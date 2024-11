Knopen in je haar? Zo voorkom en verwijder je ze!

Glijdt je kam of borstel niet soepel door je haar, omdat je zoveel knopen en klitten hebt? Met deze tips en trucjes krijg je je lokken in no-time weer glad en soepel.

SOS knopen en klitten

Knopen en klitten in je haar kan verschillende oorzaken hebben.

De structuur van je haar is bijvoorbeeld een grote factor: krullen hebben een grotere kans om in de war te geraken, omdat ze van nature droger en stugger zijn.

Daarbij zijn de weersomstandigheden dikwijls de boosdoener en kan vocht er bijvoorbeeld voor zorgen dat je haarschubben open gaan staan, waardoor je haar sneller in elkaar kan blijven haken.

De lengte van je haar speelt ook een grote rol. Hoe langer je haar, hoe minder vlot je borstel van de haarwortel naar de punten kan glijden. Hierdoor kunnen knopen ontstaan in de lengtes van je lokken.

Zo voorkom je knopen in je haar

1. Borstel regelmatig

Doorheen de dag kunnen kleine knopen en klitten ontstaan in je haar. Borstel het daarom voor het slapengaan en bij het opstaan om te vermijden dat ze zich opstapelen in één grote knoop. Heb je ’t gevoel dat je haar doorheen de dag veel knopen maakt? Neem dan een kleine haarborstel mee in je handtas.

2. Vlecht erop los

Lange lokken kunnen ’s nachts en tijdens het sporten best worden samengebonden. Een losse staart is prima, maar een vlecht is nóg beter om je lokken soepel te houden. Je haren worden netjes bij elkaar gehouden, je krijgt geen vervelende kink door je haarrekker en die mooie vlechtgolven krijg je er zomaar bij.

3. Droog je haar

Met nat haar gaan slapen is geen goed idee. Zorg er daarom voor dat je haar droog is vooraleer je onder de wol kruipt. Laat het drogen aan de lucht of gebruik een haardroger (maar vergeet dan vooraf geen hittebeschermend product om je haar te beschermen).

4. Was je haar niet te veel

Was je haar niet meer dan twee à drie keer per week. Te vaak wassen kan je lokken uitdrogen, met meer knopen als gevolg. Gebruik liever een droogshampoo om je haar op te frissen en je wasbeurt zo nog een dag uit te stellen.

5. Gebruik een masker of conditioner

Sluit je wasbeurt altijd af met een conditioner, of als je haar meer verzorging heeft, een haarmasker. Een conditioner of masker sluit de openstaande haarschubben en maakt je haar glad. Knijp het vocht uit je haar vooraleer je het product aanbrengt zodat de voedende eigenschappen goed hun werk kunnen doen.

6. Draai je haar in een handdoek

Wrijf je haar niet zomaar droog met een handdoek. Hard wrijven zorgt ervoor dat de haarschubben weer open komen te staan. Dep je lokken liever droog of draai je haar in een handdoek om zo knopen te vermijden.

7. Kies voor de juiste haarproducten

De juiste haarproducten kunnen wonderen doen! Gebruik bijvoorbeeld een voedende olie om je lokken te verzorgen en een ontwarrende spray die knopen in je haar voorkomen.

8. Slaap op satijn

Slapen op een satijnen kussensloop is niet alleen goed voor je huid, maar ook voor je haar. Satijn haalt minder vocht uit je lokken en slurpt minder haarproducten of olie uit je haar op. Je haar glanst uitbundig, blijft beter gehydrateerd én vertoont minder pluis, gespleten puntjes en knopen.

9. Ga regelmatig naar de kapper

Tot slot: laat gespleten haarpuntjes bijknippen, want ook die kunnen voor knopen en moeilijk doorkambaar haar zorgen.

Knopen verzorgen en verwijderen

Haar is breekbaar – wees daarom extra voorzichtig als je knopen verwijdert. Haal de grootste knopen uit je haar met je vingers en borstel daarna stukje voor stukje uit. Begin aan de onderkant van je haar en werk zo omhoog richting de haarwortel.

Gebruik eventueel een speciale haarborstel met korte en lange tandjes die vlot door je lokken glijden, zonder veel druk te zetten. Een ontwarrende spray, of eenvoudigweg een dotje conditioner op droog haar, kan helpen om knopen makkelijker los te maken.

