Een nieuw jaar? Dat betekent nagelnieuwe trends, en ook de beautywereld heeft heel wat moois in petto. Deze beautytrends stelen in 2025 de show!

7 beautytrends voor 2025

1. Less is more

De ‘no make-up make-up’-look blijft ook in 2025 een grote trend op beautyvlak. Lees: een zo min mogelijk opgemaakte huid die er liefst superfris uitziet! Foundation maakt plaats voor een getinte dagcrème en blush wordt vervangen door een zachte crèmetint met een subtiele glans.

Omdat de focus vooral op de huid ligt, wordt je beautyroutine des te belangrijker: een goede huidverzorging zorgt voor een stralende huid, waardoor je deze trend nóg mooier kunt uitspelen.

2. Chroom

Een trendy manier om je make-up een opvallend extraatje te geven? Voeg chroom details toe: denk maar aan een metallic oogschaduw of accent in je eyeliner. Een beautytrend die absoluut gezién zal worden.

3. Pastelblauwe oogschaduw

De jaren ‘80 zijn terug met pastelblauwe oogschaduw die op de internationale modeweken meermaals bij modellen werd gespot. Ideaal om te experimenteren met kleur: breng het subtiel aan als een fijn lijntje of zachte glans, of ga all out door je volledige bewegend ooglid in te kleuren.

4. Kersenrode lippen

Rode lippen zijn een klassieker, en in 2025 extra trendy in een kersentint. Die tint kan gaan van fris en uitgesproken voor overdag, tot diep en donker voor ’s avonds. Breng er eventueel een transparante lipgloss over aan voor een glossy accent.

5. Zonnige blush

Heerlijk vooruitblikken op de lente en zomer is het, met deze trend. Zachtroze blushes maken plaats voor meer perzikachtige, terracotta- en bruintinten die zorgen voor de zon op je snoet. Breng je blush zachtjes aan op de appeltjes van je wangen en vervaag naar achteren toe. Ga subtiel over je neusbrug voor een samenhangend en sunkissed effect.

6. Getinte mascara

Je wimpers worden eyecatchers dankzij deze trend: mascara met een tintje. Vooral bruin is populair, want die oogt zacht, vooral bij lichtere types. Maar denk ook eens out of the box aan blauw, paars en bordeaux: mooi op zichzelf of in combinatie met oogschaduw of eyeliner in dezelfde kleur.

7. Blurred lines

Strakke lipliners en eyeliners maken in 2025 plaats voor meer vervaagde lijnen die een pak zachter ogen. Breng je lipstick en oogschaduw eens simpelweg met je vingertoppen aan en vervang je liquid eyeliner door een potloodlijntje dat je met een kwast vervaagt.

