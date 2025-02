Spitskool klaarmaken: 15 makkelijke en gezonde gerechten

Deze gezonde en lekkere kool is ongetwijfeld een van onze favoriete groenten! Met z’n milde koolsmaak valt de spitskool in de smaak bij het hele gezin. Maar hoe kun je spitskool klaarmaken? En wat zijn de lekkerste gerechten ermee?

Spitskool klaarmaken

Spitskool vind je het hele jaar door in de winkel, maar is op z’n best in de (vroege) zomer en herfst. Moestuiniers planten spitskool best al vrij vroeg na de IJsheiligen. Onze zomers worden steeds warmer en droger, en laat dat net zijn wat spitskool niet graag heeft in het begin van z’n groei. Een vroege doorstart zal er dus wel voor zorgen dat je plantjes al sterk genoeg zijn om hete periodes door te komen. En dan kun je spitskool klaarmaken het hele jaar klaarmaken!

Gestooft, gekookt, gewokt of gewoonweg rauw: het spitse broertje van witte kool en rodekool kan op heel wat manieren worden klaargemaakt. De makkelijkste manier om met spitskool aan de slag te gaan, is de kool eerst in 4 gelijke delen te snijden. Vervolgens kun je zo’n kwartje in fijne reepjes snijden.

Wist je trouwens dat spitskool méér vitamine C bevat dan witte kool? Nog een extra reden om spitskool vanavond op het menu te zetten dus!

Gerechten met spitskool

