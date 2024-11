Sfeervolle kerstwandelingen: ontdek er hier één in elke provincie

Zin om rond de kerstdagen je wandelschoenen aan te trekken? Dan zul je zeker inspiratie vinden in dit lijstje van sfeervolle kerstwandelingen.

10x de leukste kerstwandelingen

1. Brugge, West-Vlaanderen

Brugge ziet er extra magisch uit tijdens de feestdagen. Maar is er nog iets magischer dan een lichtwandeling? Tijdens ‘Wintergloed’ kun je in Brugge een prachtige Lichtbelevingswandeling volgen. De route neemt je mee langs tien iconische plekken in de stad, die feeëriek versierd zijn met imposante lichtinstallaties. Onderweg passeer je ook nog de Minnewater, waar je als pauze je kunt uitleven op de kunstschaatspiste of kunt opwarmen in de winterbar.

Van 22 november 2024 tot en met 5 januari 2025, elke dag van 17u30 tot 23u (doorheen de week en op zondag) of tot 24u (op vrijdag, zaterdag en tijdens de kerstvakantie). Meer info vind je hier.

2. Merksplas, Antwerpen

De echte kerstsfeer opsnuiven? Dat kun je tijdens een kerstwandeling in Merksplas. Van 14 december tot 6 januari wandel je daar langs allerlei kerststalletjes en kun je je bij verschillende tussenstops verwarmen rond een vuur. De mooie natuur verbindt de verschillende stops met elkaar. Je wandeling beginnen kan aan elke kerststal.

Er zijn verschillende lussen die je kunt afleggen, met elk een eigen afstand tussen 8 en 25 kilometer. Je kiest dus zelf hoeveel kilometer je wandelt. En vanaf 14 december is er een lus speciaal voor kinderen tot 12 jaar. Zij kunnen op een heuse kerstzoektocht gaan door de rode route te volgen.

Deelnemen is gratis, alle informatie is hier terug te vinden.

3. Bilzen, Limburg

Op zaterdag 14 en zondag 15 december kun je in Bilzen genieten van een betoverende belevingswandeling in het thema van Dickens, een van de belangrijkste Engelse schrijvers tijdens het victoriaanse tijdperk.

Op de weg van ongeveer 3 kilometer kom je verschillende acts, muziek en kunst tegen. Het parcours is ook toegankelijk voor buggy’s en rolstoelen. Deze wandeling is de ideale ervaring om al helemaal in de magische sfeer van de feestdagen te komen. Achteraf kun je in het Dickens-dorp smullen van heerlijke hapjes of drankjes.

Deelnemen is gratis, op voorhand reserveren hoeft niet. Vertrekken kan altijd vanaf 17 uur op de Markt. Alle informatie – ook over de verschillende stops op de route – vind je hier terug.

4. Aalst, Oost-Vlaanderen

Ben je single? Wel, deze wandeling in Aalst is georganiseerd door de organisaties Actieve Vrijgezellen en Sportieve Singles. Misschien ontmoet je tijdens de tocht dus wel iemand die je tijdens de feestdagen meteen kunt voorstellen aan je familie!

De route loopt langs de meest verlichte plekjes in Aalst en ook de historische gebouwen en pleinen spelen een rol. De avond afsluiten gebeurt gezamenlijk met een drankje. Geïnteresseerd? Zet dan zeker zondag 22 december van 16 uur tot 18 uur in je agenda.

Alle updates en meer informatie kun je hier vinden. Vooraf inschrijven is nodig.

5. Leuven, Vlaams-Brabant

Op zaterdag 14 december van 13 uur tot 18 uur kun je in Leuven de route ‘Leuven Eeuwenoud, springlevend’ afleggen. Je komt werkelijk alle aspecten van de stad tegen tijdens de wandeling. Je wandelt door het Begijnhof, langs de Kruidtuin en verschillende monumenten.

Uiteraard passeert de wandeling ook langs de kerstmarkt, waar je al helemaal in de kerststemming kunt komen. Er zijn drie verschillende lussen waartussen je kunt kiezen, dus je vindt ongetwijfeld een route die aansluit bij jouw wandelvoorkeuren.

De startplek hangt af van of je de auto of het openbaar vervoer neemt naar Leuven. De inschrijving gebeurt ter plekke en kost 3 euro. Alle informatie vind je op deze website.

6. Terhulpen, Waals-Brabant

In Terhulpen kun je vanaf 22 november wandelen door ‘Laterna Magica‘. Op dit lichtparcours op het domein van het Kasteel van Terhulpen maken allerlei spectaculaire lichteffecten en kunstwerken er een magische beleving van. Zowel jong als oud geniet vast en zeker van dit spektakel.

De wandeling gaat elke dag ’s avonds door vanaf 17.30 uur. Kleed je dus zeker warm genoeg aan. Tickets en info vind je hier.

7. Bergen, Henegouwen

In Bergen is er op zaterdag 14 december een gezellige lichtwandeling. Je vertrekt op het Leopoldplein en wandelt richting het Belfort, onderweg verlichten lantaarns, lichtjes en muziek de weg.

Achteraf kun je gaan nakeuvelen op de kerstmarkt, waar je een heleboel chalets, attracties, circusacts, lichtshows en een ijsbaan vindt.

Zaterdag 14 december om 18u, vertrek aan het Leopoldplein. Alle informatie is hier te vinden.

8. Durbuy, Luxemburg

Deze stadswandeling van 5 kilometer brengt je langs de mooiste plekjes in en rond de stadskern van Durbuy. Deze route in dit kleine stadje in de Ardennen is altijd af te leggen, maar is zeker aan te raden met de kerstperiode.

Vanaf begin december wordt het stadje immers helemaal ondergedompeld in de kerstsfeer. Breng zeker ook een bezoekje aan de kerstmarkt. Die is elk weekend geopend, tijdens de kerstvakantie zelfs dagelijks.

Kerst in Durbuy, nog tot en met 5 januari. Alle info vind je op deze website.

9. Namen, Namen

In Namen kun je vanaf 6 december de wandeling ‘Ville en Jeu‘ afleggen. Deze wandeling is deel van ‘Namur en lumière’, wat de benaming is voor de kerstmarkt en alles wat daarbijhoort. Laat je verwonderen door kunst en erfgoed – en heel veel kerstlichtjes natuurlijk!

Het parcours is telkens af te leggen van 17 uur tot middernacht. Alle informatie is hier terug te vinden.

10. Bévercé, Luik

Tot slot kun je in Bévercé, een deelgemeente van Malmedy, een knisperende fakkelwandeling maken op zondag 29 december. De tocht duurt zo’n 3,5 kilometer. Onderweg stop je regelmatig voor verrassend entertainment.

De fakkeltocht vertrekt om 17u30. Meer info vind je hier.

En als je dan toch in de buurt bent, kun je ook eens kasteel Reinhardstein – de hoogst gelegen burcht van België – bezoeken. Ook daar is er een kerstprogramma voorzien tijdens de hele maand december, met onder andere een fonkelnieuwe kerstmarkt. Alle informatie vind je hier.

