Cadeautje voor jou: feestelijke kerstkaarten om op te sturen

Kerst loert om de hoek, en dat betekent: tijd om lieve kerstwensen uit te sturen naar je familie en vrienden. Wij helpen je daarbij, want deze week vind je in Libelle de mooiste kerstkaartjes om die kerstboodschappen neer te pennen!

Van ons, voor jou: 8 gratis kerstkaartjes

Als er in dit digitale tijdperk één moment is waarop wij nog graag kaartjes sturen, is het wel met kerst. Daarom trakteren we jou deze week in Libelle op acht mooie kerstkaarten, die je kunt opsturen naar iemand die je dierbaar is. Want jouw warmste wensen verdienen de mooiste kaartjes!

Haal Libelle (nr. 48) vanaf donderdag 28 november in huis en ontvang onze 8 vrolijke kerstkaarten! © Marianne Vanderwalle

Ben je nog op zoek naar een originele kerstwens, maar één bedenken loopt niet van een leien dakje? Je vindt vast wel een lieve wens of grappige kerstboodschap tussen onze kerstwensen!

De mooiste kerstkaartjes: 4x vrolijk en origineel uitgestald

1. Lichtpuntje

Gun bijzondere kaartjes een al even bijzondere plek. Als je ze aan een lampenkap hangt, krijgen ze telkens opnieuw alle aandacht. Boven de eettafel, aan een sfeerlamp … Maak voorzichtig vast met een kleine of grotere wasknijper of met (dubbelzijdige) tape.

2. Blikvanger

Steek de kaarten onder de lijst van je mooiste spiegel of plak ze met een stukje plakband op het spiegelglas. Versier de lijst eventueel nog met kerstlichtjes voor extra sfeer.

3. Kristalhelder

Verf een tak met witte verfspray en laat goed drogen. Wikkel er een lichtslinger rond en hang hem met stevige touwen op. Hang de kerstkaarten met lange inpaklinten aan de tak.

4. Muurboompje

Plak met doorzichtige plakband voorzichtig een gouden lint op de muur of op een deur, in de vorm van een kerstboom, ster of ander kerstmotief. Plak lintjes tot een lus op de achterkant van de kerstkaartjes en hang ze op in je zelfgemaakte kerstboom.

