, dat ideaal is voor op een tafel!

3. De mooiste decoratie op je kersttafel

Nu de grote stukken al versierd zijn, is het tijd om de tafel verder onder handen te nemen. Geef je tafel een totale make-over door allerlei leuke kerstdecoratie te voorzien op en rond de tafel.

4. Origineel met servetten

Neen, je hoeft geen klassiek zwaantje te vouwen. Pronk dit jaar met deze originele kerstboom op je bord! Het enige wat je nodig hebt, is een frisgroen servet en een feestelijk lintje.



Of vouw een mooi bestekzakje met servetten. Eenvoudig om te maken, en het fleurt je tafel direct op!



5. Naamkaartjes en menu’s op de kersttafel

Zo’n romantisch naamkaartje en een leuke menu, daarmee charmeer je iedereen. Zelfs wanneer je kerst met z’n tweeën viert, is zo’n persoonlijk naamkaartje een leuk accent op je tafel.

