Tafelkleed: 15x een feestelijk tafellaken voor kerst

Een mooie feesttafel begint bij een mooi tafellaken. Ben je nog op zoek naar een nieuw tafelkleed voor kerst? Hier vind je alvast wat inspiratie!

Tafelkleed voor kerst: 15x inspiratie

Met een mooi tafelkleed zorg je voor extra kleur en gezelligheid aan je feesttafel. Tafellakens bestaan tegenwoordig in alle kleuren, soorten en maten, waardoor de keuze soms eindeloos kan lijken. Hieronder verzamelden we alvast onze favoriete exemplaren!

Effen tafelkleed

Met een eenvoudig, effen tafelkleed zit je altijd goed. Het geeft je meer ruimte om te spelen met de rest van je tafelversiering, denk maar aan een kleurrijke tafelloper, servetten of servies met een vrolijke print of tekening.

Voor kerst zien we typische kleuren terugkomen als rood, groen, beige of zwart. Het zijn kleuren die altijd in de mode blijven. Hierdoor kun je je effen tafelkleed jaar na jaar opnieuw blijven gebruiken, ook voor én na de kerstperiode, wat altijd mooi meegenomen is.

Rood tafellaken Rood tafellaken € 49,99 – H&M Home Shop het hier.

Groen linnen tafelkleed Groen linnen tafelkleed € 69,95 – Dille & Kamille Shop het hier.

Beige tafellaken Beige tafellaken € 19,99 – La Redoute Shop het hier.

Zwart tafelkleed Zwart tafelkleed € 39,95 – Casa Shop het hier.

Tafelkleed met print

Hoeft het voor jou niet al te sober en strak te zijn? Dan is een tafellaken met print een fijn alternatief. En geef toe, kerstige motiefjes als dennentakjes, sterren, borduursels of nostalgische ruitjes, daar word je gewoon instant vrolijk van!

Stem de kleuren van je servies, servetten en andere tafeldecoratie af op de verschillende kleurtjes in je tafellaken voor een mooi geheel.

Tafellaken met tartanmotief Tafellaken met tartanmotief € 39,99 (vanaf) – Zara Home Shop het hier.

Tafellinnen met geborduurde figuurtjes Tafellinnen met geborduurde figuurtjes € 39,95 – Dille & Kamille Shop het hier.

Met streepjes Met streepjes € 79,99 – H&M Home Shop het hier.

Wit katoen met gouden sterren Wit katoen met gouden sterren € 24,99 – H&M Home Shop het hier.

Kersttafellaken met bloemen Kersttafellaken met bloemen € 39,99 (vanaf) – Zara Home Shop het hier.

Tafellaken met gouden spikkel Tafellaken met gouden spikkel € 31,80 – Søstrene Grene Shop het hier.

Tafelloper voor kerst

Eventueel kun je nog een tafelloper bovenop je tafelkleed leggen. Dit is zeker geen must, maar kan de kleur van je tafellaken mooi uitbalanceren. Bovendien oogt een tafelloper extra feestelijk en luxueus. Ook als je je mooie eettafel liever niet bedekt met een tafellaken, kan een tafelloper toch zorgen voor wat extra aankleding.

Tafelloper met borduursels Tafelloper met borduursels € 12,48 – Søstrene Grene Shop het hier.

Gouden tafelloper in mesh Gouden tafelloper in mesh € 3,49 – AVA Shop het hier.

Met een volantrandje Met een volantrandje € 14,99 – H&M Home Shop het hier.

Beige tafelloper met gouden glinstering Beige tafelloper met gouden glinstering € 19,99 – Maison du Monde Shop het hier.

Tafelloper met ruitjes Tafelloper met ruitjes € 34,99 – De Bijenkorf Shop het hier.

De feesttafel versieren: een stappenplan

Eens je je tafellaken gekocht hebt, is het natuurlijk tijd om je feesttafel te dekken. Weet je niet goed waar te beginnen? In onderstaande artikels overlopen we alle stappen: van tafelschikking en een centerpiece over naamkaartjes tot servetten. Zo heb je een handige houvast, maar laat daarnaast vooral je creativiteit de vrije loop!

